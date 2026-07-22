El hub de Air France en París-Charles de Gaulle cumple 30 años

miércoles 22 de julio de 2026 , 10:00h

Con motivo del 30.º aniversario de su hub (aeropuerto de conexión) en París-Charles de Gaulle, Air France celebra tres décadas de innovación continua para reforzar la eficiencia y el atractivo del centro neurálgico de su red.

Inaugurado el 31 de marzo de 1996, el hub de París-Charles de Gaulle se basa en una organización de vuelos denominada «por franjas horarias», con llegadas y salidas sincronizadas, que permite reducir los tiempos de conexión. Un modelo revolucionario para la época, que ha permitido posicionar a París no solo como un destino, sino también como un punto de encuentro imprescindible para la conectividad mundial.

Desde su puesta en marcha, el modelo de hub ha permitido reforzar la eficiencia operativa y económica de las operaciones, con un aumento del 20 % del tráfico ya en los primeros seis meses de funcionamiento, sin necesidad de añadir más aviones.

El rendimiento y la fuerza de un hub de dimensión mundial

Treinta años después, el hub de Air France en París-Charles de Gaulle es una infraestructura estratégica que contribuye activamente a la conectividad y a la soberanía de Francia y de Europa. Cuenta con tres terminales de pasajeros (las terminales 2E, 2F y 2G), una terminal de carga aérea con una superficie equivalente a 13 campos de fútbol (G1XL) y 300 000 m² de infraestructuras industriales dedicadas al mantenimiento aeronáutico.

Con cerca de 40 millones de pasajeros de Air France transportados en 2025 desde y hacia París-Charles de Gaulle, Air France representa por sí sola más del 50 % de la actividad del aeropuerto.

El Centro de Control del Hub (CCH) gestiona en tiempo real todas las operaciones de la compañía y de sus socios en París-Charles de Gaulle y coordina la totalidad de los movimientos. Cada día, la compañía opera hasta 800 vuelos (con un aterrizaje cada 30 segundos en hora punta), se transportan 100 000 clientes y se gestionan 90 000 maletas gracias a la movilización de 5 300 empleados dedicados al hub, de los 44 000 con los que cuenta Air France, miembro del grupo Air France-KLM, que a su vez es el primer empleador privado de la región de Île-de-France.

Dado que más de la mitad de los clientes de Air France en París-Charles de Gaulle están en conexión, se ponen todos los medios para garantizar la puntualidad de los vuelos, reducir el tiempo de tránsito y agilizar el recorrido de los clientes. Una labor de precisión que se lleva a cabo en coordinación con todos los operadores de la plataforma, entre los que se incluyen el Grupo ADP, los distintos proveedores de servicios (pista, equipajes, limpieza, restauración), las compañías asociadas y los servicios del Estado, todos ellos presentes en el CCH.

La conectividad internacional se multiplica gracias a la estrategia de doble hub del Grupo Air France-KLM. El hub de Air France en París-Charles de Gaulle está conectado con el de KLM en Ámsterdam-Schiphol mediante 24 vuelos diarios que forman una conexión directa («hub way»). Esta interconexión entre los dos hubs del Grupo Air France-KLM y las redes de ambas compañías — complementadas por las de Transavia Francia y Transavia Países Bajos— permite al Grupo Air France-KLM ofrecer a sus clientes una red de 320 destinos en todo el mundo.

30 años de innovación y digitalización

A lo largo de las décadas, el centro de operaciones de Air France en París-Charles de Gaulle ha sido un laboratorio de innovación para mejorar constantemente el rendimiento operativo y acompañar a los clientes en cada etapa de su viaje. Las máquinas de autofacturación, los puntos de entrega automática de equipaje y las puertas de embarque automatizadas son algunas de las tecnologías implantadas para ofrecer mayor autonomía a los clientes, al tiempo que se garantiza en todo momento la posibilidad de recibir asistencia de los agentes de Air France. Estos últimos cuentan con tabletas táctiles que les permiten acceder en tiempo real a la información del viaje para responder rápidamente a las necesidades de los clientes e informarles.

Air France también está implantando soluciones de inteligencia artificial para crear la experiencia de viaje del futuro. Se han identificado más de 80 aplicaciones dentro de la compañía, cuyo objetivo principal es personalizar la atención que se ofrece a los clientes.

