SIA registra beneficios históricos e ingresos récord

lunes 18 de mayo de 2026 , 09:15h

SIA y Scoot transportaron un récord de 42,4 millones de pasajeros en el ejercicio fiscal 2025/26, un aumento interanual del 7,7%, en un contexto de fuerte demanda mundial de viajes aéreos. El factor de ocupación de pasajeros (PLF) del Grupo aumentó 1,1 puntos porcentuales hasta el 87,7%, ya que el crecimiento del tráfico del 4,7% superó la expansión de capacidad del 3,4%. Los rendimientos de pasajeros aumentaron un 1,0% hasta llegar a 10,4 centavos por pasajero-kilómetro de ingresos.

Los ingresos por carga transportada disminuyeron 45 millones de dólares (-2,1%) hasta 2.167 millones de dólares, principalmente debido a una caída del 3,6% en los rendimientos. El factor de ocupación de carga (CLF) aumentó ligeramente 0,2 puntos porcentuales hasta el 56,3%, ya que las cargas de mercancías crecieron un 1,7%, superando ligeramente el aumento de capacidad del 1,4%.

Como resultado, el Grupo alcanzó unos ingresos récord de 20.522 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025/26, lo que representa un aumento de 982 millones de dólares (+5,0%) interanual.

Los gastos del Grupo aumentaron 317 millones de dólares (+1,8%) hasta 18.148 millones de dólares, ya que el mayor gasto no relacionado con combustible (+677 millones de dólares; +5,4%) fue parcialmente compensado por una reducción del coste neto de combustible (-361 millones de dólares; -6,7%). El gasto no relacionado con el combustible aumentó principalmente debido a la expansión global de la capacidad y a mayores costes impulsados por presiones inflacionarias. El coste neto de combustible disminuyó debido a la contracción del 5,6% en los precios medios anuales del combustible (-310 millones de dólares) y a mayores ganancias por coberturas de combustible (-88 millones de dólares), parcialmente compensadas por un mayor volumen repostado (+221 millones de dólares).

En consecuencia, el Grupo registró un beneficio operativo de 2.375 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2025/26, lo que supone un aumento interanual de 665 millones de dólares (+39,0%).

El beneficio neto del Grupo disminuyó 1.594 millones de dólares (-57,4%) hasta 1.184 millones de dólares, principalmente debido a la ausencia de la ganancia contable extraordinaria no monetaria de 1.098 millones de dólares reconocida en noviembre de 2024 tras la finalización de la fusión Air India y Vistara. El cambio, pasando de una participación en los beneficios de compañías asociadas en el año anterior a registrar una pérdida de 846 millones de dólares este año, se debió a que el Grupo contabilizó su parte de las pérdidas anuales de Air India, en lugar de solo los resultados de cuatro meses, como sucedió el año anterior.

Segundo semestre del ejercicio fiscal 2025/26 – Cuenta de resultados

El beneficio operativo del Grupo para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2025/26 aumentó en 658 millones de dólares (+72,0%) interanual hasta 1.572 millones de dólares, lo que constituye un récord para dicho período. Este resultado se vio impulsado por unos ingresos récord en el segundo semestre de 10.847 millones de dólares, un aumento de 804 millones de dólares (+8,0%). El aumento de los ingresos por pasajeros transportados (+699 millones de dólares; +8,5%) fue impulsado por rendimientos más sólidos (+3,8%) y a un crecimiento del tráfico de pasajeros (+4,7%). El PLF aumentó 0,8 puntos porcentuales hasta el 87,6%, el más alto registrado en cualquier periodo de segundo semestre. Los ingresos por carga transportada disminuyeron 14 millones de dólares (-1,3%), debido a rendimientos más débiles (-3,5%), parcialmente compensados por mayores cargas (+2,2%). El CLF aumentó 1,2 puntos porcentuales hasta el 56,1%.

Los gastos del Grupo aumentaron 146 millones de dólares (+1,6%) hasta 9.275 millones de dólares, impulsados por un mayor gasto no relacionado con combustible (+324 millones de dólares; +5,0%), parcialmente compensado por un menor coste neto de combustible (-178 millones de dólares; -6,7%). El gasto no relacionado con combustible aumentó principalmente debido al crecimiento de capacidad y a mayores presiones de costes. La disminución del coste neto de combustible refleja el cambio desde una pérdida por coberturas de combustible en el año anterior a una ganancia en este año (-231 millones de dólares), parcialmente compensado por un mayor volumen repostado (+91 millones de dólares) y el aumento del 1,9% en los precios del combustible (+58 millones de dólares). Normalmente, el precio del jet fuel se establece de forma rezagada, por lo que, tras considerar el momento de los ajustes en las coberturas, el entorno de precios elevados causado por el conflicto en Medio Oriente solo se reflejó parcialmente en el coste neto del combustible de marzo de 2026. Se espera que el impacto total de los mayores precios del combustible de aviación se refleje en el ejercicio fiscal 2026/27.

