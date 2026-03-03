Álvaro Albiach asume la dirección musical de Jugar con fuego en el Teatro de la Zarzuela

martes 03 de marzo de 2026 , 08:15h

El Teatro de la Zarzuela anuncia un cambio de última hora en la dirección musical de su próxima producción, 'Jugar con Fuego'. El Maestro José Miguel Pérez-Sierra, que se recupera satisfactoriamente de una fuerte varicela, será relevado por Álvaro Albiach al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), titular del coliseo.

Albiach, que esta temporada ha pasado por el teatro de la plazuela de Teresa Berganza como director musical de 'La Edad de Plata', compartirá foso con Lara Diloy. Tal y como estaba previsto, la directora estará al frente de orquesta y elenco en tres de las 14 funciones programadas entre el 25 de marzo y el 12 de abril.

'Jugar con fuego' es una nueva producción del Teatro de la Zarzuela, con música de Francisco Asenjo Barbieri y libreto original de Ventura de la Vega. Esta fue la obra que dio inicio a la zarzuela grande y el título más representado en España durante los diez años siguientes a su estreno. Marina Bollaín asume la dirección de escena y firma la versión de una historia de confusiones y malentendidos, de medias verdades y completas mentiras, con un amor joven en el centro de la trama.