El chef Pacheco inaugura Es Fumeral, su nuevo espacio gastronómico en Ibiza

Posado literalmente sobre la bella Cala Nova, frente al Mediterráneo, Es Fumeral es un lugar para entregarse a los placeres del mar y sus tesoros, donde el alma de Ibiza se siente en cada plato y el paisaje envuelve la experiencia. Aquí, el lujo se siente con naturalidad, sereno, tranquilo: disfrutar de cada bocado, al mediodía, frente al azul infinito.

Producto, entorno y tiempo. Es Fumeral celebra este patrimonio y una forma pausada de acercarse al Mediterráneo que baña la costa de Ibiza. Una forma de vivir la mesa, plácida y conectada al paisaje, donde el mar y el producto definen cada momento.

Propuesta gastronómica

Al frente de la cocina se encuentra la mirada precisa y sensible hacia el producto del chef ejecutivo Alberto Pacheco. Ibicenco con una trayectoria vinculada a restaurantes de referencia de la gastronomía española, deleita en Es Fumeral con una aproximación contemporánea a la tradición mediterránea con guiños a la cocina ibicenca.

En Cala Nova, Pacheco lleva el concepto de chiringuito tradicional a nuevas alturas. Sin perder de vista la sencillez, usando la brasa como lenguaje gastronómico y el mar como despensa, Es Fumeral es elegante y sutil, cálido y confortable, y se abre al mar turquesa arropado por pinos y encinas, ligado al territorio, en uno de los rincones naturales más espectaculares de la costa norte de Ibiza.

La carta, 1 Sol Repsol

Es Fumeral abre sus puertas el 1 de mayo reconocido por segundo año consecutivo con 1 Sol Guía Repsol y una carta guiada por el pescado y el marisco de la mejor calidad.

La carta deleita con una exquisita propuesta de platos a la brasa, crudos, frituras, salteados, encurtidos y curados. Un homenaje al mar con suculencias como almeja gallega a la brasa, cigalas al ajillo con patatas, pimientos y huevo frito, Katsusando de ventresca de atún de Barbate, gamba de Huelva aliñada y ostras Louis. Otras opciones tentadoras incluyen buñuelos de bogavante y mahonesa de eneldo, sashimi de ventresca de atún con salsa tonnato, ceviche de sirvia de recado rojo con chicharrones, fideuá de mero d’Eivissa y all i oli, Gilda de pescado azul y el pescado del día a la brasa. Los vinos y espumosos acompañan la experiencia con una selección curada de referencia selectas de regiones españolas e internacionales.

Situado en un enclave privilegiado, Es Fumeral celebra la tradición mediterránea y el sabor del mar en su versión más pura, con un servicio impecable y un espacio que dialoga con el entorno. Una experiencia gastronómica junto al mar única en Ibiza.