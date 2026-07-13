Hyatt Regency abre un nuevo referente hotelero en el oeste de Londres

lunes 13 de julio de 2026 , 08:30h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha anunciado la apertura de Hyatt Regency London Olympia, el nuevo destino de referencia del oeste de Londres tras un proyecto de transformación valorado en 1.300 millones de libras. Con esta inauguración, la marca alcanza su quinto hotel Hyatt Regency en Londres y refuerza su presencia tanto en la ciudad más visitada de Europa como en el conjunto de Reino Unido, ampliando las opciones disponibles para los miembros de World of Hyatt.

"Estamos orgullosos de abrir el Hyatt Regency London Olympia en pleno corazón de uno de los desarrollos más interesantes de Londres”, afirma Guillaume Paupy, Area Vice President, Hyatt U.K. & Ireland. “El hotel se ha concebido en torno a la experiencia cercana y conectada con la comunidad que define a la marca Hyatt Regency, combinando confort, estilo y un servicio intuitivo en una ubicación excepcional. Esta apertura representa un hito importante para Hyatt, mientras seguimos ampliando nuestro portfolio en ciudades clave de Reino Unido e Irlanda. El atractivo constante de Londres y la demanda de hoteles bien ubicados, con un diseño único y servicios de calidad, explican por qué la capital sigue siendo central en nuestra estrategia de crecimiento en Reino Unido. Hyatt Regency London Olympia está llamado a convertirse en el destino de referencia tanto para viajeros de negocios como de ocio”.

En el corazón de la regeneración más ambiciosa de Londres

Hyatt Regency London Olympia se encuentra en el corazón de una de las transformaciones más ambiciosas de la capital: un proyecto de 1.300 millones de libras que está reinventando Olympia como un destino de primer nivel para la cultura, los negocios y el entretenimiento. La zona reúne oficinas, propuestas gastronómicas, un espacio de música en directo y un teatro, creando un vibrante hub para viajeros de negocios y de ocio. Situado justo frente a la estación de Kensington Olympia, el hotel ofrece conexiones rápidas con el centro de Londres y el aeropuerto de Heathrow, con lugares emblemáticos como Holland Park, Kensington Palace, el Design Museum y el Natural History Museum a poca distancia.

Arquitectura histórica reinterpretada

Ubicado en Emberton House, inaugurado originalmente en 1937 como uno de los aparcamientos de varias plantas más grandes de Europa, el hotel representa una audaz reinterpretación arquitectónica de un edificio emblemático de Londres, codiseñada por Heatherwick Studio y SPPARC. En el interior, el estudio de diseño londinense twenty2degrees ha transformado con detalle la estética industrial de principios del siglo XX del edificio, incorporando refinadas influencias Art Déco y guiños al rico pasado de Olympia.

Las obras de arte a medida presentes en todo el hotel narran una historia entre pasado y presente. Las paredes de los pasillos muestran reinterpretaciones de la cronofotografía pionera de Eadweard Muybridge, en homenaje al Hippodrome Circus que inauguró el recinto. En las habitaciones, códigos visuales enmarcados rinden homenaje a la primera exposición de informática del mundo, celebrada en Olympia, y a los legendarios artistas de rock que han actuado en su escenario, entre ellos Jimi Hendrix, Pink Floyd y The Chemical Brothers. Los contrastes de metal, el mármol veteado y una paleta de grises y verde intenso aportan calidez y el detalle de interiorismo característico del Art Déco.

Tres nuevas experiencias gastronómicas

Hyatt Regency London Olympia presenta una selección de experiencias gastronómicas pensada para el ritmo trepidante del barrio. El 1937 Lounge & Bar funciona como un acogedor punto de encuentro social, con café, aperitivos ligeros y cócteles durante todo el día. Para los huéspedes con poco tiempo, The Market ofrece una práctica opción para llevar, pensada para agendas ajustadas. Junto al hotel, en el emblemático Pillar Hall (catalogado Grado II), el restaurante Idalia propone un concepto gastronómico "all-day dining" lleno de vida, liderado por las chefs Samantha Williams y Lorena Tommasi. Inspirada en la cocina británica moderna con influencias europeas y asiáticas, la carta de Idalia refleja el espíritu internacional de la comunidad de Olympia.

Confort contemporáneo con diseño intuitivo

El hotel cuenta con 204 amplias habitaciones y suites distribuidas en 14 categorías, cada una pensada para ofrecer comodidad y funcionalidad. Las habitaciones están cuidadosamente organizadas en una zona de "Work and Play", que combina la cama con un escritorio bien equipado, y una zona de "Groom and Prep", separada por una puerta corredera de cristal.

Junto con tecnología inteligente, como el acceso sin llave y sistemas energéticamente eficientes, distribuciones flexibles y amenities cuidadosamente seleccionadas, cada huésped disfruta de una estancia fluida, cómoda y conectada.

Más allá de la habitación, las acogedoras zonas comunes ofrecen un refugio relajado y convivial frente al bullicio de los pabellones de exposiciones y espacios de eventos cercanos, creando espacios donde los huéspedes pueden reunirse, conectar y desconectar, fieles al espíritu de conexión propio de Hyatt Regency.

Un hub dinámico para negocios y eventos

Con más de 900 metros cuadrados de espacios flexibles para reuniones y eventos distribuidos en tres salas, el hotel está preparado para acoger reuniones de trabajo, workshops ejecutivos y encuentros en formato reducido. Para eventos de mayor escala, los huéspedes se benefician del acceso directo al amplio ecosistema de eventos de Olympia, que incluye un centro internacional de convenciones con capacidad para hasta 20.000 asistentes, situado a tan solo unos minutos a pie del hotel.

Bienestar e integración lifestyle

Los huéspedes tienen acceso a un gimnasio propio dentro del hotel, así como entrada directa a un estudio fitness premium ubicado dentro del complejo Olympia. Los amantes de las actividades al aire libre pueden disfrutar de pistas de tenis cercanas con iluminación, mientras que el barrio de Kensington ofrece espacios verdes como Holland Park para relajarse y disfrutar del tiempo libre.

“La apertura de Hyatt Regency London Olympia es un momento de enorme orgullo para nuestro equipo y para todas las personas que han contribuido a devolver la vida a este extraordinario proyecto”, afirma Georges Moura, General Manager, Hyatt Regency London Olympia. “Este hotel ha sido diseñado para conectar a las personas con la historia de Olympia y con la energía, la cultura y la comunidad que hacen tan especial a este barrio. Tanto si nuestros huéspedes nos visitan por una conferencia, una exposición o una actuación en directo, estamos comprometidos para garantizar que cada parte de su experiencia sea fluida y memorable”.