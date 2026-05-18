Puerto Vallarta: el auténtico espíritu mexicano

Puerto Vallarta es mundialmente famoso como destino de playa y como una de las grandes escapadas de la costa del Pacífico en México.

Puerto Vallarta es mundialmente famoso como destino de playa

Si algo define a Puerto Vallarta es el encanto natural de sus playas abrazadas por la Sierra Madre; la esencia de su cultura, su gastronomía y tradiciones; y la calidez de su hospitalidad como quien da la bienvenida a casa a un amigo. Este mágico destino guarda un auténtico espíritu mexicano.

En la actualidad, la ciudad es un famoso destino LGBT+ y una mezcla de ecoaventura, relax de lujo en la playa y el tipo de cultura vacacional por la que México es famoso en todo el mundo.

Vallarta alberga el famoso Malecón-el animado paseo marítimo peatonal- y el largo tramo de esculturas que animan los fondos de las fotos de innumerables visitantes. Pasear por la Zona Romántica sigue siendo sinónimo de callejuelas empedradas y un encantador ambiente bohemio, y las playas de Las Gemelas y Conchas Chinas son perfectas para relajarse y nadar en la bahía. El Jardín Botánico de Vallarta ofrece la escapada natural perfecta cuando la playa resulta demasiado. Hay tanto que ver y disfrutar que unos pocos párrafos no le harían justicia.

La gente viene por el arte, las tiendas y los restaurantes. La ciudad es famosa por su animada vida nocturna y su ambiente festivo, pero los visitantes también encuentran un creciente ambiente de ecoaventura que puede incluir desde la selva hasta paseos en barco y buceo.

Vallarta también es atractiva todo el año, con un pico de visitas de noviembre a mayo. La ciudad alberga numerosos centros comerciales y pequeños mercados. Si lo que busca son productos artesanales, no deje de visitar el Mercado Palmar de Aramara, donde encontrará comida auténtica. Pasado el aeropuerto y en las comunidades más nuevas de Nuevo Vallarta, es posible que encuentre alternativas y mejor comida a mejores precios.

Puerto Vallarta cuenta con una ubicación privilegiada en la Bahía de Banderas

En el aeropuerto de la ciudad operan una gran variedad de aerolíneas procedentes de toda Norteamérica. Desde Guadalajara, Volaris vuela regularmente en la ruta de una hora. Si va en autobús, prevea que tardará algo más de tres horas desde Guadalajara. Primera Plus realiza la ruta más de una vez al día, aunque otros operadores mantienen tarifas competitivas.

Situado en la costa del Pacífico mexicano, Puerto Vallarta destaca por la belleza natural de la Bahía de Banderas.

A tan solo 1 hora en avión de Guadalajara, sede del Mundial de Futbol 2026, lo convierte en un destino especialmente atractivo para el mercado europeo.

PUERTO VALLARTA

Bahía de Banderas

Puerto Vallarta cuenta con una ubicación privilegiada en la Bahía de Banderas —la más grande y profunda de México, la segunda más extensa de Norteamérica y la séptima más grande del mundo—, localizada en el Pacífico mexicano, en la costa del Estado de Jalisco.

UBICACIÓN

El destino combina el encanto de un pueblo típico mexicano con infraestructura turística de clase mundial

El paisaje de Puerto Vallarta es único en México; las montañas de la Sierra Madre se sumergen en el Pacífico mexicano, dando lugar a una variedad de ecosistemas y un clima privilegiado con temperaturas que oscilan entre 25°C y 32°C durante el día.

El destino cuenta con playas 100% nadables y se encuentran totalmente libres de sargazo.

GASTRONOMÍA

Un verdadero paraíso para los amantes del buen comer, con más de 2,000 restaurantes y 40 cocinas de todo el mundo.

LUJO Y ENCANTO

Más que un destino turístico, es un estilo de vida. Puerto Vallarta te ofrece las mejores amenidades en un entorno encantador.

AMIGABLE

Llamada “la ciudad más amigable del mundo”, Puerto Vallarta se distingue por la calidez de su gente y una auténtica cultura de inclusión.

ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA

El destino combina el encanto de un pueblo típico mexicano con infraestructura turística de clase mundial y atractivos naturales únicos.

HOSPEDAJE

La hotelería de Puerto Vallarta combina elementos típicos, confort moderno y experiencias auténticas. Desde hoteles todo incluido frente al mar hasta lujosos hoteles boutique, cuenta con una amplia oferta de alojamientos para todos los gustos y presupuestos.

MÁS DE 100 HOTELES

25 MIL HABITACIONES

5 ZONAS HOTELERAS

MARINA VALLARTA

Zona moderna y exclusiva, la más cercana al aeropuerto. Destaca por su marina con yates de lujo, hoteles de alto nivel, campo de golf de 18 hoyos, restaurantes gourmet y ambiente tranquilo. Ideal para viajeros premium, golfistas y turismo náutico.

ZONA HOTELERA NORTE

Área dinámica y estratégica de Puerto Vallarta, cercana al centro. Alberga la Terminal Marítima que recibe cruceros internacionales y yates de gran tamaño.

En esta zona se encuentran múltiples hoteles frente al mar y la colonia Versalles, considerada el nuevo distrito gastronómico de la ciudad.

