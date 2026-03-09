Meliá Madrid Princesa acerca la gastronomía canaria a la capital

lunes 09 de marzo de 2026 , 09:15h

Del 9 al 15 de marzo de 2026, el Meliá Madrid Princesa, perteneciente a la marca Meliá Hotels & Resorts, celebra las Jornadas Gastronómicas Canarias, una cita exclusiva que rinde homenaje a la riqueza culinaria del archipiélago. Durante siete días, el hotel se transforma en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, ofreciendo un viaje de sabor que conecta tradición y vanguardia. Las jornadas estarán disponibles en formato de comida (de 13h a 14.30h) y cena (de 20h a 21.30h).

La propuesta está firmada por el chef canario Carlos Romero Rodríguez, formado en el Basque Culinary Center y con experiencia en el El Celler de Can Roca. A lo largo de su carrera, ha trabajado junto a chefs reconocidos por Guía Michelin y Repsol como Ángel Palacios, Joaquín Espejo y Yayo Daporta, consolidando un estilo propio que destaca por el respeto al producto, la creatividad y la identidad canaria. Actualmente es Executive Chef en el Meliá La Palma, liderando una cocina que pone en valor los sabores locales y el producto de proximidad.

Una mirada contemporánea a la cocina canaria

El menú de estas jornadas, que tiene un precio de 60€, pone en valor los productos más representativos de las Islas Canarias, reinterpretados con técnica y creatividad. Cada plato es un homenaje al Atlántico y a la fuerza volcánica del archipiélago, combinando tradición, texturas y matices únicos. Se inicia con un buñuelo de almogrote y miel de palma gomera, seguido de pulpo con yuca y aguacate, y un potaje de berros que combina sabor y sutileza. La lubina atlántica Aquanaria llega acompañada de beurre blanc de malvasía volcánica, mientras que el cabrito asado se sirve con boniato y mojo mole de pimienta palmera. El pase culmina con un postre que une plátano, gofio, queso ahumado herreño y bienmesabe, en un cierre dulce que resume la esencia de las Islas.

Un icono madrileño en plena transformación

Situado en la emblemática Calle Princesa, con vistas al Palacio Real de Madrid, el Meliá Madrid Princesa combina historia y modernidad gracias a la obra del arquitecto Antonio Lamela. La renovación incluye nuevas habitaciones y fachada rediseñada, integrándose con The Level by Meliá, elevando la experiencia del huésped al máximo nivel.

Las Jornadas Gastronómicas Canarias ofrecen la oportunidad de descubrir, sin salir de Madrid, la esencia culinaria del archipiélago a través de una experiencia exclusiva y limitada.