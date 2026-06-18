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House of Wunder apuesta por las piedras naturales en su colección Amplifier
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House of Wunder apuesta por las piedras naturales en su colección Amplifier

La firma de relojería y joyería House of Wunder presenta Amplifier, una colección que pone el foco en la singularidad de las piedras naturales y en la idea de que cada pieza puede reflejar una identidad propia.

La colección incorpora dos materiales con características muy diferentes: la malaquita, reconocida por sus intensos tonos verdes y sus dibujos orgánicos, y la howlita, una piedra de aspecto sereno y luminoso cuyas vetas grises recuerdan al mármol. La utilización de estas piedras naturales hace que cada esfera sea única, ya que sus formas, colores y matices varían de una pieza a otra.

Más allá de la estética, Amplifier destaca por su complejidad técnica. Cada reloj está formado por 492 componentes, de los cuales 80 forman parte del movimiento, combinando precisión mecánica y diseño contemporáneo.

La colección está disponible en tamaños Mini y Midi, con versiones realizadas en acero y otras engastadas con diamantes. Todas ellas comparten una misma línea de diseño: cajas de inspiración arquitectónica suavizadas por curvas, esferas elaboradas con piedra natural y un brazalete articulado pensado para adaptarse cómodamente a la muñeca.

Con esta propuesta, House of Wunder continúa explorando la relación entre artesanía, materiales naturales y relojería contemporánea, apostando por piezas que trascienden su función práctica para convertirse en objetos con

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