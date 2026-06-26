Las salas de conciertos de Madrid y su asfixia económica: una batalla tras otra

viernes 26 de junio de 2026 , 10:30h

“Desde Madrid en Vivo…

la asociación de salas de conciertos de Madrid, nos vemos en la necesidad de alzar la voz ante la situación verdaderamente angustiante que atraviesa el circuito de la música en directo. Muchos de nuestros escenarios, que son un tejido cultural esencial, se encuentran al límite de su resistencia, ahogados por una tormenta perfecta de factores económicos y administrativos, cambios en los hábitos de consumo y una competencia desproporcionada.

Tras años asumiendo un déficit estructural y el aumento vertiginoso de los costes operativos, una tormenta perfecta está empujando a nuestras salas a la desaparición. Las cifras hablan por sí solas: en los últimos cinco años (2021-2026), hemos sido testigos del cierre continuado de espacios culturales irreemplazables. Hemos visto bajar la persiana a salas y tablaos emblemáticos como El Junco, Caracol, Casa Patas, Marula, Rock Palace, Bogui Jazz, Segundo Jazz, El Plaza o BarCo entre otros. A esta lista se suma el inminente cierre de Gruta 77, o los serios apuros de locales como el Café Central. Cada cierre es un ecosistema cultural que desaparece y no vuelve.

La sangría estival: Oferta masiva

Uno de los golpes más duros para la supervivencia de las salas privadas es la oferta musical masiva y gratuita que inunda Madrid desde mayo, y se sucede en los meses estivales. Durante este periodo, se promueven -con diferentes excusas y pretextos- conciertos de acceso libre en fiestas y macroeventos que genera una competencia inasumible para el sector privado, devaluando el esfuerzo de los que cultivan la escena durante todo el año y acostumbrando al espectador a no valorar el coste de la cultura.

A esta asfixia se le suma un fenómeno que está canibalizando el sector: la proliferación desmesurada de macrofestivales y macroconciertos. Esta burbuja de los grandes formatos está polarizando drásticamente el consumo cultural. El público se ve empujado a destinar la inmensa mayoría de su presupuesto anual de ocio a pagar entradas de precios exorbitantes (y a menudo dinámicos) para uno o dos grandes eventos multitudinarios. Como consecuencia directa de este modelo, el espectador agota sus recursos y deja de asistir a la programación de cercanía. Las salas de pequeño y mediano aforo, que asumen enormes gastos y mantienen vivo el tejido musical los 365 días del año, se vacían frente a unos macroeventos que absorben toda la atención mediática y el dinero del público.

El colapso económico y el cambio de hábitos

A la asfixia veraniega y a los problemas estructurales (precios astronómicos de los alquileres y falta de revisión de la normativa de aforos) se suma un cambio drástico en el modelo de rentabilidad. Javier Olmedo, Director General de Madrid en Vivo, advierte sobre la realidad del sector: «Los conciertos no son una fuente de beneficios real para las salas, sino más bien una apuesta arriesgada y romántica por el la música y la cultura».

Esta situación se agrava por el drástico descenso de los ingresos en barra, que históricamente sostenían a los locales. Javier Olmedo explica que «es una realidad patente que el consumo en barra del público más joven es mínimo o nulo, y el del público más adulto es cada vez menor y menos prolongado, dado que cada vez permanecen menos tiempo en la sala». Con un público que no consume los locales se ven acorralados mientras «los costes de alquileres, proveedores y suministros cada vez son mayores».

Una reivindicación por la base esencial de la música

La realidad del sector demuestra que mantener una programación de conciertos en la actualidad es completamente insostenible si no se cuenta con un sistema robusto de ayudas públicas, acuerdos institucionales y alianzas estratégicas con marcas. Las subvenciones actuales son insuficientes para proteger a unas salas cuyos costes de proveedores, suministros básicos y, sobre todo, contratos de alquiler no dejan de aumentar de forma imparable.

La asfixia por la subida de los alquileres y la escasez de apoyo institucional se ven severamente agravadas por la falta de revisión de la normativa de aforos. Esta normativa obsoleta genera un inmovilismo burocrático que impide a los locales optimizar de forma segura sus espacios, privándoles de una vía de ingresos crucial para compensar las pérdidas generalizadas del negocio. Las salas de conciertos no son simples locales de ocio; son laboratorios culturales, incubadoras de talento y patrimonio vivo de Madrid. Si las administraciones no toman parte para adaptar los aforos y ofrecer un respaldo económico real y proporcional, el apagón cultural del circuito independiente será irreversible.”