ZONA CENTRO

Corazón histórico y cultural de Puerto Vallarta que conserva su encanto de pueblo típico con casas blancas de tejados rojos y calles empedradas.

En ella se encuentran el Malecón -el principal paseo de la ciudad en el que se pueden apreciar esculturas al aire libre e inigualables atardeceres frente al mar-, galerías de arte, murales y la emblemática Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

ZONA ROMANTICA

ZONA ROMANTICA: Una de las zonas más vibrantes y bohemias de Puerto Vallarta

Una de las zonas más vibrantes y bohemias de Puerto Vallarta. Se distingue por su icónico muelle en la playa de Los Muertos, clubs de playa y su animada vida nocturna, así como calles llenas de bares, cafés y restaurantes que ofrecen gastronomía local e internacional.

En ella se concentra la mayor parte de la comunidad LGBTQ+, por lo que también es considerada el gayborhood de la ciudad.

ZONA SUR

Conocida como la Zona Zen, esta área de Puerto Vallarta combina tranquilidad y naturaleza. Sus playas vírgenes, selva tropical, hoteles eco-friendly y beach clubs exclusivos, los cuales invitan a relajarse, disfrutar el océano y practicar deportes acuáticos, ofreciendo un escape sereno lejos del bullicio de la ciudad.

EVENTOS

Puerto Vallarta cuenta con una cartelera de más de 40 eventos permanentes (deportivos, culturales, gastronómicos y artísticos) que enriquecen la oferta de entretenimiento del destino.

Entre los más destacados están el Festival Gourmet Internacional, UTMB y el Día de Muertos con la catrina más grande del mundo.

ACTIVIDADES

Gracias a su combinación de mar y montaña, Puerto Vallarta ofrece un amplio abanico de actividades recreativas y de aventura (+50), desde tirolesas en lo alto de la Sierra Madre hasta buceo en el Parque Nacional Marino Los Arcos de Mismaloya.

NOVEDADES

FERRY VALLARTA

Recientemente inaugurado, Ferry Vallarta es el nuevo servicio de transporte marítimo turístico que conecta Puerto Vallarta con la comunidad de Yelapa, en Costalegre.

La embarcación cuenta con capacidad para 400 pasajeros y opera los martes, jueves y sábados.

LUDO

Una experiencia teatral inmersiva única en Puerto Vallarta. Cirque du Soleil y Grupo Vidanta presentan LUDÕ, un espectáculo inspirado en el agua que combina acrobacias aéreas, imágenes impactantes, música en vivo y efectos sorprendentes para sumergir al público en un mundo mágico.

RITMOS DE LA NOCHE

Vallarta Adventures lleva uno de sus tours insignia al siguiente nivel al ofrecer el asombroso espectáculo circense ALMA acompañado por una cena gourmet a cargo de Paco Ruano, chef de Alcalde, reconocido entre los Top 5 restaurantes de México y el No. 15 en Latinoamérica; el menú se inspira en los ecosistemas de la costa del Pacífico y en la riqueza agrícola de la región.

RIVER PARK

Explora la Sierra Madre en vehículos todo terreno con River Park y vive la experiencia de atravesar Jorullo Bridge, el puente colgante vehicular más largo del mundo con 470 metros de largo y 150 metros de altura.

También puedes llegar a Jorullo Point, una plataforma transparente sobre el cañón con vistas panorámicas 360°, perfecta para fotos increíbles y momentos memorables.

COSTALEGRE

Costalegre es un destino ideal para desconectarse del mundo y reconectar con uno mismo

Un refugio exclusivo donde el lujo se fusiona con la naturaleza. Playas vírgenes, desarrollos de baja densidad y paisajes serenos crean el escenario perfecto para desconectar, recargar energías y vivir experiencias únicas. Aquí, cada momento se convierte en un privilegio: tranquilidad, belleza y bienestar en armonía.

LUJO Y NATURALEZA

Costalegre es uno de los destinos más sustentables de México, alberga 8 de los 12 sitios ramsar de Jalisco y 9 Áreas Naturales Protegidas, en donde diversas instituciones ejecutan acciones de investigación y conservación ambiental. Aquí se ubican algunas propiedades reconocidas por su exclusividad pero lo que más destaca a la Costalegre es el lujo de disfrutar la convivencia con la naturaleza con respeto y armonía.

Algunas de las propiedades más icónicas de Costalegre destacan por su exclusividad y conexión con la naturaleza. Careyes es una comunidad bohemia para artistas y viajeros; Las Alamandas, 18 villas y 4 playas privadas; Four Seasons Tamarindo, lujo en 1,214 hectáreas de reserva; y Las Rosadas, una pequeña propiedad con playas vírgenes.

XALA

Vecino del nuevo aeropuerto de Chalacatepec y programado para inaugurarse en este año, La exclusiva colección Xala de Six Senses cuenta con 51 suites de hotel y 44 residencias de lujo. Los huéspedes se sumergirán en el enfoque integral de bienestar de Six Senses, disfrutando del amplio spa, el club de playa, la plaza central y la maravillosa naturaleza. Su apertura está programada para el cuarto trimestre de 2027.

Costalegre es un destino ideal para desconectarse del mundo y reconectar con uno mismo, con infraestructura que se especializa en descanso y bienestar, hoteles que ofrecen terapias, retiros de yoga, meditación y desintoxicación.