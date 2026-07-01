Ruta por las cabinas rojas de Inglaterra en su centenario

miércoles 01 de julio de 2026 , 10:00h

De Londres a los pueblos más remotos, pasando por acantilados, museos al aire libre y pequeñas bibliotecas comunitarias, las legendarias cabinas telefónicas británicas celebran en 2026 su centenario convertidas en uno de los grandes iconos de Inglaterra.

Hay imágenes capaces de transportar al viajero a un destino antes incluso de haber puesto un pie en él. En Inglaterra basta pensar en una cabina telefónica roja para evocar calles adoquinadas, campanarios centenarios, jardines impecables, autobuses de dos pisos y el inconfundible perfil del Big Ben. Tan emblemáticas como el té de la tarde o la Guardia Real, estas pequeñas estructuras cumplen en 2026 cien años convertidas en mucho más que un antiguo servicio de telecomunicaciones: son una auténtica pieza del patrimonio británico y uno de los símbolos más fotografiados del país.

La historia comenzó en 1926 con la instalación en Londres de la primera cabina K2, diseñada por el prestigioso arquitecto Sir Giles Gilbert Scott. Fabricada en hierro fundido y pintada en un intenso rojo para facilitar su visibilidad en cualquier rincón del país, su elegante silueta pronto pasó a formar parte del paisaje urbano. Nueve años más tarde llegaría la popular K6, creada para conmemorar el Jubileo de Plata del rey Jorge V y destinada a extenderse por ciudades, aldeas y carreteras de todo el Reino Unido.

Un siglo después, seguir el rastro de estas cabinas es también una forma diferente de descubrir la Inglaterra más auténtica: la de los pequeños pueblos, los paisajes rurales y las comunidades que han sabido conservar su esencia.

De teléfono público a patrimonio vivo

Durante los años noventa llegaron a existir más de 100.000 cabinas telefónicas repartidas por todo el Reino Unido. La irrupción de los teléfonos móviles hizo que muchas dejaran de utilizarse y parecían condenadas a desaparecer. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario.

Gracias al programa Adopt a Kiosk, impulsado por British Telecom, ayuntamientos, asociaciones vecinales y pequeñas comunidades comenzaron a adquirirlas por un precio simbólico para darles una segunda vida. El resultado ha convertido a las antiguas cabinas en uno de los ejemplos más originales de reutilización del patrimonio urbano.

Hoy pueden encontrarse convertidas en pequeñas bibliotecas de intercambio de libros, como sucede en Westbury-sub-Mendip (Somerset) o Bampton (Devon); en oficinas de información turística junto a la costa de Norfolk; en estaciones equipadas con desfibriladores en las zonas rurales de Cornualles; en diminutas cafeterías para llevar, puntos de conexión Wi-Fi, galerías de arte o incluso pequeñas tiendas de productos locales.

Lejos de quedar como simples elementos decorativos, continúan formando parte de la vida cotidiana de muchas comunidades británicas.

Tras la pista de las cabinas más fotogénicas de Inglaterra…

Westminster: la fotografía que todos buscan

Pocas imágenes representan mejor Londres que una cabina roja con el Big Ben y el Palacio de Westminster elevándose al fondo. Las situadas junto a Parliament Square protagonizan cada día miles de fotografías y siguen siendo uno de los rincones imprescindibles para cualquier visitante.

Covent Garden: elegancia victoriana

Apenas unos minutos separan Westminster de Covent Garden, donde las cabinas adquieren un aire completamente distinto. Rodeadas de teatros históricos, elegantes fachadas victorianas, cafeterías y boutiques, parecen integrarse de forma natural en uno de los barrios con más personalidad de la capital.

Yorkshire: la Inglaterra que parece detenida en el tiempo

En los pequeños pueblos de Yorkshire las cabinas telefónicas cobran una dimensión casi nostálgica. Surgen junto a iglesias medievales, antiguos muros de piedra y tradicionales pubs, componiendo escenas que parecen sacadas de una novela británica.

La escapada puede completarse con una experiencia gastronómica en The Star Inn at Harome, distinguido con una estrella Michelin, donde la cocina celebra los productos del condado, o con una estancia en Grantley Hall, uno de los grandes referentes del lujo rural inglés.

Cornualles y Devon: entre acantilados y pueblos marineros

En el extremo suroeste de Inglaterra las cabinas rojas adquieren un encanto especial. Aparecen frente a acantilados azotados por el Atlántico, junto a pequeños puertos pesqueros y en diminutas aldeas costeras donde el tiempo parece avanzar más despacio.

Muchas de ellas han sido reconvertidas en bibliotecas, comercios de proximidad o puntos de emergencia, convirtiéndose en un ejemplo perfecto de cómo tradición e innovación pueden convivir sin perder autenticidad.

El museo que conserva un siglo de historia

Para quienes quieran profundizar en la evolución de este icono británico, existe una visita imprescindible: el Avoncroft Museum of Historic Buildings, en el condado de Worcestershire.

El museo alberga la National Telephone Kiosk Collection, considerada la mayor colección del mundo dedicada a las cabinas telefónicas británicas. Más de treinta modelos originales permiten recorrer la evolución del diseño industrial y urbano del Reino Unido desde principios del siglo XX hasta nuestros días.

La jornada puede completarse con una parada en el Jinney Ring Craft Centre Café, rodeado de talleres artesanales, y una estancia en Brockencote Hall Hotel, una elegante casa de campo inmersa en la campiña inglesa.

Un icono que sigue conectando generaciones

Pocas infraestructuras pueden presumir de haber trascendido su función original para convertirse en un símbolo nacional. Las cabinas telefónicas rojas lo han conseguido.

Aunque hoy casi nadie las utilice para realizar llamadas, continúan despertando la curiosidad de viajeros llegados de todo el mundo. Convertidas en bibliotecas, cafeterías, centros comunitarios o simplemente en el escenario de una fotografía inolvidable, siguen conectando a quienes visitan Inglaterra con la historia, el diseño y el carácter de un país que ha sabido conservar sus tradiciones mientras las adapta al siglo XXI.

Porque hay iconos que sobreviven al paso del tiempo. Y cien años después de su nacimiento, entrar en una cabina telefónica roja sigue siendo una de las formas más evocadoras de sentirse, aunque solo sea por unos minutos, parte de la Inglaterra más auténtica.