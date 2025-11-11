Foster’s Hollywood suma 52 locales en Madrid tras abrir en Alcorcón

martes 11 de noviembre de 2025 , 08:00h

Foster´s Hollywood inaugura un nuevo local en Alcorcón. Concretamente, el nuevo restaurante se encuentra en el Parque Comercial Parque Oeste, en Avenida de Europa, 2. Un nuevo punto de encuentro para disfrutar de una experiencia completa y zona de referencia en el suroeste madrileño.

Con esta nueva apertura, Foster´s Hollywood llega a los 52 establecimientos en Madrid, reflejando así la gran apuesta de la cadena por la región y su crecimiento. Gracias a esta nueva inauguración, la marca pasa a contar con 204 locales repartidos por toda España.

El inconfundible aroma de las costillas recién hechas y las emblemáticas Bacon & Cheese Fries comenzarán a formar parte del paisaje sensorial de Alcorcón. El nuevo restaurante ofrece todos los clásicos de la marca, como sus jugosas burgers y platos al más puro estilo americano, junto con las últimas novedades de su carta, bajo el lema que mejor define su filosofía: “Fun wins!” El nuevo restaurante pretende ser un lugar en el que invertir tiempo de calidad mientras se disfruta de la auténtica comida americana.

El espacio, con una superficie de 294 m², está diseñado para ofrecer una experiencia gastronómica completa. Cuenta con capacidad para 198 comensales y una amplia terraza de 121 m² con capacidad para 70 comensales, ideal para disfrutar del buen clima de la zona durante gran parte del año. Un entorno perfecto para comidas, cenas o encuentros informales al aire libre.

Además, el nuevo restaurante de Alcorcón ha generado 35 nuevos puestos de trabajo, reforzando el compromiso de Foster’s Hollywood con el empleo local y la atención al cliente. El equipo está preparado para ofrecer el servicio cercano y de calidad que caracteriza a la marca, haciendo de cada visita una experiencia única, divertida y sabrosa.

Con esta nueva apertura, Foster’s Hollywood continua su apuesta por seguir acercando la auténtica cocina americana a todos los rincones del país, convirtiendo cada restaurante en un punto de encuentro para disfrutar, compartir y desconectar.

‘Apertura con Causa’

Gracias al proyecto ‘Apertura con Causa’ de Alsea, la recaudación obtenida el próximo 20 de noviembre en este restaurante se destinará a la ONG Mundo Cooperante, que trabaja en África y Asia para mejorar la vida y el futuro de niñas y mujeres vulnerables.

Todo lo recaudado en esta nueva Apertura con Causa se destinará al proyecto educativo “Retos por la Igualdad”, una iniciativa de sensibilización de Mundo Cooperante, dirigida a centros educativos de toda España.

A través de 2 retos online basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el alumnado descubre realidades como la Mutilación Genital Femenina o el Matrimonio Forzado de Niñas, dos prácticas que siguen vulnerando los derechos de millones de niñas y mujeres. El objetivo: formar una ciudadanía más crítica y empática, capaz de entender la urgencia de erradicar estas formas extremas de violencia.

Desde su lanzamiento, más de 2.000 jóvenes de toda España han participado en el programa. Gracias al apoyo de Foster’s Hollywood, en 2025 el objetivo es llegar a 500 nuevos estudiantes.

Quienes completan los retos correctamente, reciben una Pulsera Masái, elaborada artesanalmente por mujeres masái en Kenia y Tanzania. De este modo, la colaboración también impulsa el proyecto Pulseras Masái de Mundo Cooperante, ya que parte de la donación de Foster’s se destina a financiar estas pulseras, permitiendo que las artesanas generen ingresos, mantengan a sus hijas en la escuela y se comprometan a mantenerlas alejadas de la Mutilación Genital Femenina y el Matrimonio Forzado.