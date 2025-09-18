Singapore Airlines estrena créditos KrisFlyer sin necesidad de volar

jueves 18 de septiembre de 2025 , 10:14h

KrisFlyer, el programa de recompensas de estilo de vida del grupo Singapore Airlines (SIA), introducirá varias mejoras clave en los próximos meses.

A partir del 1 de septiembre de 2025, los miembros podrán obtener créditos de estatus mediante gastos que no estén relacionados con vuelos, a través de Kris+, KrisShop y Pelago, los cuales contarán para la calificación o renovación del estatus PPS Club o KrisFlyer Elite.

Además, KrisFlyer introducirá una nueva opción de canje de vuelos y ajustará sus tablas de canje de vuelos y mejoras de clase, a partir del 1 de noviembre de 2025.

Bryan Koh, vicepresidente divisional de marketing de fidelización de Singapore Airlines, comentó: "Estas mejoras demuestran nuestro compromiso de ofrecer mayor valor y flexibilidad a nuestros miembros del PPS Club y KrisFlyer. Ampliar las formas en que nuestros miembros pueden obtener PPS Value y millas Elite más allá de los vuelos, junto con nuestra nueva opción de canje Access, crea más oportunidades para que los miembros califiquen o renueven su estatus y aseguren asientos para sus viajes."

Obtener créditos de estatus más allá de los vuelos

A partir del 1 de septiembre de 2025, 00:00 hrs (GMT+8), los gastos cotidianos con las entidades no relacionadas con vuelos del grupo SIA contarán para la calificación o renovación del estatus PPS Club o KrisFlyer Elite:

Los miembros del PPS Club ganarán 1 PPS Value por cada S$3 gastados.

Los miembros de KrisFlyer ganarán 1 milla Elite por cada S$1 gastado.

Los miembros podrán obtener estos créditos de estatus a través de compras y restaurantes de Kris+ en Singapur y Australia, compras en KrisShop y reservas de experiencias en Pelago.

Los PPS Value y millas Elite obtenidos mediante estas entidades no relacionadas con vuelos también contribuirán a los PPS Rewards y a los KrisFlyer Milestone Rewards, respectivamente. El exceso de PPS Value podrá conservarse como Reserve Value por los miembros Solitaire PPS Club y PPS Club, hasta el límite específico de cada nivel.

Introducción del canje Access

A partir del 1 de noviembre de 2025, 00:00 hrs (GMT+8), KrisFlyer introducirá Access, una nueva opción de canje que permite a los miembros asegurar asientos confirmados en sus vuelos preferidos utilizando millas KrisFlyer. Los requisitos de millas variarán según la demanda de asientos y podrán cambiar a lo largo del año. Los asientos de canje Access se ofrecerán además de los asientos de premio habituales, proporcionando a los miembros más oportunidades para usar sus millas y viajar en los vuelos que prefieran.

Ajustes en las tablas de canje de vuelos y mejoras de clase

Con efecto a partir del 1 de noviembre de 2025, 00:00 hrs (GMT+8), KrisFlyer ajustará sus tablas de canje de millas y de mejoras de clase para vuelos de Singapore Airlines, aerolíneas de Star Alliance y aerolíneas asociadas. Este será el primer ajuste desde julio de 2022.

Los miembros se beneficiarán de una reducción del 5% en las tarifas de canje Economy Saver para vuelos dentro de Asia y el Pacífico Suroeste (Zonas 1 a 9). Sin embargo, las tarifas de canje Business y First/Suites Saver para las Zonas 1 a 9 aumentarán un 5%.

Las tarifas Saver aumentarán un 5% en todas las clases para vuelos hacia y desde Europa y Estados Unidos (Zonas 11 a 13). Para vuelos hacia y desde África, Oriente Medio y Turquía (Zona 10), las tarifas se incrementarán entre un 10% y un 20%.

Las tarifas Advantage en todas las zonas y clases, excepto la Zona 10, aumentarán entre un 10% y un 15%. Para la Zona 10, las tarifas Economy Advantage subirán un 5%, las Business Advantage un 18% y las First Advantage un 15%.

Todas las reservas de canje confirmadas y emitidas hasta el 31 de octubre de 2025 estarán sujetas a las tarifas de canje actuales.