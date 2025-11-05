ITA Airways presente en la World Travel Market Europe 2025 en London

miércoles 05 de noviembre de 2025 , 08:30h

ITA Airways regresa al World Travel Market Europe (WTM) 2025, un evento internacional de primer orden dedicado al turismo de ocio que tendrá lugar hasta el 6 de noviembre en el ExCeL Exhibition Centre. En su 46ª edición, WTM ofrece la plataforma perfecta para que la aerolínea italiana presente su marca, su red de invierno e interesantes novedades de producto para la próxima temporada a las partes interesadas del sector turístico mundial.

ITA Airways expone en el Pabellón de Europa, dentro del área de la Agencia Nacional Italiana de Turismo (ENIT S.p.A), junto con diversas oficinas de turismo y agencias de viajes italianas. En el stand de ITA Airways, los equipos de ventas internacionales y locales de la aerolínea darán la bienvenida a los visitantes y socios comerciales, y les ofrecerán información detallada sobre las últimas novedades y las iniciativas estratégicas de la empresa.

World Travel Market es la reunión anual de profesionales del sector turístico, que abre nuevas oportunidades de negocio tanto en el turismo receptivo como en el emisor. Es el lugar ideal para que los expertos en viajes se reúnan, intercambien ideas, discutan sobre innovación y exploren destinos emergentes y tendencias que dan forma al futuro de los viajes.

El Reino Unido es un mercado clave para ITA Airways, que actualmente opera hasta 43 frecuencias semanales (86 vuelos) entre el aeropuerto London City (LCY) y Roma Fiumicino y Milán Linate, todas ellas con aviones Airbus A220-100.

De cara al verano de 2026, ITA Airways reforzará aún más su operativo en el mercado británico con la reanudación de los vuelos a Londres Heathrow (LHR).

La ruta Roma Fiumicino-Londres Heathrow se reanudará con dos frecuencias diarias, lo que mejorará la conectividad entre Italia y el mayor aeropuerto internacional del Reino Unido.

Además de los vuelos directos, los viajeros británicos pueden conectar fácilmente, desde Roma Fiumicino, con la red nacional e internacional de ITA Airways, que incluye destinos populares del Mediterráneo (Italia, España y Grecia) y rutas de larga distancia a Sudamérica, como Río de Janeiro, São Paulo y Buenos Aires.

«El Reino Unido es un mercado estratégico para ITA Airways, y nos enorgullece ampliar aún más las opciones de viaje, entre Italia y Londres, para nuestros pasajeros», declaró Joerg Eberhart, CEO y director general de ITA Airways. «Nos complace anunciar aquí, en la WTM, una feria clave del sector, que a partir del próximo verano reanudaremos los vuelos directos desde Roma Fiumicino a Londres Heathrow, lo que reforzará la conectividad entre nuestro principal centro de operaciones y la mayor puerta de entrada internacional del Reino Unido. Al mismo tiempo, nuestros servicios desde Milán Linate a London City seguirán atendiendo a los viajeros de negocios, garantizando un acceso eficiente al corazón de Londres. A través de este operativo, nuestro objetivo es ofrecer a nuestros pasajeros una experiencia de viaje aún más amplia y fluida, basada en la excelencia, la calidad y la innovación italianas».

En la temporada de invierno 2025-2026, ITA Airways está volando a 53 destinos: 16 nacionales, 21 internacionales y 16 intercontinentales. Lo más destacado del programa de invierno es:

El lanzamiento de una nueva ruta entre Roma Fiumicino y Mauricio, a partir del 7 de noviembre de 2025, operada con el Airbus A330neo, dos veces por semana.

La reanudación del vuelo entre Roma Fiumicino y Malé (Maldivas) desde el 19 de diciembre de 2025. Será diario hasta el 6 de enero de 2026, posteriormente serán tres las frecuencias semanales, y aumentarán a cuatro en febrero. El operativo se mantendrá durante el periodo de Semana Santa.

Incremento de los vuelos a Bangkok de cinco a siete frecuencias semanales a partir del 8 de diciembre de 2025.

Incremento de los vuelos a Buenos Aires de nueve a diez frecuencias semanales entre el 16 de diciembre y el 9 de enero de 2026.

ITA Airways mantiene su firme compromiso con su estrategia de crecimiento, centrada en ampliar las conexiones desde su centro de operaciones de Roma Fiumicino, al tiempo que muestra lo mejor de la hospitalidad, el estilo y la innovación italianos. La aerolínea sigue mejorando su red global para satisfacer las necesidades cambiantes de los viajeros de todo el mundo.

Las principales novedades de ITA Airways incluyen la expansión continua de la red mediante nuevos acuerdos de código compartido con las aerolíneas miembros del Grupo Lufthansa, Air Canada y United Airlines, lo que permite a los pasajeros reservar viajes sin interrupción con una sola reserva. Desde febrero, el programa de fidelización Volare de ITA Airways está asociado con Miles & More del Grupo Lufthansa, lo que permite a los miembros de ambos programas acumular y canjear puntos de forma recíproca.

Los pasajeros de ITA Airways también disfrutan de acceso a más de 130 salas VIP en todo el mundo, y los pasajeros de las aerolíneas del Grupo Lufthansa pueden utilizar las salas VIP de ITA Airways de acuerdo con las políticas de acceso de las aerolíneas.

Además, durante el otoño, los pasajeros de clase Business en vuelos intercontinentales desde Roma podrán disfrutar del nuevo menú del renombrado chef Giancarlo Morelli, galardonado con una estrella Michelin, que ofrece a bordo cocina gourmet italiana de temporada.