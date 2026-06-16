The Central House amplía su presencia en Valencia con la adquisición de Camila Hostel

martes 16 de junio de 2026 , 08:45h

The Central House, cadena española en el segmento hostel, ha adquirido Camila Hostel en Valencia, hasta ahora propiedad de By Salomon Hospitality, gestora hotelera liderara por los hermanos Serra Moreno. Tras la operación, el establecimiento pasará a integrarse en la cartera de la compañía bajo la denominación TCH Valencia – Mercado Central.

Ubicado en pleno casco histórico de Valencia, junto al Mercado Central, el hostel cuenta con una posición estratégica en una de las zonas con mayor atractivo turístico y cultural de la ciudad. Dispone de 115 camas distribuidas en 1.500 metros cuadrados, así como de diferentes zonas comunes, entre ellas espacios de coworking y cafetería, en una casa tradicional valenciana que conserva el carácter de la arquitectura mediterránea y lo combina con un diseño interior contemporáneo y funcional.

La incorporación de este establecimiento refuerza la estrategia de crecimiento de The Central House en destinos urbanos clave, consolidando su modelo de alojamiento híbrido, que combina habitaciones privadas y compartidas con espacios comunes cuidados, diseño, eficiencia operativa y una propuesta experiencial vinculada al entorno local.

“La entrada en Valencia supone un paso especialmente relevante por tratarse de uno de los mercados urbanos más dinámicos y competitivos de España. Incorporamos un establecimiento con una ubicación excepcional junto al Mercado Central, un edificio con gran personalidad y un establecimiento ya operativo que nos permite iniciar actividad de forma inmediata. Estamos convencidos de que TCH Valencia – Mercado Central se convertirá en un referente dentro de nuestra cartera”, afirma Juan Luis Gómez, Co-CEO de The Central House.

Un activo alineado con la propuesta de The Central House

La operación permite a The Central House ampliar su presencia en España con un establecimiento que encaja de forma natural con su propuesta: alojamientos urbanos de categoría premium dirigidos a una nueva generación de viajeros que busca comodidad, diseño, ubicación, conexión con la ciudad y espacios pensados para compartir experiencias.

TCH Valencia – Mercado Central mantendrá el espíritu abierto y social del proyecto original, al tiempo que se integrará progresivamente en los estándares operativos, de marca y de experiencia de The Central House. La compañía prevé reforzar el posicionamiento del establecimiento como punto de referencia para viajeros nacionales e internacionales que buscan descubrir Valencia desde una ubicación céntrica, conectada y con identidad propia.

Con esta adquisición, The Central House continúa avanzando en su estrategia de crecimiento en plazas urbanas con alta demanda turística, donde existe margen para desarrollar propuestas diferenciales dentro del segmento de alojamientos híbridos y hostels premium.

By Salomon Hospitality refuerza su foco en la gestión hotelera

Para By Salomon Hospitality, la operación supone una oportunidad para dar continuidad al proyecto bajo una compañía especializada en el segmento, al tiempo que le permite seguir concentrando sus esfuerzos en su ámbito principal de expertise: la gestión hotelera y el desarrollo de activos singulares en distintos segmentos del mercado.

By Salomon Hospitality cuenta con una cartera diversificada de activos que incluye hoteles urbanos, hoteles boutique y establecimientos de lujo, con presencia en España y en mercados internacionales como Portugal y Hungría.