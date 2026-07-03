Refúgiate en la cultura (si estás en Madrid pasando calor)

viernes 03 de julio de 2026 , 09:45h

ESTE VERANO PONTE A LA SOMBRA DEL ARTE Y DISFRUTA

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado en el Museo de Historia de Madrid la tercera edición de la iniciativa ‘Refúgiate en la Cultura’, organizada por el Ayuntamiento de Madrid con la colaboración de SO-LA-NA, para invitar al público a disfrutar del arte, el teatro, el flamenco o el cine durante las horas más calurosas del día, entre las 15:00 y las 18:30 horas, convirtiendo la ciudad en una red de espacios culturales donde refugiarse mientras se descubre la rica oferta cultural de Madrid.

En palabras de Rivera de la Cruz, a través de esta iniciativa, “Madrid vuelve a demostrar que la cultura puede mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos”, convirtiendo “museos, bibliotecas y centros culturales en lugares de encuentro, disfrute y bienestar durante los meses más calurosos del año”. Gracias a este programa, los madrileños descubrirán que “la mejor manera de escapar del calor es sumergirse en la extraordinaria oferta cultural de nuestra ciudad”, una programación “diversa y de calidad que este año incorpora nuevas propuestas para todos los públicos”.

Tras la presentación, el guitarrista y cantaor Ricardo Fernández del Moral ha estremecido a los presentes con su Farruca, y posteriormente, junto con la bailaora Patricia Donn (que ha puesto con su arte a todos en pie) han interpretado unos temas que demuestran por qué el flamenco está considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad…

Y esto es solo un aperitivo de lo que viene…

Flamenco entre obras maestras

El flamenco ocupa un lugar destacado dentro de ‘Refúgiate en la Cultura’ que, durante los meses de julio y agosto, llevará 44 propuestas de música, cante y baile de este género artístico al Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Historia de Madrid y CentroCentro.

La primera semana de programación arrancará el lunes 6 de julio con el bailaor Eduardo Guerrero, que ofrecerá dos actuaciones en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en la Galería de las Colecciones Reales. El 8 de julio, la bailaora La Moneta llevará su arte al Museo Nacional del Prado y al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, mientras que el 10 de julio la cantaora Marta Serrano actuará en el Museo de Historia de Madrid y en el Museo Arqueológico Nacional. La programación se completa con la participación de artistas como Raquel Valencia, Daniel Casares, Pilar Díaz, Noelia Ruiz, Paco Hidalgo, Ofelia Márquez, Cynthia Cano, Patricia Donn, Ricardo Fernández del Moral y Lisl Sfair, entre otros.

Las actuaciones se desarrollarán principalmente entre las 15:00 y las 18:30 h. En el caso del Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Galería de las Colecciones Reales, los espectáculos estarán dirigidos a los visitantes que hayan accedido con su entrada. En el resto de los espacios, el acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.

Un refugio para los clásicos con Clásicos a Refugio

Dentro de la programación de ‘Refúgiate en la Cultura’, el ciclo ‘Clásicos a Refugio’ invita al público a descubrir el Siglo de Oro desde una mirada contemporánea a través de siete espectáculos breves que combinan teatro, música en directo, poesía, improvisación y participación del público. Las 21 representaciones tendrán lugar entre el 14 de julio y el 26 de agosto en el Museo de Historia de Madrid y el Museo de San Isidro, dos espacios patrimoniales singulares que se convierten en escenario para disfrutar de la literatura, la música y el teatro en formato cercano y accesible. Esta iniciativa se enmarca en los presupuestos participativos como proyecto de teatro clásico.

Con dos pases diarios y una duración aproximada de 20 minutos, el ciclo propone experiencias culturales de pequeño formato inspiradas en el universo literario y escénico del Siglo de Oro. La programación incluye piezas como Amor Místico, En un lugar del Barroco, La trova por Madrid, Cervantes y su paso por... Madrid, El arte de ser comediante, Áureas y Éxtasis Místico, algunas de ellas dedicadas a recuperar textos escritos por mujeres de la época, contribuyendo así a dar visibilidad a autoras fundamentales de nuestra literatura.

Bibliotecas, centros culturales y salas de cine

Más allá de los museos, ‘Refúgiate en la Cultura’ se extenderá a bibliotecas municipales, centros culturales y espacios emblemáticos como el Círculo de Bellas Artes, OXO Museo del Videojuego, CentroCentro o Matadero Madrid. Algunos de ellos actuarán como espacios vegetales culturales, con propuestas como el Espacio Cultural Vegetal de CentroCentro o ‘Un cuarto de estar para la ciudad’ en la Nave Una de Matadero Madrid, concebidas como refugios frente al calor en los que leer, aprender, descansar y descubrir nuevas experiencias culturales.

Además, en el marco de ‘Refúgiate en la Cultura’, más de una veintena de cines de la ciudad ofrecerán tarifas especiales para las sesiones que comiencen antes de las 17:00 h.