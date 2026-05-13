Qatar, el destino donde el arte emerge entre dunas y arquitectura icónica

Uno de los destinos culturales más dinámicos del Golfo gracias a su apuesta por el arte público, la arquitectura de autor y su participación en la Bienal de Arte de Venecia 2026.

Con motivo del Día Internacional de los Museos (18 de mayo), es imposible no pensar en uno de los centros internacionales de arte más punteros. En Qatar, la escena cultural forma parte del día a día y transciende espacios expositivos tradicionales, desde la vía pública hasta lugares tan inesperados como el aeropuerto o el desierto.

Con colecciones de relevancia internacional y más de 80 instalaciones de arte público repartidas por todo el país, el resultado muestra un auténtico museo al aire libre donde conviven las obras de algunos de los artistas más reconocidos del mundo.

Un recorrido por los grandes museos de Qatar

La escena cultural de Qatar se refleja en algunos de los edificios más icónicos de Doha. Frente al mar se alza el Museo de Arte Islámico (MIA), diseñado por I. M. Pei —arquitecto de la pirámide del Louvre— y considerado uno de los museos dedicados al arte islámico más prestigiosos del mundo. Situado sobre una isla artificial junto a la Corniche, alberga una colección que recorre más de 1.400 años de historia a través de manuscritos, cerámicas, textiles y piezas procedentes de distintos puntos de Asia, África y Europa. El edificio en sí, inspirado en la arquitectura islámica tradicional, se erige como un icono cultural y arquitectónico del país.

Muy cerca, el Museo Nacional de Qatar (NMoQ), obra de Jean Nouvel, se ha convertido en otro de los grandes hitos arquitectónicos del país gracias a su espectacular estructura inspirada en la “rosa del desierto”. En su interior, un recorrido inmersivo permite descubrir la historia de Qatar desde sus orígenes geológicos hasta la actualidad mediante instalaciones multimedia, objetos históricos y testimonios audiovisuales.

La oferta cultural del país se completa con espacios como Mathaf: Museo Árabe de Arte Moderno, uno de los principales centros dedicados al arte moderno y contemporáneo del mundo árabe, o el Museo Olímpico y Deportivo 3-2-1, que propone un viaje interactivo por la historia del deporte a través de experiencias inmersivas y tecnología de última generación.

En el renovado distrito histórico de Msheireb, en pleno corazón de Doha, los Msheireb Museums permiten explorar la evolución social y económica del país a través de cuatro casas históricas rehabilitadas. A ellos se suma el recientemente inaugurado Lawh Wa Qalam – M. F. Husain Museum, dedicado al célebre artista modernista Maqbool Fida Husain y concebido a partir de uno de sus propios bocetos, reforzando la apuesta de Qatar por combinar arte, arquitectura y experiencia cultural.

Además, en los próximos años está prevista la apertura de nuevos espacios como el Dadu Children’s Museum, el Art Mill Museum, de arte contemporáneo, el Lusail Museum (arte orientalista, diseñado por Herzog & de Meuron) o el futuro Qatar Auto Museum, dedicado a la historia de la automoción y la movilidad.

Una enorme galería al aire libre

Más allá de sus museos, Qatar ha convertido el arte público en una de sus grandes señas de identidad. El país cuenta con más de 80 instalaciones repartidas por Doha y otros enclaves del territorio, transformando espacios cotidianos en una enorme galería al aire libre.

Entre las más reconocibles está Lamp Bear, la gigantesca escultura de un oso amarillo creada por Urs Fischer y convertida ya en símbolo del Aeropuerto Internacional Hamad. También destaca Maman, la monumental araña de Louise Bourgeois instalada en el Qatar National Convention Centre.

En el desierto occidental, la obra East-West/West-East de Richard Serra emerge entre las dunas con cuatro enormes placas de acero que dialogan con el horizonte, mientras que Olafur Eliasson firma Shadows Travelling on the Sea of the Day, una instalación inmersiva situada en el norte del país.

En paralelo, a lo largo del paseo marítimo de Doha Corniche se encuentra The Force of Nature II, del artista Lorenzo Quinn, una escultura que representa una figura femenina suspendida que parece controlar los elementos naturales, convirtiéndose en una potente metáfora visual del poder de la naturaleza.

La colección de arte público también incluye nombres como Damien Hirst o Ugo Rondinone, consolidando a Qatar como uno de los grandes escenarios del arte contemporáneo en la región.

Un compromiso internacional

El 2026 es un año clave para el país en la esfera del arte. Del 9 de mayo al 22 de noviembre, el país formará parte de la 61ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, uno de los encuentros más importantes del calendario artístico global. La participación forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el diálogo cultural internacional y coincide con el desarrollo del futuro pabellón nacional permanente de Qatar en los Giardini de la Bienal de Venecia, un símbolo de una presencia a largo plazo dentro del panorama artístico global.

Este impulso se suma al debut de Art Basel Qatar, celebrado en Doha el pasado febrero, que convirtió la ciudad en punto de encuentro de galerías, artistas y coleccionistas de más de 30 países. Instalado en el distrito de Msheireb, el evento marca otro paso en la consolidación de Qatar como nuevo hub cultural, dando forma a una escena con mayor conexión con el circuito artístico global.

A través de una inversión constante en infraestructuras culturales, programas educativos y colaboraciones internacionales, la cultura es motor estratégico del desarrollo social y económico para Qatar, promoviendo una visión abierta, contemporánea e inclusiva de la identidad nacional. Con un ecosistema que integra museos emblemáticos y un amplio programa de arte público, el país se ha consolidado hoy en día como un laboratorio cultural mundial, capaz de conectar la tradición con la contemporaneidad y de ofrecer nuevas perspectivas sobre el papel del arte en la sociedad.