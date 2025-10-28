Taiwán acoge la Mesa Redonda sobre Economía Circular de Asia y el Pacífico

martes 28 de octubre de 2025 , 09:09h

El 23 de octubre, el presidente Lai Ching-te declaró que el Gobierno se compromete a colaborar con todos los sectores para transformar a la región Asia-Pacífico en un centro global de economía circular.



Lai hizo estas declaraciones durante la ceremonia de clausura de la Mesa Redonda y Punto de Acceso de la Economía Circular de Asia-Pacífico en la ciudad de Taipéi. Organizado por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía, y la Red Circular de Taiwán, con sede en Taipéi, el evento de cuatro días reunió a más de 500 participantes de 50 países.



El mundo se enfrenta a graves desafíos como el cambio climático y la escasez de recursos, y la economía circular es una solución, afirmó Lai. El mandatario señaló que dicho evento exploró cómo los conceptos de la economía circular pueden transformarse en buenos negocios mediante una gobernanza clara, lo que requiere la cooperación de países de todo el mundo.



Según Lai, la escala de la industria de tecnología verde de Taiwán sigue creciendo, como lo demuestra su valor añadido, que superó los 500.000 millones de dólares taiwaneses (16.200 millones de dólares estadounidenses) en 2024, lo que representa el dos por ciento del producto interno bruto. Entre todos los subsectores de la industria de tecnología verde, la economía circular se posicionó a la cabeza en valor añadido, con una tasa de crecimiento anual cercana al diez por ciento, representando el 30 por ciento del valor añadido total de la industria, afirmó el mandatario.



Lai elogió además el sector agroalimentario y el mecanismo de reciclaje de la nación, y añadió que Taiwán está dispuesto a compartir su experiencia con la comunidad internacional. Citando el borrador de la Hoja de Ruta de la Economía Circular de Taiwán, el mandatario se comprometió a promover el espíritu de “Taiwán puede liderar” en la economía circular, a la vez que prometió seguir colaborando con sus socios para que Asia pueda ser líder y contribuir aún más a la creación de un futuro global sostenible.