Iberia cumple 80 años volando entre Madrid y Londres, una de sus principales rutas en Europa

jueves 07 de mayo de 2026 , 09:45h

Iberia celebra el 80 aniversario de sus vuelos entre Madrid y Londres, una de las rutas más relevantes por capacidad y frecuencias de su red, que conecta ambas capitales europeas con más de 20 vuelos diarios.

La conexión entre ambas ciudades comenzó en 1946, cuando Iberia inauguró sus primeros vuelos entre Madrid y Londres, operados desde el aeropuerto de Croydon con dos frecuencias semanales y aviones DC-3 con capacidad para 21 pasajeros. Londres se convirtió entonces en el segundo destino internacional de la compañía, después de Lisboa.

Ocho décadas después, esta ruta se ha consolidado como uno de los mercados más importantes para Iberia, tanto por volumen de pasajeros como por número de frecuencias.

Para celebrarlo, el aeropuerto de Heathrow ha acogido un acto en el que ha participado, además de Iberia, la embajadora de España en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Emma Aparici, y el director comercial del aeropuerto, Javier Echave.

"La ruta Madrid–Londres representa mucho más que una conexión aérea entre dos capitales europeas. En estos 80 años, Iberia ha contribuido a fortalecer los vínculos económicos, sociales y culturales entre España y el Reino Unido facilitando los viajes de negocios, el turismo y el intercambio de talento entre ambos países. Nuestro compromiso es seguir reforzando esta conectividad en los próximos años", ha asegurado Celia Muñoz Espín, directora de Estrategia Comercial, Distribución y Alianzas en Iberia.

Más de 1,1 millones de asientos entre ambas capitales

Actualmente, junto con Iberia Express y British Airways, la aerolínea ofrece más de 20 vuelos diarios entre Madrid y Londres, configurando un auténtico puente aéreo entre ambas capitales. Iberia opera hasta ocho vuelos diarios en cada sentido entre Madrid y el aeropuerto de Heathrow, a los que se suman dos frecuencias diarias de Iberia Express a Gatwick. Esta oferta se completa con la operación de British Airways a Heathrow y London City.

En total, en 2026, Iberia pone a disposición de sus clientes más de 1,1 millones de asientos al año en esta ruta, operados con aviones de la familia Airbus A320.

Este desarrollo refleja no solo el crecimiento sostenido de la demanda, sino también la fortaleza de la colaboración entre Iberia y British Airways como parte de International Airlines Group, que permite ofrecer una red más integrada y eficiente entre ambos mercados. En este contexto, la complementariedad entre los hubs de Madrid y Londres resulta clave, con Heathrow como puerta de entrada a Norteamérica y Asia a través de British Airways, y Madrid como principal enlace con América Latina de la mano de Iberia.

Un motor para la conexión económica y social

La ruta Madrid–Londres no solo conecta dos ciudades, sino que actúa como un eje estratégico para las relaciones económicas y sociales entre España y el Reino Unido.

Además, los vínculos entre ambas sociedades son especialmente estrechos. Cerca de 200.000 españoles residen en el Reino Unido y más de 400.000 ciudadanos británicos viven en España, configurando una comunidad que actúa como puente entre ambos países.

Gracias a esta conectividad, Iberia contribuye a facilitar los viajes de negocios, el turismo, la inversión y el intercambio de talento.