Teatro clásico en los museos de Madrid este verano

jueves 16 de julio de 2026 , 08:15h

LA JALEA TEATRO presenta

“La Trova por Madrid”

Una versión reducida de su espectáculo La Trova de Buena Saña, en la que los personajes habitarán las instalaciones de los museos para ofrecer un breve recorrido por el romancero español.

A través del código del Siglo de Oro, música en directo y humor, sorprenderán a quienes se acerquen en busca de un refugio climático, transformando la visita al museo en una experiencia escénica cercana, viva e inesperada.

LO HARÁ DENTRO DEL PROGRAMA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID “CLÁSICOS A REFUGIO”

una iniciativa dentro de la programación de Veranos De la Villa, para invitar a madrileños y visitantes a refugiarse en la cultura durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con el periodo de mayor calor en la ciudad.

PRESENTARÁN “LA TROVA POR MADRID”,

UNA VERSIÓN REDUCIDA DE SU ESPECTÁCULO “LA TROVA DE BUENA SAÑA”, CON LA QUE ACABAN DE GANAR TRES PREMIOS EN EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE TEATRO EN LA CALLE DE OROPESA (TOLEDO)

(Premio Mejor Actor: Javier Madruga, Mejor Actriz: Elena Trujillo y Segundo Premio a Mejor Espectáculo).

Jueves 23 de julio, en Museo de Historia de Madrid (17:15 y a las 18:00), calle Fuencarral, 78

Miércoles 5 de agosto, en Museo de San Isidro (17:15 y a las 18:00), plaza de San Andrés, 2

Martes 11 de agosto, en Museo de Historia de Madrid (17:15 y a las 18:00. calle Fuencarral, 78

RESUMEN DE LA OBRA

Marzo de 1621. Han cerrado los corrales de comedias en señal de luto por la muerte del Rey Felipe III.

Tres jóvenes actores se resisten a que el teatro desaparezca y deciden representar clandestinamente cuatro romances populares para un público que arriesga tanto como ellos asistiendo. Varios compañeros no llegan y la Guardia Real acecha.

¿Podrán representar? ¿Pueden tres jóvenes comediantes ser el núcleo de la resistencia?

LA JALEA TEATRO nace en 2025 cuando cinco jóvenes apasionados por el teatro clásico deciden poner en pie las historias que siempre habían querido contar.

Comparten una misma inquietud: acercar el teatro de ayer al público de hoy sin renunciar a aquello que lo hace único.

Frente a otras propuestas que actualizan los clásicos mediante anacronismos o referencias contemporáneas, ellos apuestan por respetar las formas del teatro clásico y demostrar que su lenguaje sigue siendo capaz de emocionar al espectador actual.

Creen en la fuerza del verso, la musicalidad de la métrica, la música en directo y la energía del actor como herramientas para tender un puente entre generaciones.

Escriben sus propios textos en verso contemporáneo, componen música original, cantan y tocan instrumentos en directo, recuperando el espíritu de las antiguas compañías de cómicos y del teatro popular.

Su trabajo busca acercar al público una parte esencial de nuestro patrimonio cultural y lingüístico desde una mirada joven, cercana y lúdica.

En una época en la que la cultura tiende a homogeneizarse, LA JALEA reivindica el valor de nuestras raíces y de las historias que han dado forma a nuestra identidad.

Creen que el teatro clásico sigue hablando de los grandes temas universales —el amor, la libertad, los celos, la justicia o el poder— y que conocer nuestro pasado nos ayuda a comprender mejor nuestro presente.

LA JALEA es una compañía joven e independiente, que mira hacia el futuro sin olvidar de dónde viene, convencida de que el teatro clásico no pertenece únicamente a los libros o a las aulas, sino que sigue siendo un arte vivo, popular y profundamente contemporáneo.

Ficha artística

Dirección: Cayetana Oteyza.

Dramaturgia: Alexis Becker.

Intérpretes: Elena Trujillo, Kai Massieu y Javier Madruga.