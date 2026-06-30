Mina District, el antiguo puerto de Doha recuperado como un vibrante barrio de colores

martes 30 de junio de 2026 , 09:45h

Donde antes atracaban barcos de mercancías y embarcaciones pesqueras, hoy se alza uno de los rincones más reconocibles del frente costero de Doha. Mina District, ubicado en el paseo marítimo del antiguo puerto de la capital, representa una de las transformaciones urbanas más llamativas de los últimos años: un espacio que ha sabido mantener su vínculo con el mar mientras redefine su papel dentro de la ciudad.

Los tonos pastel son su seña de identidad. Fachadas de casas bajas en azul, amarillo, rosa, lila o naranja se alinean a lo largo de calles empedradas que miran al golfo Arábigo, creando una imagen poco habitual en una ciudad conocida internacionalmente por su moderno skyline. Sin embargo, más allá de su estética, Mina District es también un reflejo de la evolución de Doha y de la importancia histórica de su actividad portuaria.

Un barrio que mira al mar

Durante décadas, el antiguo puerto de Doha fue uno de los principales puntos de entrada de mercancías al país y desempeñó un papel clave en la economía qatarí, especialmente durante la época del comercio de perlas y las rutas que conectaban la península con India y Persia. Tras el traslado de las operaciones comerciales al nuevo puerto de Hamad en 2016, la zona inició un proceso de transformación que culminó antes de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 con la creación de un nuevo distrito abierto al litoral y a la vida urbana.

Precisamente, el nombre "Mina" significa "puerto" en árabe, una referencia directa a la herencia marítima que sigue presente en cada rincón del distrito. Los barcos pesqueros continúan formando parte del paisaje cotidiano, mientras los cruceros que llegan a Doha encuentran aquí su puerta de entrada gracias a la nueva terminal ubicada en el antiguo recinto portuario.

Gastronomía, comercio y vida cotidiana

Mina District ha evolucionado también como un espacio de encuentro para residentes y visitantes. Entre sus calles se distribuyen más de 50 cafeterías y restaurantes, alrededor de 100 tiendas minoristas y 150 apartamentos con servicios, además de boutiques independientes y tiendas especializadas. El área cuenta también con un paseo marítimo, lo que refuerza su papel como un lugar para alojarse y disfrutar de un ritmo más pausado junto al antiguo puerto.

Uno de sus espacios más representativos es Chabrat Al Mina, el mercado de pescado del distrito. Bajo un techo de cristal, el espacio reúne una amplia selección de capturas frescas, desde salmón, vieiras o atún hasta lubina, cangrejos, calamares, ostras y mejillones. El producto puede adquirirse directamente en el mercado o degustarse en el restaurante contiguo, donde los chefs elaboran el pescado y el marisco al momento. El diseño del espacio, inspirado en los tonos azules del agua, incorpora reflejos de luz que generan un juego de sombras y una atmósfera de calma vinculada al entorno marítimo.

Del puerto industrial al espacio creativo

La transformación de Mina District no se limita a sus fachadas coloridas. El proyecto ha incorporado arte urbano, espacios públicos y nuevas formas de reutilización arquitectónica que dialogan con el pasado industrial de la zona. Un ejemplo es Containers Yard, también conocido como Box Park, un espacio construido a partir de contenedores reutilizados que reinterpreta el antiguo lenguaje logístico del puerto. Apilados y organizados como una estructura urbana abierta, estos módulos industriales albergan hoy tiendas, cafeterías y propuestas gastronómicas, configurando un entorno de estética contemporánea con referencias directas a la actividad portuaria original.

Murales realizados por artistas locales e internacionales, paseos junto al mar y vistas que conectan la antigua zona litoral con el perfil contemporáneo de Doha completan un paisaje que resume dos caras de una misma ciudad: la de su historia marítima y la de su constante transformación.