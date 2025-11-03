La aerolínea Air Europa celebra el aniversario de su programa de fidelización

lunes 03 de noviembre de 2025 , 09:30h

Air Europa SUMA, el programa de fidelización de la aerolínea, celebra su décimo aniversario con importantes promociones y novedades para todos sus clientes. Con motivo de esta fecha, la compañía aérea ha puesto en marcha diferentes iniciativas destinadas a agradecer la confianza de los más de 3,2 millones de socios que ya forman parte de su comunidad y se benefician de sus ventajas, tanto para volar como para disfrutar de otros servicios de interés.

Los miembros de Air Europa SUMA pueden ya conseguir un 25% extra de Millas en vuelos de Air Europa operados hasta el día 30 de noviembre y que sean adquiridos antes del próximo día 10. También hasta esta fecha, contarán con un 25% de descuento al canjear Millas en vuelos de la aerolínea y disfrutarán de conexión WiFi gratuita en sus desplazamientos en rutas intercontinentales durante noviembre y diciembre. Para aquellos que se den de alta en el programa, se activa una promoción de bienvenida por la que obtendrán 1.000 Millas, válida desde mañana, 1 de noviembre, hasta el 31 de diciembre.

Asimismo, durante todo noviembre se llevarán a cabo actividades especiales y eventos en distintas ciudades para agradecer la confianza depositada por clientes SUMA.

Desde su creación en 2015, Air Europa SUMA ha mostrado una importante evolución que se refleja en un crecimiento medio que oscila entre el 12% y el 15% anual.

Coincidiendo con su décimo aniversario, el programa ha renovado también su plataforma online con la intención de seguir adaptándose a los desafíos del sector, buscando un entorno aún más amigable, completo y fácil de utilizar. En línea con ello, cabe destacar la reciente activación de las cuentas familiares, que permiten alcanzar los objetivos de redención de Millas de manera más rápida, al sumar las logradas por diferentes viajeros de una misma familia.

Asimismo, Air Europa SUMA continúa cerrando acuerdos con empresas y organizaciones que aportan más valor para sus miembros. Actualmente cuenta con más de medio centenar de socios para ofrecer todo tipo de beneficios y ventajas a sus miembros. El apoyo a causas sociales también forma parte habitual del propósito de esta iniciativa. Ejemplo de ello es el reciente acuerdo alcanzado con la City Cancer Challenge Foundation, por el que la aerolínea dona en tres años 200.000 euros en Millas canjeables por vuelos que permitirán el desplazamiento de recursos y expertos a 16 ciudades en algunos de los países donde la entidad lleva a cabo sus proyectos. De esta manera, la compañía contribuirá a reforzar el desarrollo de la actividad de la fundación para mejorar la atención a enfermos de cáncer en países más necesitados.