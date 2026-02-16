La deriva del trazo, la nueva exposición de Jorge Regueira en Madrid

lunes 16 de febrero de 2026 , 08:30h

“UNA TRAVESÍA VISUAL DE LA PINCELADA AL TRAZO, DEL TRAZO A LA PINCELADA

No es perder el rumbo, es el placer de dejarse llevar. Explorar otros lugares, coger el viento según sopla y ver dónde te lleva. Un viaje en el que cada gesto te descubre nuevos territorios. Un proceso necesariamente ecléctico guiado por la experiencia y la intuición, pero que acepta lo imprevisto y lo convierte en hallazgo.

Recorro así mundos diferentes, visitando paisajes abstractos o surcando en un velero océanos imaginarios (un pequeño homenaje a mi padre pintor, a mi “alma atlántica” gallega y a las novelas de Conrad, Forester, O’Brian o Stevenson que devoré cuando era joven y no tan joven). Lo importante es el viaje, sabiendo que siempre descubriré un puerto seguro al que arribar antes de seguir con la aventura y asumir nuevos riesgos.

Y el trazo caligráfico siempre me acompañará en el camino, otorgando nuevos sentidos al relato. La palabra se vuelve imagen y la imagen se vuelve lenguaje, proponiendo al espectador que ponga a la deriva su imaginación y emprensa su propia travesía sin una ruta marcada.” Jorge Regueira

INOUT VIAJES ha estado en la Fundación Pons para asistir a la inauguración de la muestra del artista Jorge Regueira titulada “La deriva del trazo”.

Ya lo escribimos en otra ocasión, pero es que sus exposiciones son eso y más… una exposición para ver con calma, para observar con tranquilidad y disfrutar de ese viaje que el calígrafo-pintor-artista gallego nos propone y en la que cada uno puede hacer un viaje a su medida…

Y tal como él mismo se define… ‘Soy un artista plástico, un pintor que emplea el trazo escrito en los cuadros, como una pincelada más’. Pero sus cuadros, sus obras, son muchos mundos, muchos espacios, unos conocidos, otros reconocibles, unos ignorados, otros ignotos y en muchos de esos espacios-mundos el mar, los barcos, pequeños, medianos, grandes, visibles o imaginados como el del holandés errante, ese mítico barco fantasma comandado por un capitán enloquecido y quién sabe si enamorado o ambas cosas, que se avista en alguna ocasión por esos océanos de dios y que también emerge en algunas de las obras de esta exposición, aunque sea de secano…

Y este artista gallego, autodidacta como reconoce, ha estado en esta inauguración rodeado de conocidos, artistas y compañeros de viaje que no quisieron perderse y contemplar esos cuadros del calígrafo que “dibuja pinta escribe” y que nos sumerge un esos lugares oníricos pero reales, fantásticos pero verdaderos que se podrán ver …HASTA EL 27 DE FEBRERO en la Fundación Pons de Madrid.