El beneficio neto del segundo semestre fue de 945 millones de dólares, 1.091 millones de dólares (-53,6%) inferior al del año anterior. Esto se debió en gran medida a la ausencia de la ganancia contable extraordinaria no monetaria derivada de la desinversión en Vistara (-1.098 millones de dólares) reconocida un año antes.

Balance

A 31 de marzo de 2026, el patrimonio neto atribuible a los accionistas del Grupo era de 17.300 millones de dólares, 1.600 millones de dólares superior al registrado el 31 de marzo de 2025. El saldo total de deuda disminuyó 2.300 millones de dólares, reduciendo la ratio deuda-capital del Grupo de 0,82 a 0,62 veces.

Durante el año, la totalidad de los 850 millones de dólares en bonos convertibles emitidos en diciembre de 2020, con un interés anual del 1,625%, fueron completamente convertidos antes de noviembre de 2025. A 31 de marzo de 2026, no quedaban bonos convertibles en circulación.

El efectivo y equivalentes bancarios disminuyeron en 0,3 mil millones de dólares hasta 7,9 mil millones de dólares, principalmente debido a inversiones de capital (-2,6 mil millones de dólares), pago de dividendos (-1,2 mil millones de dólares), amortización de préstamos (-1,3 mil millones de dólares) y pagos de arrendamientos (-0,6 mil millones de dólares). Estos factores se vieron parcialmente compensados por 5,1 mil millones de dólares de flujo neto de efectivo generado por operaciones y la emisión de bonos (+0,5 mil millones de dólares). El Grupo también mantenía 1,7 mil millones de dólares en depósitos a plazo fijo con vencimientos superiores a 12 meses, clasificados como otros activos. El Grupo tiene acceso a 3,3 mil millones de dólares en líneas de crédito comprometidas, todas aún sin utilizar. El Grupo mantiene uno de los balances más sólidos de la industria aérea.

Desarrollo de flota y red

A 31 de marzo de 2026, la flota operativa del Grupo estaba compuesta por 218 aeronaves de pasajeros y carga, con una antigüedad media de siete años y nueve meses. SIA operaba 148 aeronaves de pasajeros y siete cargueros, mientras que Scoot operaba 63 aeronaves de pasajeros. Durante el trimestre, el Grupo recibió un Boeing 787-9, un Boeing 787-10 y un Boeing 737-8.

En mayo de 2026, Scoot anunció un pedido firme de cinco aeronaves de la familia Airbus A320neo y ejerció opciones para seis aeronaves adicionales. Con estas 11 aeronaves, el Grupo tenía 65 aeronaves pendientes de entrega a 7 de mayo de 2026.

La red de pasajeros del Grupo cubría 134 destinos en 35 países y territorios a 31 de marzo de 2026, con SIA operando 77 destinos y Scoot 82. De estos, 57 destinos eran operados exclusivamente por Scoot, ampliando la cobertura global de la red del Grupo y apoyando el crecimiento en nuevos mercados. La red de carga alcanzaba 137 destinos en 36 países y territorios.

Scoot amplió su red asiática en enero de 2026 hacia Chiang Rai (Tailandia) y Palembang (Indonesia), ambos nuevos servicios directos desde el aeropuerto Changi de Singapur. También inició servicios hacia Medan (Indonesia) y Tokio Haneda (Japón) en febrero y marzo de 2026, respectivamente. En mayo y junio de 2026, Scoot reforzará su presencia en Indonesia con nuevos servicios directos desde Singapur a Belitung (dos veces por semana) y Pontianak (tres veces por semana). Las frecuencias a Changsha (China), Okinawa (Japón), Phuket (Tailandia), Sibu (Malasia), Viena (Austria), y Bali, Yakarta, Labuan Bajo, Lombok y Manado (Indonesia) aumentarán entre abril y junio de 2026.

Para la temporada operativa de verano boreal 2026 (29 de marzo de 2026 al 24 de octubre de 2026), SIA ajustará la capacidad en rutas seleccionadas según con los patrones de demanda. SIA aumentará la capacidad hacia el Reino Unido, con el servicio de Londres Gatwick incrementándose de siete a diez vuelos semanales desde el 31 de marzo de 2026, y ampliándose a dos vuelos diarios entre el 3 de julio de 2026 y el 29 de agosto de 2026. Junto con sus servicios a Londres Heathrow, SIA operará hasta seis vuelos diarios hacia la capital británica. Los servicios a Manchester (Reino Unido) también aumentarán de cinco vuelos semanales a diarios desde el 13 de julio de 2026. Desde el 31 de marzo de 2026, SIA comenzó a desplegar el Airbus A380 en determinados servicios hacia Melbourne (Australia). Los servicios diarios a Hangzhou (China) comenzarán en junio de 2026, convirtiéndose en el noveno destino de SIA en China continental.

