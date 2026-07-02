Hamilton lanza un reloj junto a Christopher Nolan inspirado en La Odisea

jueves 02 de julio de 2026 , 08:00h

Como la marca relojera de los cineastas, Hamilton ha construido una relación única con el cine integrando sus relojes en la narrativa de tres maneras distintas: incorporando relojes existentes en la pantalla, creando diseños personalizados para películas y desarrollando relojes inspirados en universos cinematográficos y sus historias. Gracias a su histórica conexión con Hollywood, solo Hamilton podía materializar una colaboración de esta profundidad con un cineasta de la talla de Christopher Nolan.

Hamilton y Christopher Nolan vuelven a reunirse tras sus anteriores colaboraciones en Interstellar (2014), Tenet (2020) y Oppenheimer (2023). En esta ocasión, la colaboración adopta una nueva forma. Inspirado en la nueva y mítica epopeya de acción de Nolan, La Odisea, de Universal Pictures, que se estrenará en cines el 17 de julio de 2026, el reloj no aparece en la pantalla, sino que ha sido diseñado en colaboración con Nolan como un homenaje a la propia historia.

Ambientada en un mundo anterior a la relojería mecánica, La Odisea planteó un desafío creativo único. Nolan trabajó con Hamilton para diseñar un reloj inspirado en los símbolos, materiales y la mitología de esta épica historia. El resultado es una creación de edición muy limitada que transforma la narrativa en diseño.

Las principales fuentes de inspiración provienen del casco y la espada del héroe principal de la película, Odiseo. Ambos elementos dan forma tanto a la esfera como al fondo de caja. El bronce fue elegido como material protagonista, evocando las armas y armaduras propias de la Edad del Bronce en la que se ambienta la historia y reforzando el vínculo con la artesanía antigua.

La esfera negra cepillada incorpora un patrón en bronce inspirado en la textura del casco, mientras que el índice de las 12 horas hace referencia a un remache que se encuentra en la vaina de la espada. Las agujas, en tono bronce y con forma de espada, evocan la hoja de Odiseo.

La caja de bronce de 42 mm se basa en el Khaki Field Automatic y presenta un acabado circular. El diseño se completa con una correa de piel marrón granulada y una distintiva costura central. Fabricado en titanio para aportar ligereza y durabilidad, el fondo de la caja muestra el casco de Odiseo junto a la firma de Christopher Nolan.

El reloj se acompaña de una réplica del broche de la diosa Atenea, entregado a Odiseo por su esposa Penélope y utilizado en la película como talismán. Diseñado para llevarse como broche, ofrece a sus propietarios una pieza tangible de la magia del cine. El estuche es de color negro y bronce, e incorpora un símbolo metálico circular inspirado en un escudo, una placa conmemorativa y el broche en su interior.

Limitada a 2.112, la edición encuentra su significado en la mitología griega, donde el número 12 posee un simbolismo fundamental y aparece de forma recurrente en La Odisea de Homero: el poema tiene 12 000 versos; 12 barcos fueron enviados a Troya, y Odiseo debe atravesar con una flecha 12 cabezas de hacha para demostrar su identidad.

Con esta colaboración, Hamilton continúa ampliando su estrecha relación con el mundo del cine. El reloj de La Odisea representa una rara intersección entre mito, cine y relojería, concebida para coleccionistas que valoran tanto la artesanía como la historia que hay detrás de ella.