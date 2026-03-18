Presentada la 75 edición del Festival de Granada

miércoles 18 de marzo de 2026 , 08:15h

Se presentó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid la nueva edición del Festival de Música y Danza de Granada, una de las citas culturales más prestigiosas de España.

Desde su creación en 1952, el festival ha convertido a la ciudad de Granada en punto de encuentro para la música clásica, la danza y las artes escénicas. Los espectáculos se celebran en espacios emblemáticos de la ciudad, como el Palacio de Carlos V en la Alhambra o el Generalife.

Entre el 11 de junio y el 12 de julio se celebrará la 75 edición del Festival de Granada, con una programación conmemorativa que incluye más de un centenar de actividades (35 conciertos y espectáculos de música, danza, flamenco y Jazz del Festival, a los que se suman medio centenar de propuestas artísticas del FEX y Cursos Manuel de Falla).

Dos conciertos de ellos tendrán carácter extraordinario, con motivo del 75 aniversario que se celebra este año. Como antesala, el reconocido compositor y pianista Ludovico Einaudi, debuta en Granada con un recital en el Teatro del Generalife (11 junio); y como broche de oro para cerrar la edición, el 18 de julio se celebrará un concierto muy especial en el magnífico entorno del Castillo de la Calahorra. Se escuchará la Novena Sinfonía de Beethoven con la Orquesta y Coro Ciudad de Granada dirigidos por Donato Renzetti. Asistiremos a un monumento excepcional para una obra universal, en colaboración con la Diputación de Granada.

El Palacio de Carlos V recibirá a Zubin Mehta, una de las batutas más admiradas del último medio siglo, al frente de la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, que debuta en el Festival, con un programa dedicado a Mozart que condensa el genio del compositor salzburgués (12 junio). En su primera visita al Festival, el maestro Riccardo Muti dirigirá a la Orchestra Giovanile Luigi Cherubini en un programa consagrado al universo de las danzas sinfónicas, que incluye la segunda suite de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano, granadino de adopción (28 junio). Regresa la Budapest Festival Orchestra junto a su director titular, Iván Fischer, con un programa que incorpora la escena final de La Valquiria de Richard Wagner, reafirmando la poderosa identidad sonora de la formación húngara (4 julio). La Orquestra de la Comunitat Valenciana, bajo la dirección de Gustavo Gimeno, uno de los maestros españoles con mayor proyección internacional, propone un recorrido por obras de comienzos del siglo XX en las que el color orquestal es protagonista y motor expresivo (20 junio). Por su parte, David Afkham y la Orquesta Nacional de España interpretarán la Novena sinfonía de Gustav Mahler, su última gran obra: un testamento musical que oscila entre la celebración de la vida y la despedida (2 julio). La Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por Lucas Macías, abordará el estreno absoluto de la primera versión de La vida breve (1904-1905), cuya partitura ha sido recuperada y editada para la ocasión por el Archivo Manuel de Falla. Asimismo, la formación granadina, bajo la batuta de David Murphy y con la participación de músicos y cuerpo de baile de la India, presentará El sueño del sitar, un espectáculo de música y danza en homenaje al compositor indio Ravi Shankar, puente entre las tradiciones musicales occidental e hindú, dentro del marco del Año Dual España-India (26 junio).

Ópera y Cine, la lírica y el séptimo arte se darán la mano en un programa que explora la huella del mito de “Fausto” en la música europea, desde el sinfonismo romántico hasta la fascinación simbolista del cine mudo, a través de las composiciones de Liszt y Mascagni, a cargo de la Joven Orquesta Nacional de España y el Coro masculino de la OCG dirigidos por Donato Renzetti y en la segunda parte, para la proyección de la película Rapsodia satánica con dirección de Timothy Brock (6 julio). El broche operístico lo pondrá Aida de Giuseppe Verdi, uno de los títulos más célebres y exigentes del repertorio, interpretado en versión de concierto por los conjuntos artísticos del Teatro de la Maestranza de Sevilla, bajo la dirección de Daniele Callegari (12 julio).

V Centenario de la visita de Carlos V a Granada

En junio de 1526, hace quinientos años, Carlos V se estableció en la Alhambra, donde tomó importantes decisiones no solo concernientes a la propia Granada sino a la gobernanza de los territorios. Su paso por Granada dejó un legado en forma de edificios tan emblemáticos como el Palacio de Carlos V o la Puerta de las Granadas. A esta efeméride se dedicarán cuatro conciertos de música antigua en diversos espacios de la Alhambra y de la ciudad, con los conjuntos Odhecaton que interpretan en el Palacio de Carlos V Música para la coronación imperial de Carlos V en Bolonia, 1530 (21 junio); el Ensemble InAlto presenta MemoriAmor, un programa centrado en la conmemoración, el duelo y el recuerdo en la música del Renacimiento y del primer Barroco (24 junio); el grupo Confluencias con Omar Metioui y dirección científica, guion y textos de Reynaldo Fernández Manzano presenta Zambra morisca, una reconstrucción de la zambra que se interpretó delante de la pareja imperial, que evoca las músicas, danzas y prácticas festivas ofrecidas a la corte imperial durante su estancia en la Alhambra en 1526 (25 junio), y el prestigioso conjunto vocal inglés Stile Antico ofrece una selección de músicas con el título La consecución del poder: Carlos V un recorrido por obras sacras y profanas vinculadas a esa época (1 julio).

