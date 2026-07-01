Finnair amplía sus vuelos en España este verano desde seis aeropuertos

miércoles 01 de julio de 2026 , 10:15h

Durante la temporada estival, la compañía aérea ofrece vuelos desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante y Palma, a Helsinki.

Hasta 37 vuelos semanales desde España conectando vía Helsinki con los destinos de su red de rutas en Finlandia, el norte de Europa, el Báltico, Asia y América.

Finnair refuerza este verano presencia en España, aumentando la conectividad desde seis aeropuertos españoles y su red internacional a través del aeropuerto de Helsinki, hub de la aerolínea en Finlandia.

La compañía aérea aumenta a dos vuelos diarios sus frecuencias desde Málaga, suma las cuatro operaciones semanales desde Valencia en la ruta Valencia-Helsinki inaugurada el pasado mes de abril, mantiene sus vuelos diarios desde Barcelona y Madrid, continúa con tres operaciones por semana desde Alicante, y añade Palma como destino estival con dos vuelos semanales.

La operativa de Finnair en España durante la temporada de verano es la siguiente:

Madrid: 1 vuelo diario.

Barcelona: 1 vuelo diario.

Málaga: 2 vuelos diarios.

Valencia: 4 vuelos semanales.

Alicante: 3 vuelos semanales.

Palma: 2 vuelos semanales.

En total, 37 vuelos semanales a Helsinki desde seis aeropuertos en España, conectando de forma eficiente con su completa red de rutas, especialmente en Finlandia, los países nórdicos, los destinos bálticos, Asia y Norteamérica. Con esta programación, Finnair reafirma su compromiso con el mercado español y continúa fortaleciendo la conectividad entre España y el norte de Europa.