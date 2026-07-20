Alba Flores, Nüll García, Laura Galán y Eva Valdelomar protagonizan LIBRES!!!

lunes 20 de julio de 2026 , 08:30h

Teatro de La Abadía acoge el estreno de LIBRES!!!!, una coproducción de Teatro del Barrio y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad que se estrena el 11 de septiembre en la Sala Juan de la Cruz, donde permanecerá hasta el 11 de octubre.

En nuestra memoria colectiva, el año 1936 nos remite al golpe de Estado militar contra la II República, y al arranque de la Guerra Española.

Sin embargo, ese fue también el año de la Revolución Social: el proyecto de poder proletario más progresista entre los acontecidos en eso que llamamos Occidente. Ese mismo año se funda Mujeres Libres: la asociación anarco - “feminista” más moderna y pionera en la historia del mundo. Y entrecomillamos “feminista” porque, aunque ellas jamás asumirían esa palabra, ahora se estila un uso del término mucho más expandido que las incluiría. Escrito por Esther Carrodeguas y dirigido por Andrés Lima, este espectáculo coproducido por Teatro del Barrio y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, lleva a escena, a ritmo de cabaré, un repaso por algunas de estas pioneras y sus luchas. Alba Flores, Laura Galán y Nüll Garcia, acompañadas al piano por Eva Valdelomar, llevan a la Sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía, entre el 11 de septiembre y el 11 de octubre, este homenaje a nuestras modernas predecesoras en un ejercicio conscientemente utópico de verdad creativa, cómica, irónica, erótica, histórica y muy sicalíptica.

Utopía y praxis

España ha sido uno de los países en los que el anarquismo ha tenido mayor calado social y relevancia política, y se ha convertido en un referente fundamental para su desarrollo en otros países. Ya en la Primera República, las organizaciones influidas por el anarquismo tenían una presencia significativa en todo el territorio. Durante la Segunda República, su influencia era clave y la CNT, el sindicato más potente (dos millones de afiliados, entre una población de 24 millones y medio).

Nombres como Durruti o Andreu Nin resuenan como líderes de estos movimientos y actores clave en la guerra del 36. Los nombres de ellas son mucho menos conocidos. ¿Acaso no hubo mujeres anarquistas? Hubo muchísimas: Teresa Claramunt, que participó en la creación del primer sindicato y anarquista en la España de 1891; Guillermina Rojas, la pionera, que ya luchaba por la capacitación intelectual, la remuneración justa y la independencia económica para las mujeres en 1871; Federica Montseny, la primera mujer ministra en España (aunque anarquista, sí); o las creadoras de Mujeres Libres -Mercedes Comaposadas, Amparo Poch y Gascón y Lucía Saornil-, son algunos de los nombres de un batallón de mujeres conocidas socialmente en su tiempo -y muchas más anónimas-. De su imaginación política y sus luchas, nuestras libertades hoy.

Derecho a la educación, laicismo, una remuneración justa equiparable a la de sus colegas varones, la creación de servicios comunales para socializar la carga asociada a la condición de mujer, una maternidad consciente, la crítica al matrimonio como contexto de explotación femenina, la libertad de estar con quien amas, el aborto seguro o la reivindicación de la militancia sindical eran algunas de las aspiraciones y luchas de estas mujeres. De estos temas se hablaba en la revista de Mujeres Libres, cuyos contenidos se basaron en los intereses de las mujeres de su tiempo. Sus creadoras escribieron cartas a las 100.000 mujeres afiliadas a la CNT para preguntarles: ¿de qué te interesa que hablemos en nuestra revista?

Mujeres porveniristas

Este veloz repaso escénico por nuestras antecesoras libertarias incorpora los códigos y ritmos de otras féminas de la época que poblaban una España plagada de salones, teatros y teatruchos con cuplés subidos de tono y espectáculos de varietés. Estas creadoras sicalípticas, lo mismo proponían letras atrevidas cantadas con inocencia, como La regadera o La llave, que siguen siendo conocidas hoy en día, como otras más reivindicativas (y, por tanto, más ajenas actualmente), como La bolchevique, La sindicalista, La presidenta, La cencerro… Ofrecían -unas y otras- mil ideas para ser mujer de otra manera.

La idea de autonomía que lleva implícita la sicalipsis suponía un peligro más grave que la mera picardía o teatralización del flirteo. Quizás por esa amenaza -la posibilidad de que las mujeres fueran autónomas e independientes – se ha borrado la memoria de estas cupletistas del imaginario colectivo. La sicalíptica era soberana de sí misma: cantaba a esa independencia invocando su libertad de acción y dicción.

En la libertad y audacia de pensamiento, palabra y acción de unas y otras (anarquistas y sicalípticas), LIBRES!!! traza un puente que da cuenta de una mujer moderna, porvenirista, autónoma e inconformista que habitaba y era protagonista de la España del primer tercio de siglo XX. Repasar su historia y sus luchas es un placer revolucionario y es también un ejercicio estimulante para necesaria imaginación política del tiempo presente. Como reza el arranque del primer número de la revista de Mujeres libres, “sin que pretendamos ser infalibles, tenemos la certeza de llegar en el momento oportuno”.

LIBRES!!! se estrenará en la Sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía el 11 de septiembre, con funciones de martes a domingo hasta el 11 de octubre.