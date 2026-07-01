Port Hotels inaugura VANTE Urban Café junto a la Playa de Levante de Benidorm

miércoles 01 de julio de 2026 , 08:45h

Port Hotels presenta VANTE Urban Café, una cafetería con identidad propia que acerca un nuevo concepto de café de especialidad y gastronomía all day dining a Benidorm. Ubicada en el Hotel Port Benidorm y con acceso directo desde la calle, VANTE está concebida para convertirse en un nuevo punto de encuentro junto a la Playa de Levante.

A pocos metros del mar, VANTE acerca la cultura del café de especialidad a Benidorm a través de una propuesta que combina gastronomía de calidad, producto cuidado y un ambiente contemporáneo pensado para disfrutar sin prisas en cualquier momento del día.

Su carta gira en torno al café de especialidad y a una oferta all day dining que abarca desayunos, brunch, comidas ligeras, meriendas y propuestas dulces. Entre sus especialidades destacan los smash croissants gourmet, los huevos Benedict, las tostadas de autor, bowls, pancakes, repostería artesanal y una selección de platos inspirados en la cocina internacional, configurando una experiencia que va más allá de la cafetería tradicional.

Con acceso directo desde la calle, VANTE está concebida para integrarse en el día a día de Benidorm, ofreciendo un lugar donde residentes, visitantes y huéspedes puedan compartir desde un café de especialidad hasta una comida informal en un entorno relajado y contemporáneo.

La apertura de VANTE Urban Café coincide con la nueva etapa del Hotel Port Benidorm tras su reciente transformación integral, una evolución que ha dado lugar a nuevos espacios y experiencias concebidos para reforzar la conexión del establecimiento con el destino.

Con iniciativas como esta, Port Hotels continúa apostando por propuestas que trascienden el alojamiento y contribuyen a enriquecer la oferta gastronómica y social de Benidorm, creando espacios capaces de integrarse en la vida de la ciudad y generar nuevas experiencias para residentes, visitantes y huéspedes.