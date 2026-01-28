España contabilizó en 2025 un incremento del 10% de turistas con movilidad reducida

miércoles 28 de enero de 2026 , 08:15h

Los participantes en FITUR 4all han destacado que España contabilizó en 2025 un incremento del 10% de turistas con algún tipo de movilidad reducida y han afirmado que es necesario seguir trabajando para que definitivamente nuestro país se consolide también como el principal referente en el turismo para todos.

La sección especializada de FITUR reunió a numerosos expertos y responsables institucionales y de empresas, que han puesto en valor la accesibilidad como palanca de competitividad, innovación e impacto positivo en el turismo.

Francisco Sardón, presidente de Impulsa Igualdad, afirmó que “el turismo accesible está en plena expansión” y añadió que “el sector está convencido de la importancia que tiene y del retorno económico que ofrece”. Según los datos aportados por este experto, durante 2025 se contabilizó un incremento del 10% de turistas con algún tipo de movilidad reducida en nuestro país. “Desde Impulsa Igualdad seguimos trabajando para que definitivamente España se consolide también como el país de referencia en el turismo para todos”, indicó. Además, Sardón dijo que “en esta edición 2026 de FITUR nos sentimos muy orgullosos de haber consolidado los premios Fitur 4all como los reconocimientos de mayor referencia internacional en materia de turismo accesible”.

Igor Stefanovic, encargado de Cultura, Ética y Responsabilidad Social en ONU Turismo, moderó una mesa redonda sobre las políticas públicas de las administraciones nacionales y regionales de turismo para avanzar en la agenda del turismo inclusivo y accesible. Según afirmó, “el deber de los gobiernos es asegurar el turismo accesible y para todas las personas como un derecho humano y una gran oportunidad de negocio para los destinos y empresas de sus respectivos países”. Además, apuntó que “en cualquier momento, un tercio de la población mundial tiene alguna necesidad específica, tanto por edad como por discapacidad o salud, de acceso a las infraestructuras y servicios turísticos”.

Miguel Carrasco, director de Turismo de Impulsa Igualdad, analizó el momento en el que se encuentra España en términos de posicionamiento como destino accesible e inclusivo, a nivel internacional, y explicó que “existe una gran diferencia entre lo que demandan los distintos mercados emisores de España como destino turístico accesible”. Por ejemplo, “el mercado francés reclama un turismo activo, son viajeros más jóvenes y con una estancia media más corta, mientras que los turistas norteamericanos buscan una estancia más larga, turismo patrimonial y gastronómico, y la edad de sus viajeros es más alta, muchos de ellos seniors”.

Nueva marca de Turespaña

Bárbara Couto, subdirectora general de Marketing de Turespaña, señaló que la accesibilidad es “una cuestión cada vez más relevante, tanto desde el punto de vista de la configuración de la oferta, como desde el aspecto humano”. Y explicó los objetivos de la nueva marca España, “Think you know Spain? Think again”’, que “invita a viajar de manera sosegada por nuestro país y lo posiciona como un destino diverso, innovador y accesible, situando la igualdad de oportunidades como elemento diferencial de su propuesta turística en los mercados internacionales”. En este marco, abordó el posicionamiento de España en países estratégicos como Estados Unidos y Reino Unido.

John Sage, CEO de Accesible Travel Solutions, hizo hincapié en que “la base para el desarrollo y la mejora del turismo accesible debe ser la formación de los profesionales, con el fin de ofrecer una atención correcta a los clientes con estas necesidades”. Mientras que Glenn Mandziuk, CEO de World Sustainable Hospitality Alliance, puso en valor la sostenibilidad social y la accesibilidad en los alojamientos a nivel mundial, y señaló la importancia de “construir una industria a la que todos pertenezcamos”.

En FITUR 4all se expusieron también casos concretos de transformación territorial. Además, responsables públicos de Perú, Colombia, la Diputación de Barcelona y Vizcaya ofrecieron su punto de vista en el ámbito de la sostenibilidad social; y representantes de otros destinos y organismos de referencia como Flandes, Alemania y Austria pusieron de manifiesto que la accesibilidad ya no es un nicho, sino un factor clave de competitividad. Por otra parte, directivos de iUrban, Visualfy, Navilens y ParkDis mostraron cómo la innovación digital puede eliminar barreras y mejorar la autonomía de las personas.