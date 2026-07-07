Leonardo Hotels refuerza su propuesta vacacional en Baleares y la Costa del Sol

martes 07 de julio de 2026 , 10:15h

Leonardo Hotels afronta la temporada de verano consolidando su crecimiento en el mercado vacacional español con una propuesta que combina destinos de alta demanda, ubicaciones privilegiadas y una oferta adaptada a los nuevos perfiles de viajero. Tras un año marcado por la expansión y el fortalecimiento de su presencia en España, la compañía pone el foco este verano en dos de los grandes referentes del turismo mediterráneo: la Costa del Sol y las Islas Baleares.

Esta estrategia responde al crecimiento sostenido de la compañía en el mercado español, donde el segmento vacacional ha equilibrado su catálogo potenciando su presencia en las zonas de costa de alta demanda nacional e internacional.

Costa del Sol: una oferta con más de 580 habitaciones

En el litoral malagueño, la gran novedad de este verano es la apertura del Leonardo Hotel Torremolinos Costa del Sol. Con 398 habitaciones en pleno centro de la localidad y a escasos minutos de la playa, el establecimiento debuta este verano destacando sus habitaciones con vistas al mar, sus amplias zonas comunes y un Sky Bar con piscina y vistas panorámicas al Mediterráneo que ya se ha convertido en referencia de ocio en la localidad.

Esta reciente incorporación se complementa con el ya conocido Leonardo Hotel Fuengirola Costa del Sol, que cuenta con otras 184 habitaciones. Situado en primera línea de playa junto al puerto deportivo, este hotel celebra tres años de exitosa trayectoria como un pilar vacacional de la cadena. Juntos, ambos establecimientos conforman una oferta de más de 580 habitaciones, ofreciendo dos experiencias complementarias para descubrir la costa malagueña: desde el dinamismo urbano de Torremolinos hasta el equilibrio entre playa, ocio y gastronomía de Fuengirola.

Baleares: una presencia consolidada en destinos internacionales clave

La estrategia vacacional de Leonardo Hotels se extiende también a las Islas Baleares, uno de los principales motores del turismo internacional en España, donde la compañía cuenta actualmente con siete hoteles distribuidos entre Mallorca e Ibiza.

En Mallorca, la cadena cuenta con una sólida presencia que permite a los huéspedes descubrir la rica oferta cultural, gastronómica y de ocio de la isla. Entre sus hoteles destacan establecimientos como el Leonardo Boutique Hotel Mallorca Port Portals o el Leonardo Royal Hotel Mallorca, que reflejan la apuesta por el confort y la atención al detalle a escasos minutos de los puntos más exclusivos de la isla y de las aguas del Mediterráneo.

Por su parte, en Ibiza, la propuesta de la cadena se integra plenamente en el espíritu libre y mediterráneo del destino, con tres hoteles (NYX Hotel Ibiza, Leonardo Royal Hotel Ibiza Santa Eulalia, y Leonardo Royal Hotel Ibiza Suites) concebidos como espacios de descanso con piscinas, zonas chill-out y propuestas ideales para los distintos perfiles de viajero, a escasos pasos del mar.

“Afrontamos esta temporada de verano con optimismo y con la confianza que nos transmiten dos destinos tan consolidados como la Costa del Sol y las Islas Baleares. La incorporación este año del hotel de Torremolinos supone un paso muy importante en nuestra estrategia de crecimiento en España y nos permite reforzar nuestra presencia en uno de los destinos vacacionales más demandados del sur de Europa", señala Shay Raz, director general de Leonardo Hotels.

En conjunto, estos destinos refuerzan la estrategia de Leonardo Hotels en España, basada en la diversificación geográfica y la presencia en mercados turísticos de alta demanda, con una propuesta hotelera que combina ubicación, servicio y adaptación a las distintas formas de disfrutar del Mediterráneo.