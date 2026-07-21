Marriott aterriza en Formentera con su primer hotel de la marca Autograph Collection

martes 21 de julio de 2026 , 09:30h

Formentera ha sido la ubicación elegida para el primer establecimiento de Autograph Collection de Marriot en la isla. Sabàtic Formentera Autograph Collection abre sus puertas frente al mar para brindar a sus huéspedes un paraíso de bienestar en la conocida como “la joya del Mediterráneo”. Su entorno exclusivo combina la tranquilidad de la playa con la cercanía a una amplia variedad de restaurantes, bares, tiendas y servicios, ofreciendo lo mejor de la vida local.

Alojamiento de lujo para una experiencia de lujo

Sus 34 estancias se definen por ese estilo mediterráneo y un diseño basado en texturas naturales y tonos relajantes, donde predominan los colores cálidos y el blanco, otorgando una sensación de confort a su interior. Distribuidos entre 27 estudios, de aproximadamente 23 metros cuadrados, y 7 estancias, de alrededor de 40 metros cuadrados, todos ellos están equipados a la última con televisión, altavoces Marshall, minibar, cafetera y hervidor de agua, secador de pelo o plancha de vapor con tabla disponible bajo petición, entre otros servicios.

Sus vistas al mar mediante balcones y terrazas privadas sitúan a la luz como un elemento primordial en el interior de cada una de ellas. Los huéspedes también podrán disponer de amenities de la marca Midnight, la empresa de la influencer catalana Nina Urgell; tote bag o bolsas de mano para el día a día o esterillas para entrenar con vídeos personalizados, todo un gesto de cuidado personalizado y a la medida durante la estancia.

Todos los alojamientos han sido diseñados para ofrecer una experiencia premium, con espacios funcionales, combinando diseño contemporáneo, funcionalidad y materiales de alta calidad. Para el desarrollo del proyecto, llevado a cabo por la compañía inmobiliaria All Iron, se ha contado con un equipo de reconocidos especialistas del sector. El diseño arquitectónico ha sido realizado por Mipmarí Arquitectura i Disseny SLP, mientras que el interiorismo ha corrido a cargo de WIT Architects SLP.

Con la apertura de Sabàtic Formentera Autograph Collection, All Iron da un nuevo paso en su estrategia de diversificación con este establecimiento que operará bajo Autograph Collection, la exclusiva colección de alojamientos de alta gama de Marriott International. Esta integración refuerza el posicionamiento del activo dentro del segmento premium y permite ampliar su visibilidad entre viajeros internacionales.

Sabor con vistas al mar

Gian Paolo Turci, uno de los empresarios más conocidos de Formentera, es el creador del concepto culinario de Sabàtic Formentera Autograph Collection, inspirado en la esencia de la isla. CASABLU nace de la visión y la experiencia de un grupo de restauradores que, desde hace más de treinta años, forman parte de la historia gastronómica de Formentera, como es el Grupo Bocasalina.

Su diseño, firmado por la diseñadora italiana Elena Lunardini, refleja una estética sofisticada y atemporal, en la que materiales nobles, texturas naturales y una cuidada selección de detalles crean una atmósfera de lujo y absoluta armonía. En este espacio la gastronomía, arquitectura y hospitalidad se unen para ofrecer una experiencia única frente al mar, concebida para quienes buscan la belleza en cada detalle y sabores únicos.

La propuesta culinaria de CASABLU rinde homenaje a la tradición italiana reinterpretándola con sensibilidad contemporánea e incorporando influencias internacionales que enriquecen una carta cuidadosamente elaborada, donde el producto de calidad y el equilibrio de los sabores son los verdaderos protagonistas. El nuevo espacio gastronómico de referencia en la isla propone carta de día y carta de noche, inspiradas en una fusión mediterránea elaborada con ingredientes locales, que se pueden disfrutar en su terraza frente al mar y mesas sobre la arena.

Las dos cartas comparten y proponen platos frescos con sabor a mar, con ingredientes locales e influencia asiática e italiana como sushimi, nagiri o ceviches, pescados y mariscos elaborados y aliñados con aceite o albahaca, por ejemplo; sus “intocables” como pasta, o pizzas gourmet personalizadas para saciar el apetito. En definitiva, toda una experiencia culinaria pisando la arena y con el sonido de las olas como escenario de fondo.

Ocio y relax al estilo pausado de la isla

Los planes de ocio y deporte son variados en el Sabàtic Formentera Autograph Collection: desde un chapuzón en la piscina de su rooftop, con bellas vistas al azul del mar y el cielo de Formentera, hasta una jornada tranquila en el Lounge, un espacio confortable con sofás, sillones y mesas de centro donde desconectar, leer alguno de los libros de su cuidada selección o entretenerse con juegos de mesa o una partida de billar. Además, para los que opten por escuchar buena música de siempre, cuenta con tocadiscos y una colección de vinilos de blues, jazz y clásicos como Frank Sinatra. Todo ello en un agradable ambiente luminoso decorado por un pequeño jardín interior que brinda una rica sensación de “paz zen” en el corazón del alojamiento.

Asimismo, en su área de Wellness, el huésped podrá cuidarse por dentro y por fuera en el Spa que dispone de sauna, baño turco y cabina de tratamiento para relajarse y desconectar. También el gimnasio está totalmente equipado y abierto las 24 horas para ponerse en forma con una rutina diaria de ejercicio de musculación, running o bicicleta estática.

Para que el huésped se sienta aún más mimado y cuidado, Sabàtic Formentera Autograph Collection ofrece una auténtica “Guest Experience”, con un equipo altamente cualificado a su disposición para ofrecerle desde experiencias/actividades exclusivas en la isla como talleres de pintura con esponjas marinas hasta juegos de playa para los niños o bolsas isotérmicas para mantener la bebida fría en una jornada playera.

Amanecer en Formentera ya no será lo mismo gracias a las dos sesiones semanales de yoga matutino que propone Sabàtic Formentera Autograph Collection, diseñadas para ayudar a los clientes a reconectar con la naturaleza. Disfrutar de una experiencia acuática practicando Paddle Surf o recorriendo Formentera de manera sostenible a su propio ritmo en bicicleta eléctrica Panot, son otras de las actividades que brinda el alojamiento para una estancia “top” en la isla.