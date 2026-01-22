Alemania vuelve a ser Destino Europeo Premium 2026 de CEAV

jueves 22 de enero de 2026 , 09:15h

La ONAT y CEAV amplían su alianza estratégica con una campaña dedicada a las Historic Highlights of Germany

La Oficina Nacional Alemana de Turismo (ONAT) y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) continuarán en 2026 su colaboración estratégica: Alemania vuelve a ser reconocido como Destino Europeo Premium dentro del programa anual de CEAV. Con esta renovación, ambas instituciones consolidan un modelo de cooperación que en 2025 generó una amplia visibilidad y un fuerte compromiso entre las agencias de viajes de España y Portugal.

Balance 2025

La edición 2025 se cerró con una elevada participación de agentes de viajes y un notable aumento del interés por la oferta turística alemana en el canal profesional. La continuidad del acuerdo permitirá reforzar estos resultados y ampliar las oportunidades de formación y promoción conjunta.

Ulrike Bohnet, directora de la Oficina Nacional Alemana de Turismo para España y Portugal, destaca: “La colaboración con CEAV ha tenido un impacto directo en la presencia de Alemania en el canal B2B. La renovación del acuerdo para 2026 reafirma nuestra apuesta por un trabajo conjunto sostenido y por un mayor conocimiento del destino por parte de los agentes de viajes.”

Por su parte, Carlos Garrido, presidente de CEAV, subraya: “Los resultados de 2025 han sido excelentes. La ONAT ha demostrado una implicación ejemplar, y celebrar nuevamente a Alemania como Destino Europeo Premium permitirá a nuestras agencias acceder a más recursos, más formación y más productos turísticos de calidad.”

Campaña 2026: foco en las Historic Highlights of Germany (HHoG)

Como parte de la cooperación 2026, la ONAT pondrá en marcha una campaña específica dedicada a las Historic Highlights of Germany (HHoG), la red de ciudades históricas que reúne algunos de los destinos urbanos más significativos del país. La campaña aprovechará las herramientas de difusión y formación de CEAV —entre ellas sus canales digitales, actividades profesionales y acciones informativas— con el objetivo de impulsar la visibilidad de estas ciudades en el sector B2B y posicionarlas como destinos culturales de referencia.

Una alianza para seguir creciendo

La ampliación del acuerdo entre ONAT y CEAV consolida un marco de trabajo estable orientado al apoyo al distribuidor, la formación profesional y la promoción estratégica del destino Alemania. La campaña dedicada a las Historic Highlights of Germany añadirá un nuevo impulso para seguir fortaleciendo el posicionamiento del país en el mercado español.