El arte de la hospitalidad al estilo francés

El recorrido por el aeropuerto de París-Charles de Gaulle forma parte integrante de la experiencia de los clientes de Air France. La compañía ofrece una gama de servicios exclusivos, adaptados a las necesidades de cada uno.

Cada año, los equipos de Air France se hacen cargo de cerca de 120 000 niños que viajan solos a través del servicio Kids Solo. Estos niños disfrutan de un acompañamiento personalizado durante todo el viaje, especialmente en las conexiones en París-Charles de Gaulle, donde se les reserva un espacio específico durante las vacaciones escolares.

Los clientes con derecho a ello disfrutan del servicio prioritario SkyPriority y pueden contratar un servicio de concierge, que ofrece asistencia personalizada desde su llegada al aeropuerto. Air France también pone a disposición de sus pasajeros internacionales seis equipos multiculturales que atienden a viajeros de todo el mundo en mandarín, japonés, coreano, tamil, hindi, español, portugués y árabe literario. Este servicio, que se ofrece desde 1974, es una característica distintiva de Air France, que refleja la voluntad de la compañía de ofrecer a sus clientes internacionales una atención en su idioma y adaptada a su cultura.

La experiencia en tierra se prolonga en las seis salas VIP de la compañía situadas en el aeropuerto, auténticos remansos de paz que encarnan el arte de vivir a la francesa. Los clientes con acceso pueden descansar, disfrutar de platos elaborados por chefs con estrellas Michelin y beneficiarse de tratamientos gratuitos antes de su salida o durante una escala. Los clientes de La Première disfrutan de un recorrido exclusivo, fluido y totalmente rediseñado en 2024, con un vestíbulo y una sala VIP galardonada en múltiples ocasiones que ofrece, entre otras cosas, auténticas suites en tierra que, en sus 45 m², incluyen un salón, un dormitorio, un cuarto de baño y un patio exterior.

La inclusión, en el centro de la experiencia del cliente

Air France apuesta por la inclusión con Saphir, su programa de asistencia gratuito dedicado a los clientes con discapacidad, que celebrará su 25.º aniversario en 2026. Este programa permite a los clientes beneficiarse de asistencia antes, durante y después de su vuelo, con ayuda previa al viaje, ya desde el momento de la reserva, para tener en cuenta sus necesidades específicas.

En 2025, más de 760 000 pasajeros con discapacidad viajaron a bordo de Air France.

Descarbonización e intermodalidad: los cimientos del hub del futuro

La descarbonización de las operaciones de la compañía, tanto en tierra como en vuelo, es una prioridad estratégica para Air France. Además de la renovación de la flota, la incorporación de combustibles sostenibles de aviación (SAF) y las medidas operativas como el eco-pilotaje, las principales herramientas de la compañía para reducir sus emisiones de carbono son la electrificación de las operaciones en tierra y el desarrollo de la intermodalidad.

El aeropuerto de París-Charles de Gaulle cuenta con una estación de tren de alta velocidad (TGV) y, desde hace más de 30 años, Air France y SNCF Voyageurs han desarrollado «Train + Air», una oferta que permite combinar en una misma reserva un trayecto en tren y otro en avión, con garantía de aplazamiento en caso de imprevistos. Más de 160 000 clientes utilizan este servicio cada año para llegar a París-Charles de Gaulle desde 24 estaciones de tren en Francia y una en Bélgica: la estación de Bruselas-Midi. Desde finales de 2025, esta oferta, hasta ahora limitada a los TGV InOui, se está completando progresivamente con la de los trenes Ouigo. De este modo, para finales de 2026, el número total de estaciones ascenderá a 27.

En marzo de 2027, la conexión con el centro de París se reforzará con la puesta en marcha del CDG Express, que unirá el aeropuerto con la estación de l’Est en 20 minutos. En ese mismo periodo, se cambiarán los nombres de las distintas terminales de París-Charles de Gaulle, con el fin de facilitar la orientación de los viajeros. Así pues, la imagen del hub de Air France en París-Charles de Gaulle seguirá evolucionando, lo que se traducirá en una mayor eficiencia, accesibilidad y atractivo.