Para la temporada operativa de invierno boreal 2026 (25 de octubre de 2026 al 27 de marzo de 2027), SIA prevé aumentar tanto la capacidad como las frecuencias en determinadas rutas europeas, incluyendo Londres Gatwick (Reino Unido), Milán (Italia) y Múnich (Alemania), para ofrecer más opciones de viaje a los clientes. SIA también lanzará servicios cinco veces por semana a Madrid (España) vía Barcelona a partir del 26 de octubre de 2026, convirtiéndose en el decimoquinto destino de SIA en Europa. SIA iniciará vuelos diarios al nuevo aeropuerto Western Sydney International Airport (WSI) a partir de noviembre de 2026, aumentando los servicios totales a Sídney a cinco vuelos diarios.

Debido a la situación geopolítica en Oriente Medio, SIA y Scoot han suspendido los servicios a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Yeda (Arabia Saudí), respectivamente, desde el 28 de febrero de 2026. SIA también ha aplazado el lanzamiento de sus servicios a Riad del 2 de junio de 2026 al 1 de septiembre de 2026.

Iniciativas estratégicas

SIA está realizando importantes inversiones para elevar significativamente la experiencia integral del cliente. La aerolínea presentará sus productos de cabina de nueva generación para larga distancia hacia finales de 2026, junto con una renovación del sistema de entretenimiento a bordo KrisWorld, mejoras en su programa de alimentos y bebidas y nuevos kits de amenities. Además, SIA introducirá progresivamente la conectividad Wi-Fi a bordo basada en satélites de órbita terrestre baja (LEO) de Starlink en determinadas aeronaves a partir de 2027. Estas inversiones reafirman el compromiso de SIA de mantener su posición de liderazgo en la altamente competitiva industria aérea.

La compañía mantiene su compromiso con su inversión del 25,1% en el Grupo Air India, que supone un componente fundamental de su estrategia multihub a largo plazo. Esta inversión estratégica proporciona al Grupo una participación directa en uno de los mercados de aviación más grandes y de más rápido crecimiento del mundo, complementando su hub de Singapur y fortaleciendo su crecimiento a largo plazo. SIA trabaja estrechamente con su socio Tata Sons para apoyar el programa plurianual de transformación de Air India. A pesar de enfrentar desafíos como restricciones en la cadena de suministro a nivel industrial, restricciones del espacio aéreo, limitaciones operativas en sus mercados clave de Oriente Medio y precios elevados del combustible de aviación, Air India continúa avanzando en su programa de renovación y modernización de flota, iniciativas para elevar la experiencia integral del cliente y optimizar en su desempeño operativo.

SIA también está profundizando sus alianzas con aerolíneas afines para ofrecer más opciones a los clientes, fortalecer la conectividad con sus respectivos hubs y aprovechar oportunidades de crecimiento en sus mercados.

Desde el 4 de mayo de 2026, SIA y Air India añadieron un destino doméstico y 20 destinos internacionales a sus acuerdos de código compartido. Esto eleva el número total de puntos de código compartido entre ambas aerolíneas a 82 destinos en 27 países y territorios. Tras el inicio de los vuelos de código compartido en octubre de 2025, SIA y Vietnam Airlines solicitaron la aprobación de su joint venture comercial ante la Competition and Consumer Commission of Singapore en febrero de 2026. SIA y Malaysia Airlines recibieron las aprobaciones regulatorias definitivas en enero de 2026 para su alianza comercial conjunta, que se implementará progresivamente durante el segundo semestre de este año. SIA también profundizó sus acuerdos comerciales con All Nippon Airways (ANA) de Japón y Garuda Indonesia durante el ejercicio fiscal 2025/26.

El Grupo SIA mantiene su compromiso de descarbonizar sus operaciones, siendo el combustible de aviación sostenible (SAF) un elemento clave en el camino hacia las emisiones netas cero de carbono en 2050. La colaboración en todo el ecosistema aeronáutico sigue siendo fundamental para diversificar las fuentes de SAF y ampliar la producción y adopción global. En el ejercicio fiscal 2025/26, el Grupo firmó acuerdos de suministro con World Energy y SkyNRG para aproximadamente 2.500 toneladas de SAF puro elegible bajo CORSIA en forma de reducciones de emisiones. SIA y Scoot también firmaron un Memorando de Entendimiento el 2 de febrero de 2026 con la Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS), Singapore Sustainable Aviation Fuel Company (SAFCo) y otras siete compañías para explorar una prueba de compra de SAF a través de SAFCo en Singapur, aprovechando la demanda agregada.

