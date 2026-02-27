Singapore Airlines y BAU celebran 20 años de conexión Barcelona–Singapur

viernes 27 de febrero de 2026 , 10:45h

En el marco de su 20º aniversario en Barcelona, la aerolínea colabora con el centro universitario BAU para la creación de una ilustración conmemorativa que capture este hito. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Singapore Airlines con el talento local y la promoción de la cultura y el diseño joven en la ciudad

Singapore Airlines (SIA), en su firme apuesta por estrechar lazos con la comunidad local en su vigésimo aniversario en Barcelona, anuncia el resultado de su colaboración estratégica con el Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona (BAU). Esta alianza ha dado como resultado una ilustración exclusiva que simboliza las dos décadas de unión entre la capital catalana y Singapur, fusionando la excelencia de la aerolínea con la vanguardia creativa de los jóvenes diseñadores de la ciudad.

El proyecto se integró como un caso real dentro del Máster en Diseño Gráfico de BAU, específicamente en la asignatura de "Branding". Bajo la guía de sus docentes, 38 estudiantes internacionales aceptaron el reto de conceptualizar la identidad de Singapore Airlines y transformarla en una pieza visual que conmemora el destacado hito de la aerolínea.

Compromiso con el ADN creativo de Barcelona

La colaboración se inició en noviembre de 2025, cuando el equipo de Singapore Airlines visitó las instalaciones de BAU para presentar el briefing a los alumnos. Tratado como un encargo profesional de alto nivel, los estudiantes profundizaron en los valores de hospitalidad, modernidad y rigor que caracterizan a la compañía, garantizando que el diseño final estuviera alineado con los estándares globales de la marca.

“Para Singapore Airlines, Barcelona no es solo un destino, es un hogar desde hace 20 años. Colaborar con una institución del prestigio como BAU nos permite celebrar este aniversario apoyando activamente el talento joven de la ciudad, ofreciéndoles una plataforma internacional para mostrar su creatividad”, afirma Kevin Lee, director general de Singapore Airlines en España y Portugal.

El diseño ganador: Twenty Years of Connection: Where Worlds Flow as One

Tras un exhaustivo proceso de selección llevado a cabo por un comité conjunto de SIA y BAU a finales de enero, se ha seleccionado la propuesta de Tom Redlbacher como la ganadora. El jurado ha destacado la capacidad de la obra para sintetizar la conexión entre Barcelona y Singapur, así como su armonía con la identidad visual de la aerolínea.

Como reconocimiento a su excelencia creativa, el ganador ha sido premiado con un billete de ida y vuelta a cualquier destino de la red de Singapore Airlines en el sudeste asiático. Además, tanto el premiado como un representante de BAU serán invitados de honor en el evento oficial del 20º aniversario que la compañía celebrará este año.

La huella creativa del 20º aniversario

La ilustración ganadora tendrá un papel protagonista en las celebraciones de la compañía y se aplicará a una edición limitada de artículos exclusivos que se entregarán a los colaboradores de la aerolínea. Estos obsequios incluirán tote bags y tazas con el diseño ganador, así como una tarjeta explicativa sobre el proyecto, poniendo en valor la historia detrás de la creación y la colaboración con BAU. Además, el diseño formará parte de las invitaciones a los eventos del 20º aniversario, reforzando la identidad de esta celebración especial.

Asimismo, el diseño ocupará un lugar destacado en la landing page oficial del 20º aniversario, donde Singapore Airlines continuará publicando todas las actividades programadas para este 2026, reafirmando su papel como actor clave en la dinamización cultural y económica de Barcelona.