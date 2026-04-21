Con Alma de Zarzuela, el disco homenaje de Juan Jesús Rodríguez a la lírica española

martes 21 de abril de 2026 , 09:30h

El repertorio grabado dio forma al concierto homónimo celebrado en el Teatro de la Zarzuela a finales de 2025

En cuatro de las doce obras que lo componen ha participado la soprano Graciela Moncloa

Los cantantes están acompañados por la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), titular del Teatro de la Zarzuela, dirigida por el maestro José Miguel Pérez-Sierra

‘Con alma de zarzuela’ es el primer título de una colección discográfica que irá creciendo con el objetivo de preservar y difundir el legado lírico

“Desde el Teatro de la Zarzuela consideramos oportuno que, en este momento maravilloso que está viviendo la lírica, se empezaran a grabar discos que representen el legado de los grandes cantantes españoles de la actualidad”. Con estas palabras, el maestro José Miguel Pérez-Sierra, director musical del Teatro de la Zarzuela, explica el proyecto discográfico que emprende el histórico coliseo madrileño con el trabajo ‘Con alma de zarzuela’ del barítono Juan Jesús Rodríguez, una de las voces españolas más sorprendentes e internacionales de las últimas décadas.

El disco surge de la certeza de que, más de medio siglo después de su nacimiento, el género lírico español sigue conmoviendo al público como el primer día.

‘Con alma de zarzuela’ es un proyecto que rinde homenaje a los creadores de ayer y a las voces de hoy. A lo largo de un repertorio que combina romanzas y dúos, Juan Jesús Rodríguez, acompañado en cuatro se las composiciones por la soprano Graciela Moncloa, confirma que la zarzuela sigue latiendo con la fuerza del primer día.

Este trabajo discográfico, producido por ARIA Clásica para el Teatro de la Zarzuela, se presenta como una referencia indispensable tanto para los amantes de la lírica como para quienes ahora se asoman al género por vez primera.

El disco se grabó en la sede de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2025.

Doce joyas inolvidables

‘Con alma de zarzuela’ recoge el mismo repertorio que Rodríguez presentó en el aclamado concierto que, bajo el mismo título, se celebró en el teatro de la plazuela de Teresa Berganza el pasado mes de diciembre, y que logró emocionar al público con una cuidada selección de romanzas, dúos y piezas emblemáticas del repertorio zarzuelístico. Como en la grabación, el podio del foso lo ocupaba aquel día el maestro Pérez-Sierra al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), titular del Teatro de la Zarzuela

La voz única de Juan Jesús Rodríguez propuso entonces, y propone ahora, un inteligente recorrido a través de títulos fundamentales del género.

Entre las piezas incluidas destacan obras imprescindibles como ‘Por el amor de una mujer’ (de ‘Luisa Fernanda’), ‘Ama, lo que usté me pide’ (de ‘La rosa del azafrán’), ‘Los cantos alegres de los zagales’ (de ‘La del Soto del Parral’) o ‘¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras?’ (de ‘La revoltosa’).

Zarzuela: un género de ayer y de hoy

La zarzuela combina a la perfección, de forma natural, música y palabra, en una fusión magistral donde los libretos son tan esenciales como la música que los envuelve.

Y al hilo de esta mágica comunión, composiciones de autores inmortales como Reveriano Soutullo, Pablo Sorozábal o Jacinto Guerrero entre otros muchos, siguen emocionando, más de un siglo después de su creación, a través de voces del presente como la del barítono Juan Jesús Rodríguez.

‘Con alma de zarzuela’ no es un ejercicio de nostalgia, sino una invitación a redescubrir un mundo donde, por encima de cualquier otra cosa, la emoción es la que manda.

Y es que la zarzuela aborda temas que eran de actualidad entonces y que siguen siéndolo ahora: el amor que lo conquista todo, la esperanza inquebrantable o las despedidas cargadas de emoción. Crea personajes atemporales: héroes rurales y campesinos enamorados, marineros de altura, mujeres de carácter indomable… Puede que los años hayan pasado, pero gracias a voces como la de Juan Jesús Rodríguez y Graciela Moncloa la emoción sigue intacta.

‘Con alma de zarzuela’ no es solo un disco: es una invitación a sentir, recordar y celebrar la esencia de un género que sigue más vivo que nunca.