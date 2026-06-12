Las salas de Madrid en Vivo celebrarán el DÍA DE LA MÚSICA 2026 con más de 20 conciertos

viernes 12 de junio de 2026 , 08:15h

El ciclo de Madrid en Vivo tendrá lugar entre el jueves 18 y el domingo 21 de junio, en una veintena de salas madrileñas, con una programación extensamente variada en lo estilístico, ofreciendo a todos los públicos festejar la música en vivo y en directo. Con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

El Día Europeo de la Música, celebrado cada 21 de junio, destaca el valor del intercambio cultural que este arte genera entre creadores y público. Para vivir esta cita en su máxima expresión, nada supera la cercanía, calidad y diversidad que ofrecen los escenarios de Madrid en Vivo. Del jueves 18 al domingo 21 de junio, 20 salas de la ciudad se alían para conmemorar el DÍA DE LA MÚSICA 2026, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Una programación diseñada para todos los públicos, con la esencia de la música en directo como epicentro:

El ciclo arrancará con fuerza el jueves 18 de junio, teniendo como uno de los platos fuertes de la jornada inaugural la presentación en el Café Berlín de Mueve Tú Mis Pies, el esperado primer álbum de larga duración de la banda madrileña de rock alternativo Párpados. Esa misma noche, la variedad musical quedará patente con el ritmo tropical de Cumbiadelic en el Intruso Bar, mientras que de forma simultánea Maravillas apostará por el talento joven y los sonidos distorsionados con el doble cartel de Azul Perfecto y Pintura Espejo, una cita cobijada por la iniciativa Maqeta para impulsar proyectos emergentes de la escena actual.

El viernes 19 de junio la oferta se multiplicará por toda la geografía urbana a través de propuestas muy diversas, comenzando por el escenario de Cadillac Solitario, que recibirá el pop-rock con tintes country de Solber, y continuando en el Café La Palma, que acogerá el personal rock de Las Edades Difíciles junto a Blinduck. Al mismo tiempo, la intimidad y el mestizaje de la cantautora Lorena Brucke sonarán en Fulanita de Tal, mientras que la dosis de energía gamberra correrá a cargo de Gruta 77 con el punk-rock directo de Tarzán y Motherpunkrs. Para completar la noche, el pop rock alternativo de Pijama tomará Moby Dick, el llamado garage jazz de Sonora Sewers INC romperá esquemas en Moe, y la fiesta más ecléctica de pop, funk y soul la cerrarán We All Lie y Dityrambo en Vesta.

El sábado 20 de junio, el cartel del DÍA DE LA MÚSICA 2026 estará profundamente marcado por los grandes nombres, las trayectorias consolidadas y las fusiones orgánicas en directo. El Perro vivirá una noche de hip hop crudo y jazz en directo de la mano del proyecto de Roy Mercurio & TrasTesTrío, mientras que Galileo Galilei celebrará el regreso a los escenarios de Ferdy Torres y Los Chicos de la Estación para repasar sus veinticinco años de carrera. La jornada sabática se completará en Hangar 48, que vibrará con el rock con alma de The Koi, y en el Rincón del Arte Nuevo, donde el polifacético Jimmy Barnatán desplegará su inconfundible y rasgada voz de blues y soul.

El domingo 21 de junio, coincidiendo oficialmente con el Día Europeo de la Música, el ciclo echará el cierre con propuestas de altísima calidad interpretativa que comenzarán con el jazz íntimo de Dino Raiola y Josemi Garzón en el Café El Despertar, y con la propuesta de Candela, donde la tradición y la vanguardia urbana se darán la mano gracias al flamenco fusión de R.U.T. y Popo Gabarre. En esa misma jornada de clausura, El Sol albergará La Noche de Santa Cecilia, una suerte de liturgia eléctrica, psicodélica y de trance underground protagonizada por músicos de la escena joven madrileña, encabezados por componentes de María Jesús y su Hijo. Finalmente, el circuito madrileño despedirá el festival con el recital acústico de la cantautora Neus Ferri en Jazzville, el rap clásico y consciente del histórico MC peruano Warrior en Tempo Audiophile Club, y la rompedora propuestaPeor Clásico enPeor Para el Sol, donde el violonchelista Daniel Acebes fusionará la rigurosidad de Bach con el descaro de la música actual.