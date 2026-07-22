Fire Station Museum, de parque de bomberos a museo de arte contemporáneo qatarí

miércoles 22 de julio de 2026 , 09:15h

Durante más de treinta años fue la principal estación de bomberos de Doha. Hoy, en lugar de camiones de emergencia, alberga estudios de artistas, exposiciones internacionales y algunos de los proyectos creativos más innovadores de Qatar. Y es que, el Fire Station Museum es uno de los mejores ejemplos de cómo un edificio histórico puede encontrar una nueva vida sin renunciar a su identidad.

Construido en 1982 junto al parque Al Bidda, el edificio dejó de funcionar como estación de bomberos en diciembre de 2012, cuando salió de sus instalaciones el último camión. Poco después pasó a formar parte de la red de Qatar Museums y fue sometido a un proceso de rehabilitación para transformarlo en un centro dedicado al arte contemporáneo. Su lema, Bringing the Past into the Future ("Traer el pasado al futuro"), resume la filosofía de un espacio que ha sabido conectar su legado con la creatividad del presente.

Un edificio que también forma parte de la obra

La primera sorpresa del este complejo llega incluso antes de cruzar sus puertas. Su característica fachada de panal de abeja, conservada durante la rehabilitación del edificio, se ha convertido en uno de sus elementos más reconocibles y en un ejemplo de la arquitectura moderna temprana de Qatar. Lejos de borrar su pasado como parque de bomberos, el proyecto apostó por preservar gran parte de la identidad del inmueble, integrando sus rasgos originales en un espacio completamente adaptado a la creación artística.

El hormigón visto, las estructuras originales y la abundante luz natural aportan al conjunto una estética sobria e industrial que contrasta con el dinamismo de las exposiciones. Es precisamente ese diálogo entre un edificio concebido para un uso completamente distinto y el arte contemporáneo lo que convierte al Fire Station Museum en uno de los espacios culturales más singulares de Doha.

De Picasso al arte contemporáneo más actual

En la antigua cochera donde antes se estacionaban los camiones de bomberos, se encuentra ahora la Garage Gallery, el principal espacio expositivo. Gracias a sus grandes dimensiones y a su diseño diáfano, esta sala acoge una programación en constante renovación que reúne exposiciones de artistas locales, regionales e internacionales.

Por sus paredes han pasado algunas de las muestras más destacadas celebradas en Doha durante los últimos años. Entre ellas figura Picasso's Studios, que permitió descubrir una selección de obras que Pablo Picasso conservó en sus propios talleres y que ofrecía una mirada más íntima a su proceso creativo. Recientemente, el centro ha continuado presentando una ambiciosa programación de arte contemporáneo con exposiciones individuales como Endless Facts, de Chung Seoyoung y Hotel Aporia, de Ho Tzu Nyen, reafirmando su posición como uno de los principales espacios dedicados al arte contemporáneo en Doha.

La cantera del arte contemporáneo qatarí

A diferencia de un museo tradicional, el Fire Station Museum es también un espacio de creación. Buena parte del edificio está ocupada por los estudios del Artists in Residence Programme, una de las iniciativas emblemáticas de Qatar Museums para apoyar a artistas emergentes. Cada año, este programa ofrece a creadores residentes en Qatar la oportunidad de desarrollar nuevos proyectos en un entorno pensado para fomentar la experimentación, la colaboración y el aprendizaje.

Además, el compromiso con el talento local se extiende a otros espacios del complejo, como Gallery 3 y Gallery 4, dedicados a exposiciones individuales y colectivas de antiguos residentes, o la galería Al Markhiya, centrada en la promoción de artistas árabes contemporáneos.

Mucho más que un museo

El recorrido por el Fire Station Museum no termina al salir de las galerías. El complejo invita a recorrer sus patios, espacios comunes y zonas al aire libre, donde un programa en constante renovación de instalaciones artísticas extiende la experiencia expositiva más allá del interior del edificio. A lo largo del año, el Fire Station también acoge charlas con artistas, talleres abiertos a la comunidad y una variada programación de actividades públicas que permiten a los visitantes acercarse de forma directa al arte contemporáneo y a sus procesos creativos.

La visita puede completarse en Café #999, concebido como un punto de encuentro para artistas, residentes y visitantes. Diseñado para fomentar la conversación y el intercambio de ideas, este espacio gastronómico se integra de forma natural en la filosofía del complejo, demostrando que el Fire Station Museum es mucho más que un lugar donde contemplar obras de arte.