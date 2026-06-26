Mujeres de Zarzuela, en su segunda edición, rescata del olvido digital a 50 mujeres clave de la lírica española

viernes 26 de junio de 2026 , 09:15h

‘Mujeres de Zarzuela’ es una iniciativa puesta en marcha por el Teatro de la Zarzuela en colaboración con Wikiesfera, que busca dar visibilidad en Wikipedia a mujeres relevantes de la historia de la lírica española. Nació en 2024 de una constatación sencilla, pero muy significativa: muchas de las figuras femeninas más importantes de la zarzuela —cantantes, compositoras, actrices, directoras— no tenían artículo propio en la enciclopedia más consultada a nivel mundial.

Hace algo más de dos años, la coordinación de actividades educativas y culturales del Teatro de la Zarzuela (unidad perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música -INAEM- del Ministerio de Cultura) estableció contacto con la organización Wikiesfera (grupo oficial de usuarios y usuarias de Wikimedia que funciona como un espacio de autoaprendizaje y documentación colaborativa). Como comunidad centrada en cerrar las brechas de género en los entornos digitales, su colaboración resultaba imprescindible para poner solución a una preocupación institucional muy concreta: gran cantidad de mujeres fundamentales en la historia de la lírica española carecían de representación o artículo propio en la enciclopedia libre de Wikipedia.

El proyecto se concibió desde su origen como una red de colaboración interdisciplinar en la que han participado instituciones culturales, investigadoras de la historia de la lírica y la comunidad de edición de Wikipedia. Para decidir qué perfiles había que identificar y priorizar se creó un “consejo de sabias”, coordinado por el Teatro de la Zarzuela; mientras que, de forma paralela, se diseñó un plan de formación técnica enfocado a captar investigadoras y estudiantes de música. Para esta segunda parte, se formalizó una alianza estratégica con seis universidades públicas: Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Granada, Universidad de Oviedo y Universidad de Salamanca.

Un impacto creciente en solo dos años

En apenas dos años, el proyecto ha movilizado a 72 personas participantes y ha permitido crear, traducir o mejorar decenas de artículos sobre mujeres vinculadas a la lírica, haciendo que su trayectoria sea accesible para millones de personas a través de Wikipedia.

El trabajo se ha apoyado en los fondos documentales del Teatro de la Zarzuela, la Biblioteca Nacional de España, el Museo Nacional de Artes Escénicas y otras instituciones patrimoniales, transformando documentación especializada en conocimiento abierto y accesible.

Uno de los avances más relevantes ha sido la liberación de imágenes históricas. Gracias a la colaboración con instituciones patrimoniales, 48 fotografías y retratos de mujeres de la lírica pueden utilizarse ahora libremente en Wikipedia, contribuyendo a reducir una de las brechas menos visibles del entorno digital: la escasez de representación visual de las mujeres.

Más allá de las cifras, el proyecto ha supuesto la recuperación pública de numerosas biografías que permanecían prácticamente invisibles en el principal espacio de consulta de información del mundo. La iniciativa ha reunido a investigadoras, estudiantes universitarias, profesionales de la documentación y personas editoras de Wikipedia en torno a un objetivo común: que la historia de la zarzuela refleje también las aportaciones de sus protagonistas femeninas.