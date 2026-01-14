La aerolínea Cathay Pacific arranca 2026 con las celebraciones por su 80º aniversario

miércoles 14 de enero de 2026 , 09:00h

Cathay Pacific, la aerolínea premium con sede en Hong Kong, comienza el año 2026 de manera muy especial: inaugurando las celebraciones de su 80º aniversario. Ocho décadas de servicio y avance para su ciudad natal y los pasajeros de todo el mundo, desde su fundación allá por 1946.

La aerolínea pondrá en marcha durante todo este año diversas iniciativas y actividades especiales, bajo el lema ‘80 Years Together’ –80 años juntos–, para celebrar su gran legado. Además, 2026 es también un año especial por su conexión con España, ya que se cumplen 10 años del inicio de la inauguración de su ruta directa entre Madrid y Hong Kong.

A día de hoy, Cathay Pacific sigue siendo la única aerolínea que ofrece un servicio de vuelos diarios, sin escalas, entre Madrid y Hong Kong, garantizando así la conexión con una de las regiones más importantes y dinámicas de Asia-Pacífico. A ello hay que añadir que, desde el inicio de la próxima temporada de verano, los pasajeros podrán disfrutar de mayor comodidad al contar con 4 vuelos directos semanales también desde Barcelona a Hong Kong, lo que reforzará aún más el vínculo estratégico entre España y el corazón de Asia.

Como pistoletazo de salida para las celebraciones de estos ‘80 años juntos’ Cathay Pacific ha presentado la decoración especial que lucirá uno de sus aviones Airbus A350 de larga distancia que, entre otros destinos, ya ha aterrizado también en Madrid. La aerolínea ha querido recuperar el icónico diseño de ‘sándwich de lechuga’, que rinde homenaje a la popular estética de rayas verdes y blancas que ha acompañado a Cathay Pacific durante tantos años, luciendo además el logotipo de su 80º aniversario. En las próximas semanas, se dará a conocer también una segunda decoración especial, con la estética del ‘sándwich de lechuga’, para uno de los Boeing 747 de Cathay Cargo.

Durante el evento de presentación del 80º aniversario, Ronald Lam, CEO del Grupo Cathay, ha declarado: “Hoy no solo es un gran día para Cathay, sino que también celebramos ‘80 años juntos’ con nuestra ciudad natal: Hong Kong. Movidos por nuestro objetivo de ayudar a las personas a progresar, Cathay y Hong Kong han crecido juntos durante las últimas ocho décadas, estableciendo vínculo inquebrantable. Desde Kai Tak hasta Chek Lap Kok, ya sea para estudiar en el extranjero, hacer negocios, explorar el mundo, reunirse con la familia o entregar suministros vitales en momentos críticos, Cathay siempre ha estado al lado de la gente de Hong Kong a través de innumerables viajes y recuerdos compartidos”.

“De cara al futuro, gracias a nuestra inversión de más de cien mil millones de dólares de Hong Kong en nuestra flota, productos de cabina, salas VIP e innovación digital, Cathay seguirá mejorando la experiencia de cliente, mientras nos esforzamos por alcanzar nuestra visión de convertirnos en la marca de servicios preferida por nuestros pasajeros. Al mismo tiempo, mantenemos nuestro firme compromiso de reforzar la posición de Hong Kong como ‘hub’ de aviación internacional líder”, añade.

Por último, Lam también ha querido agradecer el esfuerzo realizado: “Con el apoyo constante de nuestra gente, nuestros clientes y nuestros socios comerciales, estoy seguro de que Cathay, como marca premium emblemática de Hong Kong, alcanzará cotas aún más altas en los próximos años”

La tripulación de cabina también tuvo un gran protagonismo, al lucir diferentes uniformes históricos de Cathay Pacific, correspondientes a distintas épocas, rindiendo homenaje así también a todas las generaciones de profesionales que han creado el distinguido servicio a bordo de la aerolínea. A lo largo de este 2026, entre 1.000 y 2.000 miembros de la tripulación de cabina y empleados de Cathay Pacific en tierra lucirán estos uniformes vintage, mostrando la evolución de la compañía de una manera distinta y única.

Además, desde Cathay Pacific también prevén lanzar próximamente una exclusiva colección de productos cuyo diseño está inspirado en la estética icónica de diferentes épocas de la historia de la aerolínea.

A lo largo de este año tan significativo, Cathay Pacific anunciará muchas más acciones e iniciativas especiales, para conmemorar sus ‘80 Years Together’.