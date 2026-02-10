En camino hacia el 800 aniversario de San Francisco por la Toscana

martes 10 de febrero de 2026 , 10:00h

Este año se conmemora el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís, patrón de Italia y autor del Cántico de las Criaturas, uno de los textos más profundos jamás escritos sobre la relación entre el hombre y la naturaleza.

Este aniversario ofrece la oportunidad ideal para recorrer la Vía Francesco en la Toscana, recorriendo lugares profundamente vinculados a la vida del santo, especialmente en primavera, cuando la creación despierta.

En Florencia, la primera parada de la ruta, la Basílica de Santa Croce, la iglesia franciscana más grande del mundo, alberga en la capilla Bardi las famosas Historias de San Francisco al fresco de Giotto, actualmente en proceso de gran restauración. Junto a la Basílica también se encuentra el Jardín de Francisco, un espacio de paz y belleza que evoca la tradición de los jardines conventuales: un himno a la creación, creado con rigor histórico y botánico, que permite observar Santa Croce desde una nueva perspectiva.

El viaje continúa entonces hacia uno de los lugares más intensos de la espiritualidad franciscana: el Santuario de La Verna, inmerso en los bosques "sagrados" de Casentino. Aquí serpentea el evocador Corredor de los Estigmas, de unos 78 metros de longitud, enriquecido con frescos que narran la vida de Francisco y pasarelas talladas en la roca, como el famoso "precipicio", suspendido sobre el panorama montañoso. El convento ofrece la posibilidad de alojamiento con vías de meditación dedicadas al laicado, pero no es el único.

A lo largo de la Via di Francesco hay numerosos eremitorios y monasterios que refuerzan el vínculo entre caminar, silencio y naturaleza: desde la Ermita y Monasterio de Camaldoli hasta la Abadía de Vallombrosa, pasando por la Ermita Franciscana de Le Celle. Lugares apartados y poderosos, aún capaces de hablar al alma de quienes eligen viajar despacio, paso a paso.