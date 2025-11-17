Gabriela Salaverri, premio Yvonne Blake por el vestuario de La Verbena de la Paloma

lunes 17 de noviembre de 2025 , 08:00h

La Asociación de Artistas Plásticos Escénicos y Audiovisuales de España (AAPEE) ha reconocido el trabajo de Gabriela Salaverri como directora de vestuario de la producción del Teatro de la Zarzuela 'La verbena de la Paloma'.

El Premio al Mejor Diseño de Vestuario en Espectáculo Lírico o Musical de la AAPEE es el segundo reconocimiento a Gabriela Salaverri por el vestuario de 'La verbena de la Paloma'. A principios de año fue elegida mejor diseñadora de vestuario en los VII Premios Ópera XXI.

El sainete de Tomás Bretón es uno de los títulos más reconocidos del género chico, con números musicales que forman parte de la historia de la zarzuela y son reconocidos por todos los públicos. En esta producción, incluida en la temporada 2023-2024 del Teatro de la Zarzuela, Salaverri trabajó en colaboración con el director musical José Miguel Pérez-Sierra, Nuria Castejón como directora de escena y Nicolás Boni en escenografía.

Yvonne Blake, los premios que reconocen la importancia del vestuario

Los que se acaban de entregar forman parte de la segunda edición de los Premios Yvonne Blake, galardones con los que la AAPEE rinde homenaje a una profesión esencial para la construcción de las artes escénicas y audiovisuales.

Estos premios reciben el nombre de la diseñadora de vestuario hispano-británica ganadora de un Óscar y cuatro Premios Goya. Yvonne Blake es recordada por numerosos trabajos, en especial por crear el icónico traje de Superman. Los galardones reconocen la excelencia en el diseño de vestuario y son una plataforma para promover valores como la sostenibilidad, el apoyo a la producción nacional y la formación de nuevas generaciones de creadores.