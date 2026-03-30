La nueva colección primavera-verano de Surkana inspirada en el arte floral japonés

Surkana estrena su colección primavera-verano SS26, Ikebana, una propuesta que transforma el viaje cotidiano en un encuentro sensorial y cultural. Con un aire bohemio, colores vibrantes y tejidos ligeros, la firma vuelve a hacer del viaje su territorio natural: no como huida, sino como intercambio, mestizaje y enriquecimiento.
El punto de partida de Ikebana es tan delicado como poderoso: el arte japonés del arreglo floral. Más que flores, equilibrio; más que composición, intención. Este diálogo entre tradición y contemporaneidad da forma a una colección donde cada prenda se convierte en un lienzo en movimiento.
Pensada para el día a día, la colección ofrece tejidos ligeros, siluetas favorecedoras y versatilidad, con una paleta vibrante que reafirma el ADN colorista de Surkana: verdes luminosos, azules profundos y acentos cálidos que evocan jardines en plena floración. Los gráficos parecen dibujados a mano, transmitiendo movimiento y frescura en cada prenda.
Ikebana también apuesta por la inclusividad: la mayoría de sus piezas abarcan tallas desde XS hasta XXL, adaptándose a distintas siluetas. Entre los protagonistas destacan:
Conjunto denim Cloud Dancer: silueta limpia y proporciones cuidadas, cazadora corta y pantalón de tiro alto con pernera amplia. Una reinterpretación ligera y estructurada del clásico denim.
Polo de punto fino: imprescindible de entretiempo, de manga corta y silueta relajada, combina tradición y sensibilidad contemporánea.
Falda larga en denim: cae de manera natural, ideal para combinar con tops definidos que equilibran la silueta.
Complementos de rafia: bolsos de hombro amplios y flexibles, tejidos a mano, que refuerzan la ligereza y naturalidad de la colección.
Además, Surkana reafirma su compromiso con la moda responsable: viscosa Ecovero, lino, algodón y poliéster reciclado forman parte de una selección de materiales que prioriza la calidad y el respeto al medio ambiente. La colección combina estilo, versatilidad y sostenibilidad, proponiendo un modelo de moda consciente que trasciende lo estético.
Con Ikebana, Surkana ofrece una propuesta fresca, luminosa y adaptable, concebida para acompañar cada momento del día con vitalidad, color y ligereza.