publicidad
www.inoutviajes.com
OTRAS NOTICIAS
HYBRID Art Fair 2026 convierte el hotel Petit Palace Santa Bárbara en escenario artístico
Ampliar

HYBRID Art Fair 2026 convierte el hotel Petit Palace Santa Bárbara en escenario artístico

martes 03 de febrero de 2026, 08:45h

HYBRID Art Fair, la feria de arte contemporáneo reconocida por su formato disruptivo en habitaciones y espacios de hotel, celebra en 2026 su décimo aniversario con una programación que refuerza su apuesta por la experimentación, el arte efímero y la performance crítica. El Hotel Petit Palace Santa Bárbara se transforma así en un escenario vivo donde pasillos, escaleras y rincones inesperados acogen instalaciones e intervenciones artísticas alejadas de los formatos tradicionales de feria.

Las secciones más experimentales de esta edición, Displaced y Jacuzzi, reúnen un total de 16 proyectos de vanguardia que abordan cuestiones como la crisis ecosocial, la identidad queer, la memoria del espacio o la parodia del mercado del arte. Estas propuestas se suman a la programación de expositores y actividades dirigidas a todos los públicos.

Displaced traslada el arte a las zonas de tránsito del hotel mediante intervenciones arquitectónicas que invitan a la pausa y la reflexión. La sección cuenta con ocho propuestas: cuatro seleccionadas por la coleccionista Zaida Santos y otras cuatro elegidas por el equipo curatorial de HYBRID Art Fair a través de convocatoria abierta, con el patrocinio de Petit Palace Hotelity. Instalaciones textiles, sonoras, esculturas orgánicas y proyectos performativos dialogan con la arquitectura del hotel, integrando técnicas artesanales, materiales reciclados y discursos críticos contemporáneos.

Por su parte, Jacuzzi presenta ocho performances que utilizan el cuerpo como herramienta de crítica y resistencia. En su segunda edición, este programa —comisariado en colaboración con Juan Gómez Alemán (La Juan Gallery)— propone acciones participativas y site-specific que interpelan directamente al público y cuestionan la identidad, la mercantilización de los afectos, la cultura del espectáculo o la pérdida de agencia en la sociedad contemporánea.

Entre las novedades de 2026 destaca la colaboración entre HYBRID Art Fair y PROYECTOR, con un comisariado de Mario Gutiérrez Cru centrado en la intersección entre arquitectura, tecnología y percepción artística, que incluirá intervenciones, el ciclo BEST OFF PROYECTOR y el recorrido internacional OBLIQUO. Además, nace HYBRID KIDS, un nuevo espacio creativo para niños y niñas de 4 a 12 años, pensado para que el público familiar pueda disfrutar de la feria (plazas limitadas, reservas en hybridart.es/fair/hybrid-kids).

La décima edición de HYBRID Art Fair refuerza también su carácter internacional con 39 expositores de 11 países, distribuidos en 25 habitaciones del hotel, procedentes de Europa, América y Asia. Como hito destacado, la feria presenta por primera vez un programa monográfico: Taiwan Tide – The Power of Intermittence, realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España.

HYBRID Art Fair está organizada por Boreal Projects, con el apoyo del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Cultura de Taiwán y diversas instituciones y colaboradores nacionales e internacionales.

Actualidad
Arte
Feria Arte Contemporáneo
Hotel
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
HYBRID Art Fair
Madrid
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios
siguiente noticia noticia anterior
Portada | Hemeroteca | Índice temático | Sitemap News | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Inout Viajes :: 2014 Contacto
Cibeles.net, Soluciones Web, Gestor de Contenidos, Especializados en medios de comunicación.EditMaker 7.8