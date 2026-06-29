Ximo Tebar estrenará en el Palau de la Música su obra JAZZ 4’33’’

lunes 29 de junio de 2026 , 08:00h

QUE UNE JAZZ, LITERATURA, ARTE CONTEMPORÁNEO E IMPROVISACIÓN

El guitarrista y compositor valenciano presentará JAZZ 4’33’’ junto a la Valencia Jazz “What a Wonderful World” Band dentro del 29 Festival Internacional de Jazz de Valencia que incluye destacados solistas como David Pastor, Cristina Blasco y Bárbara Breva.

El próximo 1 de julio, el Palau de la Música de Valencia acogerá el estreno y la primera grabación pública de JAZZ 4’33’’, el nuevo proyecto artístico desarrollado por Ximo Tebar, una propuesta que expande los límites tradicionales del jazz y los conecta con la literatura, la performance, el arte contemporáneo y la investigación artística.

La presentación tendrá lugar dentro del concierto de la Valencia Jazz “What a Wonderful World” Band, una producción propia del Palau de la Música dirigida por Tebar que reunirá a algunos de los nombres más destacados de la escena jazzística valenciana actual.

La formación estará integrada por Cristina Blasco (voz), Bárbara Breva (voz), David Pastor (trompeta), José Luis Granell (saxo y arreglos), Joan Monné (piano y arreglos), Ximo Tebar (guitarra, dirección y arreglos), Víctor Merlo (bajo) e Igor Tavan (batería).

Más allá de un concierto convencional, la propuesta plantea un recorrido por grandes clásicos internacionales reinterpretados desde una mirada abierta y mediterránea, estableciendo puentes entre el jazz, el bolero, el pop, el flamenco, la chanson française y las músicas de raíz.

Uno de los momentos centrales de la velada será la interpretación de JAZZ 4’33’’, una obra conceptual vinculada a los libros JAZZ 4’33’’ y El silencio improvisa, publicados este año por Tebar en español e inglés. La obra propone una experiencia participativa en torno a la escucha, la percepción del tiempo y la improvisación como herramientas creativas.

La interpretación del 1 de julio será grabada y se convertirá en la primera versión documentada del archivo sonoro internacional de JAZZ 4’33’’, al que el público podrá acceder mediante el código QR incorporado en ambas publicaciones.

El proyecto ha ampliado además su dimensión artística hacia el ámbito expositivo gracias a la colaboración entre Infinity Art y la Universitat Politècnica de València. La muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de junio en la quinta planta de El Corte Inglés Avenida de Francia de València, incorpora las intervenciones pictóricas de la artista Estefanía Serrano, Premio Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 2025 y Premio Arte Emergente Infinity Art 2024.

La propuesta visual establece un diálogo con los conceptos que articulan JAZZ 4’33’’: el silencio, el espacio, la geometría, el ritmo, la escucha y la percepción, consolidando el proyecto como una iniciativa transdisciplinar donde convergen música, literatura, pensamiento y artes visuales.

El concierto servirá asimismo como escaparate de nuevos trabajos artísticos desarrollados por varios integrantes de la formación. El trompetista David Pastor presentará The Abraxas Sessions Vol. 4, dedicado a Dizzy Gillespie; Cristina Blasco mostrará La Bohème, inspirado en la canción francesa; y Bárbara Breva dará a conocer Spanish Standards, un proyecto producido por Nacho Mañó que revisita la copla, el pasodoble y la zarzuela desde una sensibilidad vinculada al jazz mediterráneo.

Con este proyecto, Ximo Tebar abre una nueva etapa dentro de una trayectoria internacional de más de cuatro décadas dedicada a la creación, la investigación y la expansión de los lenguajes del jazz. Lejos de entender la música como un territorio cerrado, JAZZ 4’33’’ propone una nueva forma de relacionarse con ella: escuchar, participar y habitar el tiempo compartido entre artistas y público.

Más que un concierto, la cita del próximo 1 de julio se presenta como una experiencia artística abierta, un espacio de encuentro entre tradición e innovación que sitúa a València como punto de partida de un proyecto con clara vocación internacional.