La música de cámara tendrá como protagonistas al Cuarteto Quiroga que conmemora el bicentenario de la muerte de J.C. Arriaga (22 junio); los pianistas Yuliana Avdeeva con un recital Chopin en diálogo con Szpilman, el pianista judío superviviente del Holocausto (29 junio), y otro recital de Javier Perianes que pondrá a Falla en diálogo con dos figuras decisivas de su universo estético: Chopin y Albéniz (6 julio). El Numen Ensemble, dirigido por Héctor Eliel Márquez, celebrará los centenarios de Morton Feldman y György Kurtág con un programa que reflexiona sobre la relación entre música y espacio a través de cinco siglos de creación vocal (7 julio).

Los conciertos matinales corren a cargo del organista de Notre Dame de París, Olivier Latry, que ofrecerá un recital en la Catedral de Granada, con motivo del V centenario de su fundación (20 junio). El contratenor Carlos Mena, al frente de la Capilla Santa María propone un paseo por la música de Agostino Steffani (27 junio); el Plural Ensemble que dirige Fabian Panisello ofrecerá junto a Mahan Esfahani, clavecinista especialmente comprometido con la creación actual para su instrumento, un homenaje al Concerto per clavicembalo de Manuel de Falla, del que se cumple el centenario del estreno, además de obras de Sánchez-Verdú, Villa-Rojo y Carretero que estrena obra por encargo del Festival (4 julio). El Coro de la Fundación Gulbenkian dirigido por su titular Martina Batič, presenta un programa que pone en diálogo la creación coral contemporánea con la gran polifonía del Renacimiento, con el estreno absoluto del Tercer Cuaderno del tríptico Paradiso, dedicado a Dante, de Alfredo Aracil (11 julio).

La danza y el ballet tendrán un papel de referencia. Este año nos acompaña el Ballet Flamenco de Andalucía dirigido Patricia Guerrero, con una Gala benéfica de flamenco presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía, Presidenta de Honor del Festival de Granada, coincidiendo con el 75 aniversario del Festival (13 junio); el Ballet Nacional de Letonia debuta en el Festival con un gran clásico sin tiempo, Giselle, con coreografía original revisada por Aivars Leimanis (19 junio); la Compañía Nacional de Danza que dirige Muriel Romero presenta NumEros, tres grandes coreografías ejemplos de la evolución de la danza académica (27 junio); vuelve el Malandain Ballet Biarritz, que presentará Les Saisons, una de las últimas creaciones de su coreógrafo Thierry Malandain, con interpretación en directo de los famosos conciertos homónimos de Vivaldi y Guido, interpretados por la Academia Barroca del Festival dirigida por Aaron Zapico, en el foso del Teatro del Generalife (30 junio). Regresa a Granada una de las compañías protagonistas de la historia de la danza en la segunda mitad del siglo XX, el Béjart Ballet Lausane, con un programa que incluye el célebre Boléro (3 julio); y vuelven los bailarines de Antonio Najarro con la reconstrucción de históricas producciones de Antonia Mercé «La Argentina», presentadas en el Paris de los años veinte: Juerga, Triana y Sonatina (11 julio).

El Flamenco complementa las actuaciones ya mencionadas de Patricia Guerrero y Antonio Najarro, con la presencia del joven guitarrista y compositor alicantino Yerai Cortés (23 junio), y con la cantaora granadina Esperanza Garrido que presenta De luna a luna un nuevo espectáculo de cante inspirado en la luz cambiante de la “luna que se convierte en reflejo de los estados del alma” (8 julio). El ciclo de jazz cuenta con artistas como Sheila Blanco y Federico Lechner Tango Jazz Trio (2 julio), Leonor Watling y Leo Sidran (9 julio), que actuarán en el Palacio de los Córdova, y el granadino Julián Sánchez Quintet que dedicará su concierto al gran trompetista Miles Davis en el centenario de su nacimiento, en el Corral del Carbón (24 junio).

Y por último, se destaca el éxito de la segunda convocatoria de Ópera Kids Pequeño Oso y la Montaña de hielo, de Giovanni Sollima y Giancarlo Cataldo, una coproducción internacional que va a reunir a más de 4.200 escolares de Granada y Provincia en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe (22 mayo).

La vertiente pedagógica del Festival se completa con los 57 Cursos Manuel de Falla, en su apuesta por la enseñanza de alto nivel en distintas disciplinas y ámbitos profesionales, este año con 11 propuestas que cuentan con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

Una edición más, la 23ª edición del FEX desplegará por Granada capital y provincia medio centenar de actividades que incluyen conciertos, espectáculos de danza y numerosas propuestas multiculturales con el apoyo de la Fundación “la Caixa”.