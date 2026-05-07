Singapore Airlines apuesta por Starlink para llevar Wi-Fi de última generación a bordo

jueves 07 de mayo de 2026 , 10:15h

Los pasajeros de Singapore Airlines (SIA) disfrutarán de una experiencia de Wi-Fi a bordo mejorada a partir del primer trimestre de 2027, con la introducción progresiva del servicio de banda ancha basado en satélites de órbita terrestre baja (LEO) de Starlink en los Airbus A350-900 de largo radio (LH), A350-900 de ultra largo radio (ULR) y A380 de SIA.

Con más de 10.000 satélites lanzados a la órbita terrestre baja, Starlink puede ofrecer conectividad multi-gigabit a las aeronaves mediante su terminal Aero, capaz de soportar hasta 1 Gbps por antena. Esto significa que los clientes de todas las clases disfrutarán de una conexión más rápida, fluida y sin interrupciones desde el despegue hasta el aterrizaje para actividades como la reproducción de vídeo en streaming, el uso de redes sociales, juegos online y el envío de archivos de gran tamaño.

Los clientes de las cabinas Suites, Primera Clase y Clase Business, los miembros del Club PPS, así como los socios de KrisFlyer que viajen en las Clases Turista Premium y Turista, seguirán disfrutando de Wi-Fi gratuito ilimitado a bordo de las aeronaves equipadas con Starlink.

El Sr. Yeoh Phee Teik, vicepresidente senior de Experiencia del Cliente de Singapore Airlines, ha destacado que "Hoy en día, una conectividad rápida y sin interrupciones es una parte esencial de la experiencia de viaje. Singapore Airlines ya ofrece el servicio de Wi-Fi gratuito más completo del mundo en toda su flota. Starlink elevará este estándar al proporcionar conectividad de vanguardia y alta velocidad, permitiendo a nuestros clientes mantenerse entretenidos, conectados y productivos durante todo el trayecto, con una experiencia mucho más fluida desde el despegue hasta el aterrizaje".

Por su parte, el Sr. Jason Fritch, vicepresidente de ventas corporativas de Starlink en SpaceX, ha explicado que "Estamos entusiasmados de incorporar Starlink a bordo de Singapore Airlines. Tanto los pasajeros como la tripulación experimentarán pronto una conectividad fluida y de baja latencia durante sus vuelos. Ya sea en trayectos de largo o ultra largo radio, Starlink está redefiniendo lo que es posible tanto para los viajeros de ocio como de negocios, haciendo que cada vuelo sea más ameno e infinitamente más conectado".