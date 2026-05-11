Vejer suena a jazz: el festival Barbadillo celebra su 10º aniversario por todo lo alto

lunes 11 de mayo de 2026 , 08:15h

Entre murallas de pueblo blanco y el Atlántico, encuentra un festival íntimo

para escuchar y sentir el jazz de cerca.

DEL 25 AL 27 DE JUNIO

El Ayuntamiento ha presentado oficialmente la décima edición de Barbadillo Jazz Vejer, una cita ya consolidada en el calendario cultural y turístico que cada verano llena de ritmo y sofisticación las calles de este encantador municipio gaditano.

Con una década de historia a sus espaldas, el festival se ha convertido en uno de los grandes reclamos para los amantes del jazz y para quienes buscan una experiencia diferente en un entorno único. Vejer de la Frontera, con su inconfundible arquitectura blanca y su aire bohemio, se transforma durante estos días en un escenario abierto donde la música fluye entre plazas, patios y rincones con encanto.

En esta edición especial, el programa apuesta por una cuidada selección de artistas nacionales e internacionales, combinando figuras consagradas con nuevos talentos del panorama jazzístico. Además de los conciertos, Barbadillo Jazz Vejer ofrece actividades paralelas como catas, encuentros culturales y propuestas gastronómicas que invitan a disfrutar del destino con los cinco sentidos.

La edición de este año contará con artistas y formaciones llegadas desde distintos puntos del panorama internacional, reforzando el carácter global de una cita que ha logrado consolidar a Vejer como un enclave cultural de referencia en el sur de España.

Entre los nombres destacados del cartel aparecen Marc Ribot’s Ceramic Dog, Kevin Hays junto a Jorge Rossy, Busty and The Bass, The Allergies o Banda Magda, además de propuestas vinculadas al flamenco y la escena andaluza actual como María La Mónica y Adri Trujillo o Marc Miralta New York Flamenco Reunión 25 Años.

Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de este evento no solo como motor cultural, sino también como impulso para el turismo local, atrayendo a visitantes que valoran la calidad, la música en directo y el ambiente exclusivo que se respira en cada edición.

El 10º aniversario de Barbadillo Jazz Vejer promete ser, sin duda, una celebración memorable donde tradición, música y estilo se dan la mano en uno de los pueblos más bellos de Andalucía.