Nace la Red de Destinos Turísticos Urbanos de España

miércoles 18 de marzo de 2026 , 09:30h

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado en el Ayuntamiento de Valencia el protocolo para la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos, una iniciativa pionera que reúne a siete grandes ciudades turísticas españolas, Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, San Sebastián, Sevilla y Zaragoza, con el objetivo de fortalecer la cooperación estratégica y afrontar de manera conjunta los retos y oportunidades del turismo urbano.

Las siete ciudades fundadoras suman 8,3 millones de habitantes, el 17 % de la población española, y reciben conjuntamente 29 millones de turistas, lo que representa el 25 % del total nacional. La red nace con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación institucional basados en la sostenibilidad, la innovación, la calidad y la gobernanza compartida y abordará retos comunes como el equilibrio entre visitantes y residentes, la preservación del patrimonio, la gestión de flujos turísticos, la transformación digital y la sostenibilidad económica, ambiental y social.

Junto al alcalde de Madrid, han firmado el protocolo la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; el comisionado para la Gestión del Turismo Sostenible de Barcelona, José Antonio Donaire; el teniente de alcalde y delegado de Turismo y Promoción de Málaga, Jacobo Florido; la directora general de San Sebastián Turismo, Isabel Aguirrezabala; la teniente de alcalde y delegada de Turismo y Cultura de Sevilla, Angie Moreno, y la consejera de Cultura, Educación y Turismo de Zaragoza, Sara Fernández.

Un marco de colaboración para compartir buenas prácticas

El protocolo establece un marco provisional de cooperación para avanzar de manera coordinada en la definición de la red, incluyendo su gobernanza, órganos de participación, criterios de adhesión de nuevos destinos y posibles vías de financiación. Las ciudades colaborarán mediante sesiones de trabajo, reuniones periódicas y puesta en común de experiencias relevantes en ámbitos como la gestión de flujos turísticos, la presión turística, la preservación del patrimonio y la sostenibilidad económica, social y ambiental del turismo.

El turismo urbano se ha consolidado en la última década como uno de los segmentos más dinámicos del sistema turístico español. El 75 % del turismo mundial se concentra en destinos urbanos y el 50 % de los viajes internacionales tiene como destino grandes ciudades. En España, el turismo urbano supone ya casi el 25 % de los ingresos del sector y se prevé que en 2032 genere un mercado de 9,4 billones de euros en todo el mundo. Hasta ahora, sin embargo, no existía un marco estatal que facilitara el intercambio de conocimiento y la cooperación entre destinos urbanos.

Madrid, referente del turismo urbano de calidad

Madrid llega a esta red como uno de los destinos urbanos españoles con mayor proyección internacional. La capital cerró 2025 con un gasto turístico internacional de 17.896 millones de euros, un 11 % más que en 2024, y recibió 11,2 millones de visitantes, con cerca de 23,8 millones de pernoctaciones. El gasto medio por visitante alcanzó los 1.960 euros y el gasto medio diario se situó en 314,5 euros, indicadores que reflejan la evolución hacia un turismo de mayor valor.

Este liderazgo se ha visto refrendado recientemente con la elección de Madrid como Mejor Destino de Europa 2026 por European Best Destinations. La capital ha revalidado además su posición como segundo destino urbano más atractivo del planeta según Euromonitor y ha sido premiada como mejor destino de congresos y reuniones del mundo por World Travel Awards por séptimo año consecutivo.

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área Delegada de Turismo, aporta a la red su experiencia en la gestión de un destino que ha sabido combinar crecimiento turístico con calidad de vida para los residentes, impulsando iniciativas de descentralización como la campaña ‘Te faltan calles’, que acerca la oferta turística a 22 zonas turísticas de la ciudad.