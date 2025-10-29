El restaurante Cinco Jotas Madrid reabre sus puertas en Madrid completamente renovado

Cinco Jotas Madrid inicia una nueva etapa con la reapertura de su restaurante en la calle Padre Damián, en las cercanías del Estadio Santiago Bernabéu. Tras una reforma del local, el espacio estrena identidad propia y propone una experiencia completa en torno al Jamón icónico de la marca, manteniendo viva la esencia de Jabugo en la capital.

Esta nueva etapa de Cinco Jotas Madrid refleja una evolución culinaria que mantiene la esencia de la marca mientras explora nuevas formas de disfrutar el Jamón de bellota 100% ibérico. Fieles a su maestría en el corte y la curación del jamón, los chefs de la casa amplían el horizonte con una propuesta que celebra todos los matices y texturas de este producto único.

La carta mantiene los clásicos de Cinco Jotas que resaltan la calidad de los productos de bellota 100% ibéricos que caracterizan a la marca. Desde los productos curados como el lomo tradicional, salchichón o el morcón, así como los cortes de carne fresca que se pueden degustar a la parrilla o en tartar, acompañados de una propuesta de salsas que contrastan con el dulzor que le proporciona la alimentación con bellota.

Esta nueva propuesta gastronómica, incorpora creaciones que reinterpretan los sabores clásicos en formato de tapas y bocados pensados para compartir, desde las croquetas cremosas Cinco Jotas, el panipuri de jamón, hasta la ensalada de tomate con burrata y jamón. Cada propuesta busca que el comensal descubra la versatilidad del cerdo ibérico desde un punto de vista diferente.

Plato de Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico

El nuevo interiorismo apuesta por materiales naturales, como cerámicas artesanales, vidrios soplados y texturas orgánicas, que crean un entorno acogedor y sofisticado. Los colores y guiños a la identidad de la marca aportan calidez a un espacio pensado para adaptarse a los distintos momentos de consumo.

La experiencia se extiende también a una tienda gourmet integrada en el restaurante, en la que los visitantes podrán adquirir productos seleccionados para llevarse a casa y prolongar la experiencia Cinco Jotas más allá de la mesa. Además, Cinco Jotas Madrid se consolida como un punto de encuentro gastronómico y cultural, un programa de talleres, catas y experiencias sensoriales que invitan a conocer más de cerca la historia, los matices y la elaboración artesanal del Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico.

Con la reapertura de Cinco Jotas Madrid, la marca reafirma su vocación de acercar al público la esencia del Jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico y de consolidar su posición como la marca de referencia en el mundo ibérico.