Dividendo especial

En noviembre de 2025, SIA anunció planes para devolver capital a los accionistas mediante un paquete de dividendos especiales de 10 centavos por acción anuales durante tres ejercicios fiscales. Esto equivale a aproximadamente 0,9 mil millones de dólares en tres años, reflejando la sólida posición financiera del Grupo SIA.

El Consejo ha propuesto el segundo tramo de 7 centavos por acción para el ejercicio fiscal 2025/26, que se pagará el 28 de agosto de 2026 a los accionistas registrados a 12 de agosto de 2026, sujeto a la aprobación de los accionistas en la Junta General Anual del 24 de julio de 2026.

Incluyendo el primer tramo de 3 centavos por acción pagado el 23 de diciembre de 2025, el dividendo especial total para el ejercicio fiscal 2025/26 será de 10 centavos por acción, representando una distribución total de dividendos especiales de 0,3 mil millones de dólares para el año.

Salvo circunstancias imprevistas y sujeto a la aprobación de los accionistas, la compañía espera pagar dividendos especiales de 10 centavos por acción en cada uno de los dos ejercicios fiscales posteriores (FY2026/27 y FY2027/28).

Dividendo final

El Consejo de Administración ha recomendado un dividendo ordinario final de 22 centavos por acción para el ejercicio fiscal 2025/26.

Incluyendo el dividendo ordinario interino de 5 centavos por acción pagado el 23 de diciembre de 2025, el dividendo ordinario total para el ejercicio fiscal 2025/26 será de 27 centavos por acción, representando una distribución total de dividendos ordinarios de 0,9 mil millones de dólares para el año. Sujeto a la aprobación de los accionistas en la Junta General Anual del 24 de julio de 2026, el dividendo ordinario final (exento de impuestos, de un solo tramo) se pagará el 28 de agosto de 2026 a los accionistas registrados a 12 de agosto de 2026.

El dividendo total ordinario y especial para el ejercicio fiscal 2025/26 será de 37 centavos por acción.

Perspectivas

Las crecientes tensiones geopolíticas, incluido el conflicto en Oriente Medio, representan un importante desafío para la industria aérea. El impacto más inmediato se observa en los precios del combustible de aviación, que se han más que duplicado desde el inicio del conflicto, añadiendo una presión significativa sobre los costes de las aerolíneas. Dado que las facturas de combustible del Grupo suelen fijarse de manera rezagada, el impacto solo se refleja parcialmente en marzo de 2026. Se espera que el impacto total se traslade al ejercicio fiscal 2026/27. Aunque SIA y Scoot han incrementado las tarifas aéreas en toda su red, estos ajustes no compensan completamente el aumento del precio del combustible de aviación, que constituye el mayor gasto individual del Grupo. Dependiendo de la duración y evolución de la situación en Oriente Medio, podrían existir implicaciones más amplias para las cadenas de suministro y las condiciones macroeconómicas que afecten los patrones de demanda.

Al mismo tiempo, estos cambios pueden presentar oportunidades para el Grupo SIA. La red global diversificada de pasajeros y carga del Grupo, respaldada por la fortaleza de Singapur como hub estratégico junto con su cartera de doble marca compuesta por SIA y Scoot, proporciona flexibilidad para ajustar horarios y capacidad cuando sea necesario, y aprovechar oportunidades a medida que surjan.

El Grupo gestiona la volatilidad de costes mediante su consolidado marco de gestión de riesgos, que incluye coberturas de combustible. Esto se sustenta en un sólido balance, en capacidades digitales líderes en la industria, especialmente en inteligencia artificial generativa (GenAI), y en un equipo humano talentoso, resiliente y motivado. El Grupo seguirá priorizando la seguridad de clientes y empleados, manteniendo al mismo tiempo una gestión disciplinada de costes e iniciativas de productividad.

El Grupo aprovechará estos sólidos fundamentos para capitalizar oportunidades y continuar invirtiendo en los pilares clave de su promesa de marca: excelencia en el servicio, liderazgo de producto y conectividad de red. También aprovechará su cartera de aerolíneas, fortaleciendo alianzas beneficiosas con otras compañías afines. Esto permitirá al Grupo mantenerse enfocado y adaptable mientras gestiona desafíos y fortalece su posición competitiva a largo plazo.