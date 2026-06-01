Escenarios Vibra Mahou abre la puerta al mes de junio con indie, jazz, rock, funk y soul en las salas

lunes 01 de junio de 2026 , 08:45h

Actualizado el: 31/05/2026 23:20h

El Café Central Ateneo, Sala B, Moe, Café El Despertar, Café La Palma, Tempo Audiophile Club y Jazzville serán las salas de Madrid en Vivo que acogerán los primeros conciertos del mes en el ciclo musical de Mahou.

Lunes 1 de junio: FLAMENCO JAZZ COMPANY – Café Central Ateneo

La música que interpreta Flamenco Jazz Company está en la línea que viene mostrando un nuevo paso en el desarrollo del maridaje de estas dos músicas fronterizas, que sin duda disfrutarán los flamencos, los del jazz, así como a todos los que siguen con atención el vertiginoso desarrollo de las nuevas músicas basadas en la fusión de músicas con profunda raíz, en esa plataforma de interacción cultural que ha generado el jazz.

Viernes 5 de junio: DESERT VIPERS + ALFONSO TORIBIO – Sala B

Desert Vipers es una banda valenciana de rock y blues con influencias de artistas como Led Zeppelin, DeWolff o Nikki Lane, mezclando psicodelia, rock setentero y americana con una personalidad muy marcada. En apenas dos años, la banda se ha consolidado dentro de la escena rock underground gracias a unos directos intensos, una fuerte identidad visual y una proyección claramente internacional. Alfonso Toribio se presenta como una propuesta auténtica dentro del panorama del country, folk y blues. Acompañado por su banda, The Yodeling Cowboys, el directo conserva intacta la esencia más arraigada del género.

Viernes 5 de junio: MARINA FERRER sings BILLIE HOLIDAY CLASSICS – Moe

Marina Ferrer interpreta algunos de los clásicos más emblemáticos de la gran cantante y compositora Billie Holiday. Muchas de sus canciones se han convertido en standards de jazz de referencia en el repertorio del jazz vocal. En esta ocasión lo hará acompañada de los grandes Javier Bruna al saxo tenor, Carlos Guitiérrez a la guitarra, Benjamín Groisman al contrabajo y Martín Holland a la batería. Una cita imperdible con el jazz vocal de la mano de estos cinco músicos veteranos en la escena madrileña, para disfrutar de un directo vibrante que no dejará indiferente a nadie.

Jueves 11 de junio: ALBA GIL ACEYTUNO presenta PLEITO – Café El Despertar

La saxofonista y compositora canaria Alba Gil Aceytuno llega con Pleito, su proyecto más personal y su debut discográfico bajo el alias loscoloresdelaspiedras. Un trabajo que se mueve entre la folktrónica, el jazz contemporáneo y la experimentación, donde el saxofón se convierte en el eje de un universo sonoro íntimo y poco convencional. A través de composiciones propias, Alba construye paisajes que mezclan raíz, electrónica y una fuerte carga emocional, explorando nuevas formas de expresión dentro del jazz y más allá. En directo, su propuesta se transforma en una experiencia envolvente, marcada por el uso de técnicas como la respiración circular y una aproximación muy libre al sonido, que la sitúan dentro de una nueva generación de artistas que están redefiniendo los límites del género.

Sábado 13 de junio: CASABLANCA – Café La Palma

Casablanca regresa al Café La Palma con su primer EP y nuevos temas bajo el brazo. La banda madrileña que fusiona pop-rock y autotune con canciones frenéticas se dio a conocer hace un año y en menos de un mes colgó el cartel de “sold out” en la sala. Repitieron jugada en diciembre con la presentación de Casablanca y esta será su tercera vez sobre este escenario. Una noche sin duda inolvidable que marcará el comienzo de una nueva etapa para el grupo.

Sábado 13 de junio: GAS55 – Tempo Audiophile Club

Vuelve el Samba-Rock, vuelve el Funk-Brasil, vuelve la alegría a Tempo Club. Gas55 regresa a la Sala que le vió nacer con la mejor música setentera y ochentera de Brasil. El público empezará a disfrutar desde el primer momento, nota a nota, canción tras canción va envolviendo al respetable, y lo que empieza con un leve cimbreo de hombros y caderas, acaba en demencial coreografía donde es imposible parar de bailar.

Domingo 14 de junio: MIGUELI – Jazzville

Migueli es presentador colaborador en el programa “Ultimas Preguntas” de TVE y en el programa Fronteras de RNE. Su creatividad musical tiene la fuerza de ser buena noticia en lo cotidiano, de una vida comprometida con la realidad social, y con un humor, toneladas de humor, que lo impregnan todo en sus encuentros con el público.