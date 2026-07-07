Cartagena Jazz Festival llega a su 45 edición

martes 07 de julio de 2026 , 09:30h

Ibrahim Maalouf, Kenny Barron, Samara Joy, Kurt Elling o Andrea Motis protagonizan la 45ª edición de este Festival

El Cartagena Jazz Festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, ha presentado la programación de abono de su 45ª edición, una propuesta que reunirá en el Auditorio El Batel a algunas de las grandes figuras del jazz internacional junto a algunos de los nombres más destacados de la creación contemporánea. Este miércoles, 1 de julio, salen a la venta 200 abonos, al precio de 135 euros, así como las entradas para cada uno de los conciertos. Toda la información está disponible en la web www.jazz.cartagena.es

“Durante tres fines de semana consecutivos, del 30 de octubre al 15 de noviembre, el festival ofrecerá nueve actuaciones que recorren la historia y el presente del jazz, desde algunas de sus leyendas vivas hasta los artistas que están definiendo el futuro del género. Una programación que vuelve a situar a Cartagena como uno de los grandes escenarios del jazz en España” ha señalado Eugenio González, director del festival.

La programación arrancará el viernes 30 de octubre con el trompetista Ibrahim Maalouf, uno de los músicos más influyentes del jazz europeo contemporáneo. Su inconfundible lenguaje, en el que confluyen el jazz, las músicas del Mediterráneo, el rock y las sonoridades orientales, lo ha convertido en una figura imprescindible de la escena internacional.

El sábado 31 de octubre llegará Andrea Motis, una de las artistas españolas con mayor reconocimiento internacional. Trompetista, saxofonista y cantante, su elegante manera de entender el jazz ha conquistado algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo. Andrea Motis está de gira con To Amy, un homenaje muy personal a Amy Winehouse junto a los Barcelona Gospel Messengers, que solo se ha podido ver en Madrid y Cataluña, y que ahora llega a Cartagena. El espectáculo reinterpreta su repertorio desde el jazz, el soul y el góspel.

La segunda semana del festival comenzará con Niño Josele, que presentará 20 años de Paz. Homenaje a Bill Evans, un proyecto que celebra el vigésimo aniversario del disco que revolucionó el diálogo entre el flamenco y el jazz y que hoy está considerado una obra fundamental de la música española contemporánea.

El viernes 6 de noviembre, la Sala B de El Batel acogerá a Nubiyan Twist, una de las formaciones más innovadoras del nuevo jazz británico. Su propuesta, abierta al afrobeat, el funk, el soul, el reggae y la música electrónica, representa el espíritu más mestizo y contemporáneo del jazz actual.

El sábado 7 de noviembre actuará Kenny Barron, una auténtica leyenda del piano jazz y uno de los músicos más respetados de las últimas seis décadas. Su trayectoria junto a figuras como Dizzy Gillespie, Stan Getz o Freddie Hubbard lo sitúa entre los grandes maestros de la historia del género.

La programación del segundo fin de semana concluirá con uno de los acontecimientos de esta edición: el encuentro entre Kurt Elling, considerado uno de los mejores vocalistas de jazz del siglo XXI, y The Yellowjackets, la histórica banda estadounidense que redefinió eljazz fusión. Una colaboración que reúne a dos referentes absolutos de la música improvisada.

El último fin de semana abrirá con Rocío Márquez, una de las creadoras más innovadoras de la música española, distinguida con el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Su propuesta trasciende el flamenco para dialogar con la poesía, la música contemporánea y la improvisación.

El sábado 14 de noviembre será el turno de Rita Payés & Lucía Fumero, dos de las artistas más brillantes de la nueva generación del jazz europeo. Su encuentro sobre el escenario propone un delicado viaje entre el jazz, la bossa nova, la canción mediterránea y la improvisación, en uno de los conciertos más íntimos y elegantes de la programación.

La clausura, el domingo 15 de noviembre, correrá a cargo de Samara Joy, la gran revelación del jazz mundial y una de las voces llamadas a marcar el futuro del género. Con cinco premios Grammy y una carrera meteórica, la cantante neoyorquina representa el relevo natural de las grandes divas del jazz vocal y se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de la escena internacional.

A esta programación de abono se suman los seis conciertos especiales ya anunciados fuera del abono: Micah P. Hinson, Izo FitzRoy y Nacho Vegas, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy; y Pantera Blue, Tito Ramírez y La Perra Blanco, dentro del ciclo de conciertos matinales que se celebrará en la terraza del Auditorio El Batel.