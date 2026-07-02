El hotel que devuelve a Valladolid uno de sus grandes iconos urbanos

jueves 02 de julio de 2026 , 09:15h

Hay edificios que forman parte de una ciudad incluso antes de convertirse en patrimonio. Lugares que varias generaciones han recorrido, habitado o simplemente identificado como parte de su paisaje cotidiano. En Valladolid, pocos inmuebles responden mejor a esa definición que el histórico edificio de la calle Constitución que durante décadas acogió algunas de las firmas comerciales más emblemáticas del país.

Ese edificio inicia una nueva etapa como Eurostars Valladolid 5*, un hotel que abrirá oficialmente sus puertas a la ciudad el próximo 2 de julio tras una profunda intervención liderada por daar Arquitectura.

Más allá de la recuperación arquitectónica del inmueble, el proyecto supone la incorporación de un nuevo espacio de encuentro para Valladolid. Un lugar concebido para acoger a visitantes, pero también para integrarse en la vida de la ciudad y devolver actividad a uno de sus enclaves más representativos.

"Como vallisoletano, este proyecto tiene para nosotros un significado muy especial. No se trataba únicamente de rehabilitar un edificio emblemático, sino de devolverlo a la ciudad desde una nueva perspectiva, respetando su memoria y preparándolo para seguir formando parte de la vida de Valladolid durante las próximas décadas", explica David González, director y socio fundador de daar Arquitectura.

Un hotel que mira a Valladolid

La intervención mantiene la fuerza urbana del edificio y su condición de referente en el corazón de la ciudad, a escasos metros de la Plaza Mayor. Sin embargo, es al cruzar sus puertas cuando se descubre la verdadera dimensión del proyecto.

El diseño interior se aleja de las tendencias pasajeras para construir una identidad propia inspirada en la arquitectura y la historia de Castilla. La presencia de arcos, curvas y volúmenes envolventes dialoga con el legado renacentista de Valladolid a través de una interpretación contemporánea que aporta serenidad y equilibrio a los espacios.

La combinación de piedra natural, madera, textiles cálidos e iluminación indirecta genera una atmósfera sofisticada pero cercana, donde cada estancia ha sido concebida para transmitir calma y bienestar.

La luz como protagonista

Uno de los principales retos del proyecto consistía en transformar un edificio concebido originalmente para uso comercial en un espacio hotelero capaz de ofrecer amplitud, confort y conexión con el exterior.

Para ello, daar Arquitectura ha trabajado sobre el antiguo patio interior de manzana, ampliándolo e incorporándolo al corazón de la experiencia del huésped. La luz natural penetra ahora en los espacios comunes y en gran parte de las habitaciones, generando una relación constante entre arquitectura, vegetación y ciudad.

Los vacíos abiertos estratégicamente en los distintos niveles permiten que la claridad recorra verticalmente el edificio, aportando profundidad visual y favoreciendo la sensación de bienestar en todo el conjunto.

"Queríamos que la luz formara parte de la arquitectura. Que acompañara al visitante durante todo el recorrido y ayudara a construir una experiencia tranquila y confortable. Más que diseñar espacios, hemos intentado crear atmósferas", señala González.

Una nueva forma de habitar el centro de la ciudad

La cubierta constituye uno de los espacios más singulares del nuevo hotel. Concebida como un oasis urbano en pleno centro de Valladolid, integra piscina exterior, zonas ajardinadas y solárium, convirtiéndose en un nuevo mirador privilegiado sobre la ciudad.

Su conexión directa con los espacios de restauración permite prolongar la experiencia más allá del alojamiento y refuerza la vocación del edificio como punto de encuentro abierto tanto a visitantes como a residentes.

La apertura del Eurostars Valladolid 5* supone la culminación de un proyecto que ha permitido recuperar uno de los inmuebles más reconocibles de la ciudad para adaptarlo a nuevas formas de uso sin renunciar a su identidad.

Un edificio que durante décadas formó parte de la vida cotidiana de Valladolid y que hoy vuelve a abrir sus puertas convertido en un nuevo destino para descubrir, contemplar y disfrutar la ciudad desde otra perspectiva.