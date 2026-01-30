Art Basel llega a Qatar, nuevo epicentro del arte internacional

La primera edición de Art Basel Qatar tendrá lugar en Doha, capital de Qatar, del 5 al 7 de febrero. Este evento marcará un antes y un después en el panorama cultural del país – las inversiones estratégicas de Qatar a largo plazo en museos, talento creativo y grandes eventos internacionales consolidan la posición del país como punto de referencia para las exposiciones culturales y artísticas de la región.

Art Basel Qatar, la quinta feria de arte de primer nivel de la prestigiosa marca Art Basel, se celebrará en M7 – uno de los centros creativos más significativos de Doha – así como en el Distrito del Diseño de Doha, ambos en el corazón de Msheireb Downtown, el barrio urbano inteligente y sostenible de Qatar.

La feria seguirá un formato innovador: aprovechará el sol invernal de Doha para ofrecer una excepcional exposición al aire libre donde se mostrarán presentaciones individuales de diversas galerías, todas ellas en torno a un marco temático central: “Becoming” (Devenir).

A lo largo de la feria, Qatar invitará a visitantes de todo el mundo a reflexionar sobre la transformación continua de la humanidad y los sistemas en evolución que dan forma a nuestra forma de vivir, creer y crear significado. En otras palabras, Art Basel Qatar invitará a los viajeros a explorar el camino artístico hacia el “Devenir”.

Art Basel Qatar reunirá a algunas de las voces más influyentes del arte contemporáneo internacional y regional, con proyectos especiales encargados por el artista y director artístico egipcio, Wael Shawky. Estas voces explorarán nuevas narrativas visuales, interpretativas y arquitectónicas. La feria contará con 87 galerías de 31 países, incluyendo nombres que se unen a la plataforma Art Basel por primera vez, lo que subraya la relevancia global de la última cita mundial de las artes en Doha.

Qatar: un destino cultural en plena efervescencia y crecimiento

Más allá de la feria, Qatar se ha consolidado desde hace tiempo como uno de los destinos culturales más dinámicos de la región – y uno de fácil acceso para los visitantes españoles, con vuelos directos desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Doha combina una arquitectura futurista con instituciones culturales de referencia, como el Museo Nacional de Qatar, el Museo de Arte Islámico o MATHAF: Museo Árabe de Arte Moderno. Además, el país está invirtiendo en espacios creativos emergentes más amplios, como Msheireb Downtown, una de las sedes de Art Basel Qatar, donde el arte, el diseño y la sostenibilidad conviven de forma orgánica.

La capital de Qatar se ha convertido en un auténtico museo al aire libre, donde el arte público forma parte esencial del paisaje urbano. La ciudad de Doha alberga más de un centenar de obras distribuidas por avenidas, parques, museos, aeropuertos y barrios históricos. Todas ellas han sido diseñadas o creadas por artistas de renombre internacional o por talentos locales.

En diciembre del año pasado, el pintor figurativo español, Carlos Álvarez las Heras, inauguró el mural de inspiración andaluza “Rawda, el abrazo del sur” en el corazón de la Villa Cultural Katara de Doha, llevando así una pequeña parte de España a Qatar.

En términos más generales, Qatar tiene una larga tradición de acoger a artistas internacionales para que expresen su creatividad en sus calles. Desde Le Pouce (El Pulgar) de César Baldaccini en el tradicional mercado Souq Waqif hasta esculturas emblemáticas como Lamp Bear de Urs Fischer en el Aeropuerto Internacional Hamad y otras instalaciones contemporáneas más amplias en Katara, Education City o Msheireb Downtown, Doha integra con éxito el arte en la vida cotidiana de sus residentes.

Art Basel: el siguiente paso en el impulso artístico de Qatar

Al acoger Art Basel, Qatar sigue garantizando que el arte siga siendo una experiencia accesible, sorprendente y profundamente arraigada para todos los residentes y visitantes.

El país ha realizado inversiones estratégicas en cultura, patrimonio y creatividad, convirtiéndose en un punto de encuentro para artistas, coleccionistas, estudiantes y profesionales del sector. Sumada a su oferta gastronómica, su oferta premium y de bienestar, y su vibrante calendario de eventos internacionales, la oferta artística de Qatar transforma al país en un destino irresistible para los viajeros culturales de todo el mundo que desean conectarse, recargar energías y descubrir nuevas experiencias.