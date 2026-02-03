HYBRID Art Fair 2026 convierte el hotel Petit Palace Santa Bárbara en escenario artístico

martes 03 de febrero de 2026 , 08:45h

HYBRID Art Fair, la feria de arte contemporáneo reconocida por su formato disruptivo en habitaciones y espacios de hotel, celebra en 2026 su décimo aniversario con una programación que refuerza su apuesta por la experimentación, el arte efímero y la performance crítica. El Hotel Petit Palace Santa Bárbara se transforma así en un escenario vivo donde pasillos, escaleras y rincones inesperados acogen instalaciones e intervenciones artísticas alejadas de los formatos tradicionales de feria.

Las secciones más experimentales de esta edición, Displaced y Jacuzzi, reúnen un total de 16 proyectos de vanguardia que abordan cuestiones como la crisis ecosocial, la identidad queer, la memoria del espacio o la parodia del mercado del arte. Estas propuestas se suman a la programación de expositores y actividades dirigidas a todos los públicos.

Displaced traslada el arte a las zonas de tránsito del hotel mediante intervenciones arquitectónicas que invitan a la pausa y la reflexión. La sección cuenta con ocho propuestas: cuatro seleccionadas por la coleccionista Zaida Santos y otras cuatro elegidas por el equipo curatorial de HYBRID Art Fair a través de convocatoria abierta, con el patrocinio de Petit Palace Hotelity. Instalaciones textiles, sonoras, esculturas orgánicas y proyectos performativos dialogan con la arquitectura del hotel, integrando técnicas artesanales, materiales reciclados y discursos críticos contemporáneos.

Por su parte, Jacuzzi presenta ocho performances que utilizan el cuerpo como herramienta de crítica y resistencia. En su segunda edición, este programa —comisariado en colaboración con Juan Gómez Alemán (La Juan Gallery)— propone acciones participativas y site-specific que interpelan directamente al público y cuestionan la identidad, la mercantilización de los afectos, la cultura del espectáculo o la pérdida de agencia en la sociedad contemporánea.

Entre las novedades de 2026 destaca la colaboración entre HYBRID Art Fair y PROYECTOR, con un comisariado de Mario Gutiérrez Cru centrado en la intersección entre arquitectura, tecnología y percepción artística, que incluirá intervenciones, el ciclo BEST OFF PROYECTOR y el recorrido internacional OBLIQUO. Además, nace HYBRID KIDS, un nuevo espacio creativo para niños y niñas de 4 a 12 años, pensado para que el público familiar pueda disfrutar de la feria (plazas limitadas, reservas en hybridart.es/fair/hybrid-kids).

La décima edición de HYBRID Art Fair refuerza también su carácter internacional con 39 expositores de 11 países, distribuidos en 25 habitaciones del hotel, procedentes de Europa, América y Asia. Como hito destacado, la feria presenta por primera vez un programa monográfico: Taiwan Tide – The Power of Intermittence, realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España.

HYBRID Art Fair está organizada por Boreal Projects, con el apoyo del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Cultura de Taiwán y diversas instituciones y colaboradores nacionales e internacionales.